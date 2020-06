Centri autorizzati assistenza fiscale: tutti i servizi dei Caf

I CAAF (Centri autorizzati di assistenza fiscale riconosciuti dal Ministero di Economia e Finanze) e i CAF (Centri di assistenza fiscale) offrono assistenza ai cittadini possessori di reddito dipendente e assimilati, ai pensionati e alle nuove figure del lavoro, nella presentazione della dichiarazione dei redditi e per altri obblighi tributari. Ma anche per fare richiesta di contributi, conus, reddito di cittadinanza.

Ci si può rivolgere ai CAF-CAAF per assistenza nel controllo e nella trasmissione della dichiarazione dei redditi (Modello 730; Unico) e delle attestazioni ISE / ISEE (Identificatore della Situazione Economica / Equilvalente), necessarie per richiedere presso gli enti competenti prestazioni sociali agevolate. Per la compilazione e la trasmissione dell'ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università) che attesta la capacità contributiva dello studente.

I servizi

I CAAF gestiti dai sindacati offrono servizi di vario tipo, agli iscritti e non, tra cui la dichiarazione dei redditi, il 730, l'ISEE, il RED, successioni, gestione amministrativa colf e badanti, bonus Gas-Energia-Idrico, amministrazione di sostegno, gestione Partita Iva, registrazione contratti di locazione, consulenza fiscale.

Il modello 730

Modello Redditi

IMU

Contratti di locazione

Dichiarazione Variazione proprietà immobiliari

Contenzioso fiscale

ISEE - Bonus sociali

Reddito di Cittadinanza

RED

Modelli INPS

Assistenza familiare: colf, badanti, baby sitter

SAPI - Servizio Autonomi e Partite IVA

Dichiarazione di successione

Servizi di trascrizione

Servizi catastali

Servizi contabilità

Pratiche pensionistiche

I Centri autorizzati di assistenza fiscale a Vicenza

Caf Acli

Via E. Fermi 203 (zona Pomari)

Tel. 0444955002 - 571833

Servizi di base srl

Via P.M. Zaguri 65 (laterale di viale Trieste, vicino semaforo incrocio Via Quadri)

Tel. 0444514937

Caf Cia

Via dell'Oreficeria 36

Tel. 0444962563

Caf Cgil

Via G. Maganza 94 (zona Ferrovieri)

Tel. 0444569733

Contra' Riale, 6

Tel. 0444321789

Galleria Tiziano 10 (zona San Pio X)

Tel. 0444503363

Caf Cisl

Contrà J. Cabianca, 20 (vicino a piazza Matteotti)

Tel. 0444326799

Viale Carducci 23

Tel. 0444320344

Caf Movimento Cristiano Lavoratori

Piazza Duomo 2

Tel. 0444226636

Caf Ugl

Contra' Piazza del Castello 20

Tel. 0444325895 - 546169

Fax 04441481112

Caf Uil

Via S. Quasimodo 47

Tel. 0444564265

50 e più Caf srl

Via L. Faccio 38 (zona Mercato Nuovo)

Tel. 0444964300

Caf Cna

Via Zampieri, 19 (zona Mercato Nuovo)

Tel. 0444569900

Caf Coldiretti

Via Zamenhof 697 (zona strada casello Vicenza Est)

Tel. 0444189600

Caf dipendenti e pensionati Usppiap srl

Corso SS. Felice e Fortunato 112

Tel. 0444321112

Confartigianato Vicenza (zona Pomari)

Via E. Fermi 134

Tel. 0444168168

Caf Nazionale del Lavoro

Via Bressan 7

Tel. 0444023734

Caf Unsic

Viale Milano 55

Tel 0444325767

Caf Interregionale Dipendenti srl

Via degli Ontani 48

Tel. 0444349433

Via Mure porta Castello 9 (c/o Confindustria Vicenza)

Tel. 0444232677-8-9

Caf Tutela Fiscale

Via Napoli 62

Tel. e fax 0444546725

Caf Cittadino

Via Maffeo Todeschini, 60 (laterale di viale Fiume)

Tel. 04441572930 -305506