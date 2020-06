Centri servizi per l'immigrazione a Vicenza

Gli orari sopra indicati si riferiscono alle persone in possesso di appuntamento, con le seguenti modalità: E’ obbligatorio l’uso di mascherina.

Rispettare l’orario di convocazione al fine di evitare assembramenti e mantenere il necessario distanziamento.



UFFICIO INFORMAZIONI

Gli utenti dovranno inoltrare richieste di informazioni all’indirizzo mail immigrazione.vi@poliziadistato.it e sarà possibile contattare telefonicamente l'utenza 0444 337516, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,30 alle 13,30.



I documenti relativi a: permesso di soggiorno cartaceo per motivi di famiglia limitatamente al primo rilascio ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 286/1998, motivi di famiglia ai sensi del Decreto Legislativo 30/2007, cure mediche per gravidanza e vacanza lavoro, dovranno essere inviati all’indirizzo mail immigrazione.vi@poliziadistato.it



CONSEGNA PERMESSI DI SOGGIORNO ELETTRONICI:

gli utenti verranno informati della data del ritiro tramite sms. Si potrà inoltre consultare il sito www.portaleimmigrazione.it – Area Riservata Stranieri inserendo le credenziali di accesso riportate sull’assicurata postale (user id e password).

CONSEGNA PERMESSI DI SOGGIORNO CARTACEI:

venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.