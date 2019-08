Spiedo, grigliata: che bontà. Scopri le migliori del vicentino

D'estate mangiare sotto le stelle è un piacere, il fresco, i profumi, le chiacchiere in compagnia, ma non possiamo farci rovinare la serata sbagliando posto. Ecco una guida ai migliori grigliatori del vicentino per qualità e prezzo.

Cucinare la carne direttamente sul fuoco è il modo più naturale ma non è facile raggiungere il giusto punto di cottura per preservare ed esaltare il sapore.

Le tecniche di cottura sono:

- spiedo direttamente sulla fiamma

- griglia aperta sulla braci

- griglia chiusa, piastra o pietra ollare-lavica, non in contatto diretto con la fiamma.

Ecco i principali tagli di carne per un buona grigliata:

Manzo è la carne migliore da fare alla brace. I tagli più diffusi sono: bistecca alla fiorentina e la tagliata. Anche il filetto rimane tenero.

è la carne migliore da fare alla brace. I tagli più diffusi sono: bistecca alla fiorentina e la tagliata. Anche il filetto rimane tenero. Maiale, considerata la regina delle grigliate miste. Non mancano mai salsicce, costate o le puntine di maiale sulle nostre griglie. La prelibatezza dipende in particolare dal grasso, in modo tale che rimanga succosa e morbida.

considerata la regina delle grigliate miste. Non mancano mai salsicce, costate o le puntine di maiale sulle nostre griglie. La prelibatezza dipende in particolare dal grasso, in modo tale che rimanga succosa e morbida. Pollo, le sue carni bianche possono essere grigliate con risultati ottimi però la carne deve essere marinata prima della cottura alcune ore così rimarrà tenera (olio, limone, erbe aromatiche).

le sue carni bianche possono essere grigliate con risultati ottimi però la carne deve essere marinata prima della cottura alcune ore così rimarrà tenera (olio, limone, erbe aromatiche). Vitello è tenera per cui la carne ha un tempo di cottura più rapido (anche se dipende dal tipo di taglio). Per la cottura alla brace sono più indicati quei tagli ricchi di grasso.

Tenera, grigliata, abbondante, con carattere, terra e natura, la carne al ristorante è sempre un'esperienza coinvolgente.

Ecco i migliori del vicentino

Ristorante Trattoria Da Tonello - l’Abbondanza

Ottima la disposizione sui tavoli, portate abbondanti sia per antipasti che per i primi. Ma è la grigliata il piatto forte consiglio di andare molto affamati altrimenti si rischia di avanzare la carne. Se capitasse te la consegnano nelle vaschette e hai il pranzo pronto il giorno dopo. Ottimo il servizio del personale tutto al femminile. Porzioni abbondanti, prezzi economici, menù ricco: il massimo.

Ristorante Trattoria Da Tonello

Via Settimo 53 - Longare

Telefono: 0444 555284

Da Rampon - una garanzia

Trattoria che nel tempo ha conservato la fama di posto dove si mangia bene. Primi piatti fantastici, contorni e grigliata buonissima, non si esce sicuramente con la fame! Ristorante trattoria (molto carino anche l’ambiente ) che è una garanzia. Super consigliata per qualità e prezzo.

Trattoria da Rampon

Via Emilia Casara 5 -Monte di Malo

Telefono: 0445 602202

Al Fogolare - Il bisonte

Tipica trattoria di alcuni anni addietro situata nelle colline a Monte San Lorenzo. Le specialità sono i bigoli all’anitra fatti in casa e la tagliata di bisonte. Ottimo il rapporto prezzo e qualità. Consigliato soprattutto nelle calde giornate d’estate.

Trattoria Al Fogolare

Via Trieste - Gambugliano

Telefono:0444 552227

Agriturismo Asnicar - Genuinità

Porzioni abbondanti, ambiente informale ma genuino al 100%, adatto a tutti.

Gestione famigliare eccezionale, con il capostipite il mitico Bepi, che mette tutti a proprio agio. Aperti non solo a pranzo e cena ma anche rivendita di vino ed olio di produzione propria. Qualità e prezzo!

Agriturismo Asnicar

Via Motti, 25 - Montorso Vicentino

Telefono: 0444 484148

I Peccati della Terra - panorama splendido

Ci troviamo in posizione collinare, sulla destra i castelli di Giulietta e Romeo con il panorama che si spinge oltre il centro di Vicenza. Il posto giusto dove staccare dal caos urbano.

Un agriturismo immerso nella natura, panoramico, con personale competente, gentile e premuroso. Coccole per il palato e la vista. Consigliatissime le carni allo spiedo.

I Peccati Della Terra

Via Campestrini Vecchia 16 -Montecchio Maggiore

Telefono: 340 600 8417

Al Moraro - la passione

Una trattoria che rispetta la tradizione, l'amore per le cose semplici. Nel 2006 Erica e Umberto decisero di dar vita al loro sogno in un luogo di ampio respiro, circondato dal verde e con un grande parcheggio, nella località dell’Oasi di Casale, alle porte del centro storico. Fu amore a prima vista: il moraro che dominava il cortile esterno divenne il simbolo del loro nuovo progetto. Dopo aver rimesso a nuovo le sale e la struttura, aprirono le porte e la cucina ai clienti dell’attuale Trattoria Al Moraro.

Ottima locanda tipica vicentina, il locale è bello ed è possibile mangiare fuori. Sorprendente menù e prezzo, ottima accoglienza, ingredienti accompagnati da una bella descrizione, un racconto sulla ricerca della migliore qualità. Da provare tagliata cotta per perfettamente alla griglia, ma tutte le portate sono molto buone. Sughi, carni e salumi, dolci fatti da loro, di prima qualità, riuscirebbero a viziare anche il palato più esigente e visto che non ci si fa mancare nulla, la titolare essendo sommelier può consigliare il vino adatto ad ogni pietanza.

Trattoria al Moraro

Strada Casale 329 - Vicenza

Telefono: 0444 911708

Ai Colli Berici - il vero tartufo

Locale accogliente e famigliare dove portare gli amici, la famiglia.

Ai Colli è gestita dal professionale e simpatico chef Massimo e dal figlio Nicola, "sforna" piatti della cucina tradizionale veneta, ma non solo. I primi sono spettacolari con il vero tartufo e la carne semplicemente sublime, in particolare la costata, veramente gourmet.

Adatto anche per eventi come compleanni e cerimonie, e perché no, anche per matrimoni visto la capiente sala interna; durante l'estate c’è la suggestiva terrazza esterna.

Antica trattoria Ai Colli Berici

Via Mazzanta 19 - Arcugnano

Telefono: 0444 550061

Osteria al Maraneo - un tuffo nel passato

Per gli amanti della carne alla griglia il focolare allieta le serate, sia d'inverno all'interno, sia d'estate all'esterno. Top la costata che viene tagliata al momento allo spessore richiesto. Il luogo ha il sapore di un locale rustico d'altri tempi, per la sua genuinità e per la semplicità nel servizio. La polenta che accompagna la grigliata, fatta con farina tipo "maraneo", é ottima! Immancabile il digestivo finale all'erba Luigia fatto in casa.

Osteria al Maraneo da Toni

Via Stradone, 60 Marola di Torri di Quartesolo

Telefono: 0444 580031

Sicuramente qualcuno ci sarà scappato, rimedieremo alla prossima puntata.