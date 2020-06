Contributi per libri di testo: ecco come richiederli

La Regione del Veneto concede alle famiglie un contributo per l’acquisto dei libri di testo e dei contenuti didattici alternativi indicati dalle scuole nei programmi di studio, comprese le dotazioni tecnologiche. Il buono è riservato ai genitori o tutori degli studenti residenti in Veneto che quest’anno frequenteranno le scuole medie e superiori statali, paritarie e non paritarie, oppure svolgono percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale presso istituti formativi accreditati dalla RegioneContributo per acquisto di:

- libri di testo, contenuti didatti alternativi indicati dalle istituzioni scolastiche e formative nell'ambito dei programma di studio da svolgere presso le medesime;

- dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet, lettori di libri digitali) fino ad un massimo di Euro 200,00.

Requisiti

Residenza dello studente nella Regione del Veneto;

Frequenza, nell'anno scolastico in corso

- Istituzioni scolastiche: secondarie di 1° e 2° grado, statali, paritarie, non paritarie (incluse nell'Albo regionale delle “Scuole non paritarie”);

- Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al D. Lgs. n. 226/2005, compresi i percorsi sperimentali del sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24/09/2015.

ISEE 2019

- Fascia 1: da € 0 a € 10.632,94 - contributo concesso fino al 100% delle spese della spesa, compatibilmente con le risorse disponibili;

- Fascia 2: da € 10.632,95 a € 18.000,00 - contributo concesso in proporzione alle risorse disponibili.

La spesa per le dotazioni tecnologiche può essere riconosciuta esclusivamente agli studenti che rientrano nell'obbligo di istruzione (fino al II anno delle istituzioni scolastiche statali, paritarie, non paritarie e formative accreditate dalla Regione Veneto)

I libri di testo sono forniti gratuitamente a tutti bambini residenti che frequentano le scuole primarie, statali e paritarie. Per informazioni

Comune di Vicenza libri di testo gratuiti

Il Comune di Vicenza ha modificato la procedura di gestione delle cedole librarie rispetto agli anni scolastici precedenti.

Per l'anno scolastico 2020/2021 le cedole librarie non saranno più consegnate dalla scuola ai genitori degli alunni residenti frequentanti una scuola primaria della città o provincia. Il genitore si dovrà recare in una delle librerie o cartolibrerie tra quelle nell'elenco sul sito del Comune (https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42728,67280) portando con sè il codice fiscale del bambino e lì ordinerà i libri di testo, che gli saranno forniti gratuitamente.

Le cartolibrerie accreditate potranno risalire ai nominativi degli alunni aventi diritto al testo scolastico inserendo il codice fiscale del bambino nel Portale del genitore già utilizzato dalle famiglie per il servizio di mensa e trasporto scolastico.

Se una famiglia vorrà rivolgersi a un fornitore che non risulta nella lista, potrà inviare una email a interventieduc@comune.vicenza.it indicando ragione sociale e indirizzo della cartolibreria o libreria, che sarà contattata direttamente dall'ufficio Servizi educativi e scolastici per la procedura di accreditamento.

Le cartolibrerie e librerie attualmente accreditate sono:

Arpegaro Elisa - Viale Sant'Agostino, 26 - 36057 Arcugnano

Balbo Fabrizia - Via Roma, 82 - 36023 Longare

Bonora Wilma - Via Palermo, 11 - 36040 Torri di Quartesolo

Ca'Nave di Calderaro Daniela - Via Ca' Nave, 89 - 35013 Cittadella (PD)

Cartolibreria De Antoni Erina -Via Roi, 64 - 36010 Cavazzale

Cartolibreria Durando di Attorni Domenico - Via Durando, 99 - Vicenza

Cartolibreria Gianotti S.N.C. di Gianotti E. & C. - Via Borgo Casale, 162 -Vicenza

Cartolibreria La Bottega di Marinello Stefania - Via Marconi, 87 - 36077 Altavilla Vicentina

Cartolibreria Maculan Snc di Maculan Lina & C. - Via Fabiani, 51 - Vicenza

Cartolibreria Spring di Margherita Rampazzo - Viale Anconetta, 162 - Vicenza

Cartolibreria Veneta Sas di Passarella Stefano & C. Sas - Via Legione Antonini, 86 - Vicenza

Cecchetto Alessia - Via Salvemini, 45/47 - Vicenza

Colorpen Di Cattani Lisa -Viale Italia, 155 - 36051 Creazzo

Galla 1880 S.R.L. - Contra' Porti, 4 - Vicenza

La Riga Snc - Via L. Da Vinci, 15 - 36075 Alte di Montecchio Maggiore

Libreria Bortoloso Snc - Piazza Rossi, 10 - 36015 Schio

Libreria G.Traverso S.A.S. - Corso Palladio, 172 - Vicenza

Libreria Sangiorgi Snc di Laudani Paolo & C. - Viale Trieste, 172 - Vicenza

Marchetti Franco - Sp. Pasubio, 50 - 36030 Costabissara

Paperland di Paolo Gastaldello - Via Arrigo Boito, 53 - Vicenza

Piccolo Armando Snc di Piccolo Armando e Piccolo Maria Antonietta - Piazza XXIX Aprile, 3 - 36043 Camisano Vicentino

I genitori di alunni non residenti frequentanti scuole primarie dei Vicenza dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza per conoscere le modalità di consegna dei libri di testo.

