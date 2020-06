Iscrizione al servizio scuolabus del Comune di Vicenza

A meno che non si accompagnino i propri figli a scuola in macchina, il trasporto scolastico è fondamentale per tutti gli studenti e le loro famiglie. ll servizio di trasporto scolastico (scuolabus) per le scuole primarie e secondarie di primo grado è erogato dal Comune di Vicenza tramite ditte di autoservizi ed è riservato agli alunni che vivono nelle zone della città prive o poco servite dal trasporto pubblico e che frequentano le scuole appartenenti al bacino scolastico di pertinenza.

Linee trasporto scolastico

Per l’anno scolastico vengono attivate le seguenti linee in presenza del numero minimo di 15 richieste:

linea 1 : per le scuole primarie Pertini e Negri e secondaria di primo grado Scamozzi (tragitto di massima: Riviera Berica (angolo Rotonda), via Zanecchin, strada Casale, via Pizzolati, via Caperse, San Pietro Intrigogna, via dell’Opificio, Ponti di Debba e via Riviera Berica);

: per le scuole primarie Pertini e Negri e secondaria di primo grado Scamozzi (tragitto di massima: Riviera Berica (angolo Rotonda), via Zanecchin, strada Casale, via Pizzolati, via Caperse, San Pietro Intrigogna, via dell’Opificio, Ponti di Debba e via Riviera Berica); linea 2: scuole primaria Cabianca e secondaria di primo grado Calderari (tragitto di massima: via Lobia, strada Costabissara, SS. Pasubio, via Valles, via Chiesa nuova Maddalene, via Maddalene Vecchie (fronte via Dal Martello), via Monte Crocetta, via Brigata Granatieri di Sardegna;

scuole primaria Cabianca e secondaria di primo grado Calderari (tragitto di massima: via Lobia, strada Costabissara, SS. Pasubio, via Valles, via Chiesa nuova Maddalene, via Maddalene Vecchie (fronte via Dal Martello), via Monte Crocetta, via Brigata Granatieri di Sardegna; linea 3: scuola secondaria di primo grado Mainardi (tragitto di massima: viale Fiume, via Bedin, via Astichello, Stradella Mora, strada Saviabona, strada Borghetto di Saviabona, strada scuole di Anconetta).

Come fare

Le famiglie interessate devono richiedere l’iscrizione o la conferma al servizio scuolabus attraverso procedura esclusivamente online.



Per procedere con l'iscrizione è necessario che il genitore abbia effettuato l'accreditamento a MyId, il sistema di autenticazione federato della Regione Veneto (per il servizio scuolabus è sufficiente un riconoscimento di basso livello). L'iscrizione deve essere effettuata da uno dei due genitori o da chi esercita la patria potestà sul(i) minore(i).

Per l'iscrizione al servizio trasporto scolastico collegarsi alla sezione servizi online e selezionare la voce "Iscrizioni scuolabus" sotto all'argomento Scuola.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico, a conferma dell'iscrizione al servizio, e comunque entro il mese di luglio, verranno fornite indicazioni relative alle modalità di versamento degli importi sotto indicati e dei punti abilitati.

Il servizio inizia il primo giorno di scuola.

Costi del servizio

Prima rata: 118 euro per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019;

seconda rata: 96 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020;

terza rata: 75 euro per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di ridefinire le tariffe sopraindicate; l'utente è tenuto al versamento di eventuali conguagli.

Informazioni e contatti

Scheda relativa al servizio trasporto scolastico

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Servizi scolastici, educativi e sport (Levà degli Angeli, 11 – Vicenza)

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00

tel. 0444 222105



