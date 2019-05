Prenotazioni sanitarie a Vicenza, scopri come fare per fissare visite ed esami velocemente

Quando si tratta di salute è importante avere subito e con facilità l'aiuto che ci serve, qui sotto trovate una guida veloce con tutte le informazioni sulla prenotazione delle visite specialistiche nel vicentino.

La maggior parte delle prenotazioni di visite ed esami medici avviene rivolgendosi al Cup.

Si tratta di un servizio molto utile al cittadino con un numero verde a cui rivolgersi e che ci rilascia subito la data della prenotazione e tutte le informazioni relative.

Vediamo in che modo viene erogato il servizio da parte del Cup Vicenza

Il Cup di Vicenza

Tutti coloro che rientrano nell’ambito territoriale di appartenenza possono rivolgersi al Cup Vicenza non solo per prenotare visite ed esami medici, ma anche per disdirle, per cambiare data, per consultare e ricercare quelle più adatte al singolo caso, per pagare le prestazioni da effettuare nelle varie strutture territoriali.

Come tutti i Cup, anche quello di Vicenza ha lo scopo principale di racchiudere in un unico punto di accesso le diverse richieste provenienti dalla città di Vicenza e dintorni.

PRENOTARE AL CUP

Per prenotare tramite CUP, è possibile

telefonare al numero verde 800 403 960

rivolgersi a uno degli sportelli CUP sotto elencati

prenotare e pagare online: accedere al portale iCUP per le prenotazioni online (al momento disponibile solo per la prenotazione di alcune prime visite e controlli. Test ed esami diagnostici devono essere prenotati secondo le modalità tradizionali).

Per prenotare è necessario possedere

la ricetta (impegnativa) che il proprio Medico curante, Pediatra o Medico di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) compilano quando valutano la necessità di richiedere la visita o l'esame.

la nuova tessera sanitaria blu plastificata (TEAM) e la vecchia tessera sanitaria gialla in cartoncino

una penna per annotare i dati comunicati dall'operatore (è necessario annotare, oltre alla data, all'ora e al luogo in cui si usufruirà della prestazione, anche il numero della prenotazione)

In seguito alla prenotazione verranno rilasciati:

in caso di prenotazione allo sportello: un promemoria con data, ora, luogo dell'appuntamento e il numero della prenotazione, oltre che l'importo da pagare (ticket). È importante conservare e portare con sè il promemoria il giorno dell'appuntamento (il numero prenotazione è indispensabile anche per una eventuale disdetta dell'appuntamento);

in caso di prenotazione telefonica: l'operatore comunica data, ora e luogo dell'appuntamento e il numero della prenotazione, che è importante annotare e conservare assieme agli altri dati (questo codice è indispensabile anche per una eventuale disdetta dell'appuntamento);

in caso di prenotazione online tramite portale iCUP: una mail, inviata all'indirizzo indicato al momento della registrazione, contenente in allegato il promemoria con data, ora, luogo dell'appuntamento e il numero della prenotazione, oltre che l'importo da pagare (ticket). È importante stampare e portare con sè il promemoria il giorno dell'appuntamento (il numero prenotazione è indispensabile anche per una eventuale disdetta dell'appuntamento).

Tempi di erogazione del servizio

Sapete che se è una vera urgenza si può andare al Pronto Soccorso e pagare il ticket codice bianco di 25 E.

Oppure dovete chiedere al medico quando scrive l’impegnativa di mettervi in una classe che dà accesso veloce alla prestazione.

Nell'impegnativa sono riportate quattro possibili classi di priorità che il medico curante può assegnare a seconda di quanto precoce deve essere, a suo avviso, l'esecuzione della prestazione.

Le classi di priorità sono indicate con alcune lettere: se nella ricetta non è specificata la classe di priorità, la richiesta è collocata in classe P (quella con la tempistica più lunga).

i tempi indicati sono garantiti solo per le prime visite o prime prestazioni (ovvero la prima volta che il paziente viene visto per quel problema), e non per i controlli o gli approfondimenti successivi - per le visite Fisiatriche, la classe D è prevista entro 20 giorni

va precisato che viene garantita la prestazione, ma non la sede e tanto meno uno specifico medico; pertanto, al cittadino che richiede una prestazione al CUP verrà offerta la prima data disponibile presso uno degli erogatori pubblici o privati convenzionati (pre-accreditati); il cittadino può non accettare la proposta e scegliere un altro tra gli erogatori disponibili, ma in tal caso perde il diritto al tempo massimo garantito.

ATTENZIONE:

È necessario pagare il ticket delle prestazioni prima di accedere alla visita o all'esame.

Il pagamento può essere effettuato all'atto della prenotazione o il giorno dell'appuntamento; a questo proposito ricordiamo che tutte le prestazioni prenotate a CUP, sia di persona che al telefono, possono essere pagate anche online, tramite carta di credito, collegandosi al portale di iCup (al primo accesso è necessario registrarsi).

PRENOTARE LA LIBERA PROFESSIONE AMBULATORIALE

In generale per prenotare le prestazioni ambulatoriali in regime libero professionale il cittadino può recarsi di persona al Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda oppure telefonare al numero verde.

Per informazioni relative alle modalità di prenotazione, alle tariffe applicate e alle fasce orarie dei professionisti ci si può rivolgere al numero verde.

PRESTAZIONI NON SOGGETTE ALLA PRENOTAZIONE

Ci sono però prestazioni sanitarie e mediche che non si devono prenotare attraverso il centro unico prenotazioni, e nello specifico sono: quelle di microbiologia, quelle che rivestono carattere di emergenza ed urgenza, quelle riguardanti il laboratorio di chimica-clinica ed ematologia.





Ecco tutti i riferimenti per i vari ospedali vicentini

CUP Ospedale di Vicenza

contrà San Bortolo 14 - 36100 Vicenza

Gli orari per effettuare le prenotazioni recandosi personalmente presso lo sportello Cup Vicenza sono i seguenti: ore 8.00-17.30 (dal lunedì al venerdì).

E’ anche possibile prenotare e disdire visite mediche chiamando il

Numero Verde Cup 800-403 960, il numero è attivo dalle ore 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.

CUP - Centro Sanitario Polifunzionale di Sandrigo

piazza Zanella 9 - 36066 Sandrigo

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 16.00

Telefono: 800 403 960 (Numero Verde CUP)

per prenotazioni e disdetta appuntamenti telefonici, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 18.00

CUP e Sportello cassa Ospedale di Noventa Vicentina

via Capo di Sopra 1 - 36025 Noventa Vicentina

Orario: da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 16.00

Telefono: 800 403 960 (Numero Verde CUP)

per prenotazioni e disdetta appuntamenti telefonici, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 18.00

CUP e Sportello cassa Struttura Polispecialistica Territoriale - Poliambulatorio S. Lucia

Contrà Mure Porta Santa Lucia 34 (inizio di Ctrà S Domenico) - 36100 Vicenza

Piano Rialzato

Orario: dal Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 18.30

Telefono: 800 403 960 (Numero Verde CUP)

per prenotazioni e disdetta appuntamenti telefonici, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 18.00

CUP e Sportello cassa - sede di Creazzo

viale Italia 14 - 36051 Creazzo

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 12.30; nei pomeriggi di Lunedì e Mercoledì anche dalle 14.00 alle 17.00. Presso il punto di riscossione distrettuale dello sportello amministrativo di Creazzo potranno essere accolti solo pagamenti effettuati a mezzo bancomat, carta di credito o Postepay

Telefono: 800 403 960 (Numero Verde CUP)

per prenotazioni e disdetta appuntamenti telefonici, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 18.00





CUP e Sportello cassa Ospedale di Arzignano

via del Parco 1 - 36071 Arzignano

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 18.00

Telefono: 800 21 25 25 Numero Verde

per la prenotazione e la disdetta di visite ed esami - dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 16.00. Per la prenotazione dei seguenti esami Radiologici: Risonanze magnetiche, TAC-Angiotac, Esami clinico strumentali della mammella-Mammografie, Ecografie particolari (eco anche neonatali, eco organo mirate con mezzo di contrasto), Radiografie contrastografiche, Agoaspirato/Agobiopsie guidate con eco e tac, l'orario di prenotazione è dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 14.00

CUP e Sportello cassa Ospedale di Lonigo

via Sisana 1 - 36045 Lonigo

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 16.30

Telefono: 800 21 25 25 Numero Verde

per la prenotazione e la disdetta di visite ed esami - dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 16.00. Per la prenotazione dei seguenti esami Radiologici: Risonanze magnetiche, TAC-Angiotac, Esami clinico strumentali della mammella-Mammografie, Ecografie particolari (eco anche neonatali, eco organo mirate con mezzo di contrasto), Radiografie contrastografiche, Agoaspirato/Agobiopsie guidate con eco e tac, l'orario di prenotazione è dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 14.00

CUP e Sportello cassa Ospedale di Montecchio Maggiore

via Ca' Rotte 9 - 36075 Montecchio Maggiore

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 16.30

Telefono: 800 21 25 25 Numero Verde

per la prenotazione e la disdetta di visite ed esami - dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 16.00. Per la prenotazione dei seguenti esami Radiologici: Risonanze magnetiche, TAC-Angiotac, Esami clinico strumentali della mammella-Mammografie, Ecografie particolari (eco anche neonatali, eco organo mirate con mezzo di contrasto), Radiografie contrastografiche, Agoaspirato/Agobiopsie guidate con eco e tac, l'orario di prenotazione è dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 14.00

CUP e Sportello cassa Ospedale di Valdagno

via Galileo Galilei 3 - 36078 Valdagno

Orario: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.00 alle 16.30; Martedì e Giovedì dalle 8.00 alle 18.30

Telefono: 800 21 25 25 Numero Verde

per la prenotazione e la disdetta di visite ed esami - dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 16.00. Per la prenotazione dei seguenti esami Radiologici: Risonanze magnetiche, TAC-Angiotac, Esami clinico strumentali della mammella-Mammografie, Ecografie particolari (eco anche neonatali, eco organo mirate con mezzo di contrasto), Radiografie contrastografiche, Agoaspirato/Agobiopsie guidate con eco e tac, l'orario di prenotazione è dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 14.00