Patent box: cos’è e come funziona l’agevolazione fiscale

Forse non tutti lo sanno, ma esiste un sistema di tassazione agevolato sui redditi derivanti dall'utilizzo di alcuni beni immateriali e si chiama "Patent Box. La Patent Box è l'agevolazione fiscale introdotta 5 anni fa e prevede l'esenzione dalla tassazione di una quota del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Possono optare per questo regime tutti i titolari di reddito d'impresa che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo e che utilizzano, direttamente o indirettamente, i beni immateriali descritti conseguendone un reddito.

Il Patent Box può essere applicato a questi beni

Software protetti dal diritto d’autore;

Brevetti per invenzione industriale, sia concessi che in corso di concessione;

Invenzioni biotecnologiche e certificati di protezione complementari;

Brevetti o certificati per topografie, varietà vegetali e semiconduttori;

Disegni e modelli;

Modelli di utilità;

Know how aziendale;

Marchi di impresa, sia già registrati che in corso di registrazione.

Come riportato sul sito dell'Agenzia delle entrate, il Patent box è il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetti da copyright, di brevetti industriali, di marchi d’impresa, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

A cosa serve?

Il Patent box consente a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di questi beni immateriali. Tale regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano più attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando allo stesso tempo la base imponibile italiana.

Condizioni

Per usufruire di questa agevolazione, i soggetti devono riportare le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in una documentazione idonea e diano comunicazione del possesso nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.

Le agevolazioni

Attraverso l’esercizio di tale regime di tassazione, le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo possono escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali o dalla cessione degli stessi beni immateriali qualora il 90% del “ricavato” venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.

Soggetti beneficiari

Il Patent Box si applica quindi a tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale, in relazione alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi, nonché le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Paesi con cui l’Italia ha in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Sono escluse dal beneficio le società assoggettate alle procedure di fallimento, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Non possono, invece, accedere al regime agevolativo quei soggetti, titolari di reddito d’impresa, che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfetario, tonnage tax, società agricole che esercitano l’opzione per determinare il reddito su base catastale, ecc.).