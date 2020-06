Mensa scolastica: come fare richiesta al comune di Vicenza

Come e quando fare domanda per le mense scolastiche del Comune di Vicenza

Le mense scolastiche sono un servizio destinato agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia comunali e statali e alle scuole primarie a tempo pieno presenti nel territorio comunale. Per accedervi, ogni famiglia deve fare la richiesta per i propri figli, una per ciascuno di essi.

L’iscrizione al servizi di Mensa Scolastica per l'anno scolastico 2020-2021 dovrà essere effettuata esclusivamente on-line sul sito del Comune di Vicenza, a partire dal mese di giugno 2020, pertanto non sono disponibili nè utilizzabili modelli cartacei. All'apertura delle iscrizioni verrà reso disponibile un apposito link all'interno del sito stesso, quindi si consiglia di controllare spesso la pagina.

Il servizio di refezione nelle scuole dell'infanzia comunali e statali è gestito direttamente dal Comune di Vicenza che si avvale della collaborazione delle scuole stesse.

Il servizio mensa per le scuole primarie è predisposto ed organizzato dal servizio Istruzione ed è affidato, a seguito di appalto, al raggruppamento d'impresa Serenissima, Camst ed Euroristorazione.

Come fare

Per fruire del servizio mensa le famiglie devono necessariamente registrare i propri figli.

L’iscrizione è obbligatoria per tutti in quanto, i bambini/ragazzi che non risultano iscritti, non possono accedere al servizio mensa.

Registrazione al Portale del Genitore . Per iscriversi al Portale del Genitore e fruire dei relativi servizi è possibile effettuare il login con le seguenti credenziali:

MyId (Sistema di autenticazione federato della Regione Veneto che consente l’accesso a tutti i servizi comunali e della Regione Veneto) - in caso di riconoscimento basso il genitore deve allegare anche copia del proprio documento d'identità--> CLICCARE SUL BOTTONE "NUOVA ISCRIZIONE CON MYID - SPID";

(Sistema di autenticazione federato della Regione Veneto che consente l’accesso a tutti i servizi comunali e della Regione Veneto) - in caso di riconoscimento basso il genitore deve allegare anche copia del proprio documento d'identità--> CLICCARE SUL BOTTONE "NUOVA ISCRIZIONE CON MYID - SPID"; Spid (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale che permette l’accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione) -->CLICCARE SUL BOTTONE "NUOVA ISCRIZIONE CON MYID - SPID";

(Sistema Pubblico dell'Identità Digitale che permette l’accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione) -->CLICCARE SUL BOTTONE "NUOVA ISCRIZIONE CON MYID - SPID"; del Portale del Genitore stesso (per la registrazione il genitore deve avere a disposizione un indirizzo email personale attivo, una copia del proprio documento d'identità, il suo codice fiscale e quello del bambino) --> CLICCARE SUL BOTTONE "NUOVA ISCRIZIONE".

Con l'iscrizione al servizio mensa, per gli alunni residenti nel Comune di Vicenza e frequentanti le scuole dell'infanzia comunali e statali, nonché le scuole primarie statali, con un Isee del nucleo familiare rilasciato nel corso del 2019 non superiore a 11.670,98 euro, è anche possibile richiedere la riduzione del costo pasto.

In questo caso, sarà sufficiente entrare nella sezione “Agevolazioni” e compilare i campi previsti.

La richiesta di riduzione non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale all'accoglimento della stessa.

Per i genitori che devono fare richiesta di dieta sanitaria, prima di procedere con l'iscrizione al servizio di mensa, si consiglia di scaricare e compilare il modulo “Certificato per dieta speciale ai fini della ristorazione scolastica" che andrà caricato nel Portale del Genitore nella sezione “Allegati”.

Al termine della procedura, il genitore potrà stampare la domanda d’iscrizione compilata e la “lettera credenziali”, ovvero un promemoria, che arriverà anche via email nell'indirizzo indicato, con l'indicazione del proprio codice personale e la password provvisoria per accedere al Portale del Genitore e all'app per smartphone, quest'ultima utilizzabile solo a partire da settembre 2019.

A settembre, prima dell’avvio dell’utilizzo del servizio di mensa, a tutte le famiglie verrà inoltre consegnata una lettera informativa sulle modalità di utilizzo del sistema per le operazioni da effettuare e sugli strumenti a disposizione per procedere alla ricarica del borsellino (pagamento dei pasti).

Per chi non possiede un computer con collegamento ad internet e/o necessita di assistenza nella registrazione è stato attivato uno sportello di supporto dedicato nei seguenti uffici comunali e orari:

Informagiovani – Palazzo del Territorio - levà degli Angeli 7 - previo appuntamento telefonico allo 0444222045

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30

martedì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18

giovedì dalle 10 alle 13

Circoscrizione n. 2 - Centro civico Riviera Berica - via E. De Nicola 8 - tel. 0444222720

da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30

Circoscrizione 3 - Villa Tacchi (zona San Pio X) - viale della Pace 87 - tel. 0444222730

da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30

Circoscrizione 4 – Postumia - via Turra, 70 (telefono: 0444222740)

da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30

Circoscrizione 6 - Centro civico zona nord ovest - via Thaon di Revel 44 - tel. 0444222760

da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30

martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18

Circoscrizione 7 -ex scuola elementare Loschi (zona Ferrovieri) - via Vaccari 107 (angolo con via Rismondo, 2) - tel. 0444222770

da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30

martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18

Tariffe di accesso al servizio mensa di scuola dell'infanzia comunali e statali

32,50 euro per minimo 10 pasti a prezzo intero e relativi multipli per i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia comunali e statali

Tariffe per gli utenti che hanno ricevuto le agevolazioni

5,60 euro per minimo 10 pasti o relativi multipli se in prima fascia Isee (A);

per minimo 10 pasti o relativi multipli se in prima fascia Isee (A); 14 euro per minimo 10 pasti o relativi multipli se in seconda fascia Isee (B).



Tariffe di accesso al servizio mensa di scuola primaria statale

38 euro per minimo 10 pasti a prezzo intero e relativi multipli per i bambini delle scuole che consumano il pasto nelle scuole primarie De Amicis e Fraccon, in monoporzione in confezione sigillata;

per minimo 10 pasti a prezzo intero e relativi multipli per i bambini delle scuole che consumano il pasto nelle scuole primarie De Amicis e Fraccon, in monoporzione in confezione sigillata; 37,40 euro per minimo 10 pasti a prezzo intero e relativi multipli per i bambini delle scuole che consumano il pasto con il lunch box in tutte le altre scuole primarie.

Tariffe per gli utenti che hanno ricevuto le agevolazioni

8 euro minimo per 10 pasti se in prima fascia Isee (A);

minimo per 10 pasti se in prima fascia Isee (A); 20 euro minimo per 10 pasti se in seconda fascia Isee (B).

Certificazione delle spese per il servizio mensa scolastica valida per la dichiarazione dei redditi

Le attestazioni delle spese sostenute per il servizio di mensa possono essere richieste via email a partire da gennaio dell'anno successsivo di riferimento trasmettendo il modulo "Richiesta rilascio attestazione spese mensa scolastica" debitamente compilato all’indirizzo attestazionimensa@comune.vicenza.it. Alla richiesta va allegata copia del documento d’identità del genitore richiedente.

Modulistica

Le attestazioni possono anche essere ritirate presso gli uffici del servizio Istruzione in Levà degli Angeli 11, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

Il ritiro deve essere fatto dal genitore che farà la detrazione in sede di presentazione del modello 730; l'interessato deve portare la copia del documento d'identità e il codice fiscale.

Il ritiro può essere fatto anche da altra persona munita di delega, sottoscritta dal genitore che detrarrà la spesa in sede di presentazione del modello 730. Alla delega deve essere allegata copia del documento d'identità del delegante.

Dove e quando

Sede

Servizio di refezione delle scuole dell'infanzia

Indirizzo: Via Goldoni 41

Telefono: 0444924753

