Diritto allo studio universitario: tutte le agevolazioni

Le tasse e i contributi universitari che lo studente deve pagare all’Università hanno lo scopo di favorire la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi. Le rate calcolate dal sistema sono in linea con il “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”, che tiene conto dei seguenti dati: ISEEU, CFU, iscrizione in corso/fuori corso, tipologia di corso di studio, incentivi riconosciuti allo studente.

La contribuzione studentesca è così suddivisa:

- 1^ rata: € 150,00 acconto contributi + € 171,00 tassa regionale + € 16,00 imposta di bollo (entro 15 ottobre);

- 2^ rata: 50% contributi rimanenti dovuti (entro 15 maggio);

- 3^ rata: 50% contributi rimanenti dovuti (entro 15 luglio).

--> Per ulteriori approfondimenti consulta il Prospetto Tasse e Contributi universitari (documento di sintesi)



E' possibile richiedere la riduzione dei contributi studenteschi in base all’ISEE per l’Università, ossia una riduzione sulla seconda e terza rata o un rimborso di parte della prima rata, attraverso la compilazione di una specifica procedura on-line (Domanda Unica Benefici).

Lo studente può richiedere:

• riduzione dei contributi studenteschi

• borsa per il diritto allo studio

• collaborazione studentesca a tempo parziale (a partire dal secondo anno di iscrizione).

Affitto

Gli studenti universitari fuori sede, i quali abitano in un appartamento o in una casa in affitto, possono portare infatti in detrazione il costo con il modello 730.

La detrazione consente un rimborso della spesa fino al 19 per cento del canone corrisposto l'anno precedente.

Inoltre, la detrazione è ammessa entro il limite di 2.633 euro.

Per richiedere la detrazione fiscale, c'è bisogno però di soddisfare alcuni requisiti, come la distanza tra la residenza dello studente e il domicilio (pari a 100 chilometri, ridotto a 50 in rari casi); in secondo luogo, l'università e l'appartamento in affitto devono essere situati nello stesso comune.

Possono beneficiare della detrazione, oltre gli studenti universitari, anche gli iscritti agli istituti tecnici superiori e gli iscritti ai conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.

I documenti

Per richiedere la detrazione dell'affitto, vanno conservati i seguenti documenti:

copia del contratto di locazione registrato o del contratto di ospitalità;

quietanze di pagamento;

autocertificazione con la quale si attesta di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge.

Richiesta di agevolazioni e ISEE

Per richiedere le diverse agevolazioni economiche previste (tra cui la borsa di studio regionale, le collaborazioni per studenti e la riduzione della contribuzione per reddito, ma anche altri benefici come l’alloggio e le tariffe ridotte per la ristorazione) lo studente deve richiedere il rilascio dell’attestazione ISEE, l’indicatore che riassume la situazione economico-patrimoniale tenendo conto dei redditi, del patrimonio e della numerosità del proprio nucleo familiare.

L’attestazione ISEE può essere richiesta per via telematica direttamente all’INPS o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ad altri enti competenti, specificando nella richiesta che si necessita dell’ISEE per le Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

L’ESU per le borse di studio

Ha lo scopo di garantire e promuovere il Diritto allo Studio Universitario, nell’ambito delle competenze ad esso affidate dalla Regione Veneto fornendo assistenza e sostegno agli studenti universitari mediante l’erogazione di benefici e servizi che favoriscano l’accesso e la frequenza agli studi universitari ed il successo nel percorso formativo scelto, in particolare per coloro che, pur essendo meritevoli negli studi, si trovano in condizioni di disagio economico.

ESU PADOVA (agenzia)

Sito web. www.myesu.esupd.gov.it/it

Settore Economico-Finanziario-Controllo di Gestione

Via San Francesco, 122 – 35121 Padova, Italy

Tel. (+39) 049.8235611

Orari: dal lunedì al venerdì: 9.30 – 13.00

dal lunedì al giovedì: 15.00 – 16.00

Settore Benefici e Contributi allo Studio

Via San Francesco, 122 – 31121 Padova, (Italy)

Tel. 049 8235670

ESU VERONA (agenzia)

Sito web. http://www.esu.vr.it/servizi/borse-di-studio/

Via dell’Artigliere, 9 – 37129, Verona (Italy)

Tel. (+39)0458052812

Segreteria

Ufficio Segreteria di Direzione e Presidenza

Via dell’Artigliere, 9 – 37129, Verona

Tel. (+39) 045 8052812

Orari: da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.30;

il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

URP

Il primo contatto con l’ESU avviene attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Via dell’Artigliere, 9 – 37129, Verona

Tel. (+39) 045 8052834

Orari: da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.30;

il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

ESU VENEZIA (agenzia)

Sito web. www.esuvenezia.it/web/esuvenezia

Sede di Rio Novo

(Dorsoduro 3439/a, 30123 – Venezia)

Si trovano: Presidenza, Direzione, Segreteria e Protocollo, Ufficio Personale, Ufficio Informatico, Ufficio Benefici agli Studenti, Ufficio Economato, Ufficio Ragioneria.

Sede di Palazzo Badoer

(San Polo 2549, 31025 – Venezia) .

Si trovano: Centro di Orientamento e Consulenza Psicologica, Aule Studio, Ufficio Tecnico

Sede di San Tomà

(San Polo 2843, Campo S. Tomà, 30125 – Venezia)

Si trovano: Sportello Info Studenti, Ufficio Relazioni con il Pubblico.

