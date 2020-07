Sindacato Uil a Vicenza e provincia: sedi, orari e informazioni

Unione Italiana del Lavoro (Uil) è una confederazione sindacale italiana. La sua nascita è avvenuta per tappe, ed è frutto sia delle scissioni generate dalla Cgil unitaria, sia dei rimescolamenti politici in seno ai partiti politici italiani nel primo dopoguerra repubblicano, in particolare nell'area socialista.

La storia della UIL di Vicenza nasce ancor prima di quella nazionale, infatti, partecipò, come Camera Sindacale, al Congresso costitutivo della UIL del 5 marzo 1950 a Roma. Inoltre, già nel 1950, nelle elezioni di Commissione Interna alle Lanerie Rossi di Schio, guadagnava 2 seggi, mentre la CGIL nessun seggio; alla SMIT di Schio la UIL 1 seggio, la CGIL e la LCGIL niente; risultati significativi per sottolineare l’affermarsi della UIL a Vicenza prima e con minori difficoltà rispetto alle altre province.

Al Congresso Provinciale della UIL del 1981, venne deciso di articolare la Provincia di Vicenza in due Comprensori, quello dell’Alto Vicentino a cui faceva capo i tre più importanti poli:Bassano, Schio, Thiene; e quello del Basso Vicentino a cui faceva capo la città di Vicenza, Lonigo, Arzignano e Valdagno.

LE SEDI UIL NEL TERRITORIO VICENTINO

Il servizi della UIL di assistenza e tutela

SEDE CAF UIL PROVINCIA

VICENZA

VIA S. QUASIMODO, 47 - 36100

telefono 0444564265 fax 0444569627

Orari di apertura

Orario di apertura dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

SEDE CAF UIL SCHIO

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA - 36015

telefono 0445/670900 fax 0445/670988

Orari di apertura

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

SEDE CAF UIL VALDAGNO

V. G. MARZOTTO, 10/C - 36078

telefono 0445/401843 fax 0445/406495

Orari di apertura

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

SEDE CAF UIL THIENE

V. S. VINCENZO, 16 - 36016

telefono 0445/381111

SEDE CAF UIL BASSANO DEL GRAPPA

VIA BEATA GIOVANNA, 32 - 36061

telefono 0424/227593

Orario apertura dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

SEDE CAF UIL ARZIGNANO

V. DIAZ - 36071

telefono 0444/671640 fax 0444/450962

Orari di apertura

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

SEDE CAF UIL RECOARO TERME

VIA BRIGATA. LIGURIA, 16 - 36076

telefono 0445780905

SEDE CAF UIL ALTE CECCATO

LARGO POZZAN DON ATTILIO 4/1 (S.S.11) ALTE - 36075

telefono 0444490703

Orari di apertura

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30