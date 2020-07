Asilo nido a Vicenza: tutte le informazioni

Iscrivere i figli all'asilo ha un iter che è meglio conoscere bene. Le mamme devono decidere se affidarsi ad una struttura pubblica o privata. Per quanto riguarda gli asili comunali ci sono dei criteri e delle tariffe da rispettare, ma spesso si trasforma in un passaggio decisamente complicato.

Documenti necessari

Si dovrà allegare la scansione del certificato delle vaccinazioni (che i residenti nel Comune di Vicenza potranno richiedere al distretto sanitario di via Albinoni, i non residenti al proprio distretto sanitario di riferimento) e certificati medici necessari a seconda dei casi (disabilità del bambino;padre/madre in situazione di invalidità riconosciuta;disabilità di un altro figlio). La domanda di iscrizione agli asili nido comunali generalmente deve essere effettuata entro aprile.

A chi è rivolto il servizio

Il servizio offerto dagli asili nido comunali è rivolto ai figli di famiglie residenti e non residenti nel territorio comunale di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni ed è possibile scegliere fino a due asili nido.

Retta di frequenza

E’ prevista una retta di frequenza mensile calcolata sulla base dell’ISEE. Retta massima di 465 euro mensili.

FASCIA VALORE ISEE TARIFFA TEMPO PIENO TARIFFA PART-TIME 1 compreso tra 0 e 2.000 euro 100 euro 80 euro 2 compreso tra 2.000,01 e 4.000 euro 110 euro 100 euro 3 compreso tra 4.000,01 e 5.000 euro 120 euro 105 euro 4 compreso tra 5.000,01 e 6.000 euro 130 euro 110 euro 5 compreso tra 6.000,01 e 7.000 euro 150 euro 115 euro 6 compreso tra 7.000,01 e 8.000 euro 170 euro 120 euro 7 compreso tra 8.000,01 e 9.000 euro 200 euro 130 euro 8 compreso tra 9.000,01 e 10.000 euro 230 euro 140 euro 9 compreso tra 10.000,01 e 11.000 euro 250 euro 160 euro 10 compreso tra 11.000,01 e 12.000 euro 270 euro 180 euro 11 compreso tra 12.000,01 e 13.000 euro 290 euro 200 euro 12 compreso tra 13.000,01 e 14.000 euro 310 euro 220 euro 13 compreso tra 14.000,01 e 15.000 euro 340 euro 240 euro 14 compreso tra 15.000,01 e 16.000 euro 360 euro 260 euro 15 compreso tra 16.000,01 e 17.000 euro 390 euro 280 euro 16 compreso tra 17.000,01 e 18.000 euro 410 euro 290 euro 17 compreso tra 18.000,01 e 19.000 euro 440 euro 300 euro 18 compreso tra 19.000,01 e 20.000 euro 465 euro 305 euro

Ai frequentanti non residenti si applica sempre la retta massima di euro 465 (per il tempo pieno) ed euro 305 (per il part time), indipendentemente dall'Isee posseduto, che non viene considerato.

Il versamento della retta dovrà avvenire entro il termine riportato nell’avviso mensile di pagamento.

Riduzioni retta

Fratelli:

- 30% per la frequenza contemporanea al nido di due o più fratelli, a partire dal secondo fratello e successivi, calcolata sempre sulla retta del primo figlio.

Inserimento:

la retta del mese dell’inserimento sarà calcolata proporzionalmente in base al numero di settimane che decorrono dalla data d’inizio, assegnata al momento dell’accettazione, fino alla fine del mese.

Maggiorazioni retta

Orario:

+ 10% nel caso di prolungamento di orario (oltre le 13 per il part-time e le 16 per il tempo pieno), con almeno quattro richieste per asilo nido;

nel caso di prolungamento di orario (oltre le 13 per il part-time e le 16 per il tempo pieno), con almeno quattro richieste per asilo nido; + 10% nel caso di ritiro del bambino con un ritardo di oltre 15 minuti sull’orario di uscita previsto, al massimo per cinque volte in un mese.

Informazioni nella pagina Rette di frequenza Asili Nido Comunali

Come fare l'iscrizione

I genitori che vogliono iscrivere il/la proprio/a figlio/a all'asilo nido possono presentare domanda di ammissione all'ufficio Servizi alla prima infanzia (Levà degli Angeli 11 - secondo piano, sopra l'Auditorium Canneti) previo appuntamento telefonico chiamando il numero 0444222117 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 e dalle 12 alle 13.

Asili nido in gestione diretta comunale

Asilo nido Piarda (contra' della Piarda 10, circoscrizione 1-2, tel. 0444320912)

Asilo nido Turra (via Turra 45, circoscrizione 4, tel. 0444511518)

Asilo nido San Lazzaro (via Corelli 4, circoscirzione 6, tel. 0444563715)

Asilo nido Calvi (via Calvi 38, circoscrizione 3 - 2, tel. 0444500170)

Asilo nido San Rocco (via Torino 36, circoscrizione 1- 5, tel. 0444222690)

Asilo nido Ferrovieri (via De Campesani 46, circoscirzione 6 - 7, tel. 0444566286)

Asili nido in concessione

Asilo nido aziendale Comune - Ipab (corso Padova 59, c/o Istituto Salvi, circoscrizione 1, tel. 0444317678) in concessione al "Consorzio Prisma" (strada Pasubio 10/G)

Asilo nido Villaggio del Sole (via Biron di Sopra, circoscrizione 6, tel. 0444564390) in concessione al "Consorzio Prisma" (strada Pasubio 10/G)

Asilo nido Giuliari (via Goito 2, circoscrizione 5, tel. 0444920239) in concessione alla "Cooperativa Proposta" (viale della Pace 374, Vicenza)

Asilo nido Rossini (via Rossini 46, circoscrizione 6, tel. 0444962411) in concessione alla "Cooperativa Proposta" (viale della Pace 374, Vicenza)

Asilo nido convenzionato

Casa Materna di Longara (via Riviera Berica 691, tel. 0444530047)

Apertura asili

Gli asili nido funzionano dall'inizio di settembre fino alla fine di luglio dell'anno successivo, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, secondo un calendario fissato annualmente.

Orario di apertura:

Normale dalle 7.30 alle 16 (con possibilità di prolungamento valutato in base alle richieste):

Poi ci sono gli asili privati eccone alcuni: