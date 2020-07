Tutto sui centri di orientamento al lavoro a Vicenza e provincia: servizi, sedi e orari

La ricerca di un lavoro è una delle più grandi preoccupazioni che riguarda giovani e meno giovani. Un impegno che richiede costanza e attenzione. Per coloro che hanno difficoltà non solo nel trovare una opportunità ma soprattutto nel capire che tipo di lavoro svolgere in base alle loro capacità, ecco arrivare in aiuto i centri di orientamento al lavoro. La Regione del Veneto attua iniziative volte a sostenere i cittadini nei momenti delle scelte fondamentali nell'ambito della scuola e del lavoro. La Regione ha realizzato Cliclavoroveneto.it uno strumento facilmente fruibile, aggiornato e affidabile rivolto ai cittadini che cercano un valido supporto per orientarsi nella scelta del percorso scolastico, formativo-professionale.

La rete dei servizi per il lavoro

I servizi di incontro fra domande e offerte di lavoro di cittadini e imprese sono forniti da una rete di soggetti pubblici e privati, in grado di garantire capillarmente nel territorio risposte personalizzate.

I Centri per l'impiego (ex uffici di collocamento) offrono un servizio di prima accoglienza, orientamento, informazioni relative al mondo del lavoro, opportunità di impiego a giovani, lavoratori, cassaintegrati, disoccupati e persone diversamente abili.

Le richieste di lavoratori e imprese sono inserite nel SIL, Sistema Informativo Lavoro che tiene in rete gli oltre 40 Centri. Il sistema, completato dalle informazioni provenienti dalle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro è in grado di controllare l’andamento dell’occupazione nella regione.

In aggiunta a questi servizi pubblici la Regione, attraverso l sistema di accreditamento per il lavoro e per la formazione ha ampliato la rete dei soggetti deputati ad erogare politiche del lavoro. Si tratta di enti idonei a erogare servizi di informazione, accoglienza, definizione di piani di accompagnamento individuale, esplorazione delle possibilità del mercato del lavoro e intermediazione. Sono enti di formazione, agenzie per il lavoro, associazioni sindacali e di categoria, aziende sanitarie, cooperative sociali, istituti scolastici.

È stato istituito l'albo regionale dei soggetti autorizzati a operare nel mercato del lavoro regionale. Anche la Regione oltre al Ministero del Lavoro, autorizza agenzie per il lavoro operanti nel territorio Veneto, con compiti di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.

Per la ricerca di occupazione in altri Paesi europei si veda anche la pagina di Eures.

Infine, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico regionali (Urp), è possibile ricevere informazioni sulle attività promosse dalla Regione.

Recapiti

Servizio Occupazione e Servizi per l’impiego

Tel. 0412795313

Centri per l'Impiego in provincia di Vicenza

NUMERO UNICO PER LE RICHIESTE DI ATTI E CERTIFICATI VICENZA

tel. 0444 1805916 (attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00)

CPI DI ARZIGNANO

Via A. Diaz, 7 – 36071

tel. 0444 1807611

CPI DI BASSANO DEL GRAPPA

Largo Parolini, 82 – 36061

tel. 0424 017311

CPI DI LONIGO

Viale della Vittoria 17 - 1° piano (sede ex Pretura) – 36045

tel. 0444 1808511t

CPI DI SCHIO - THIENE

Via Righi – 36015

tel. 0445 278011



CPI DI ASIAGO

Via Monte Sisemol – 36012

tel. 0424 1908411

aperto il martedì dalle ore 08,30 alle 12,30

CPI DI VALDAGNO

Via Enrico Fermi, 11/C – 36078

tel. 0445 1981011

CPI DI VICENZA

Via Legione Gallieno 31 – 36100

tel. 0444 1805911

COORDINAMENTO D'AMBITO

Via Legione Gallieno, 31 – 36100 Vicenza

tel. 0444 1805911

UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO

Via Legione Gallieno, 31 – 36100 Vicenza

tel. 0444 1805911

Orientamento al lavoro nel comune di Vicenza

L’informagiovani è un servizio dell’ufficio politiche giovanili del Comune di Vicenza gestito dal consorzio Prisma di Vicenza.

Si occupa di fornire ai cittadini di età compresa tra i 14 ed i 35 anni informazioni aggiornate in ambito lavorativo, formativo, di mobilità all’estero, sul mondo del volontariato e sugli appuntamenti offerti dalla città di Vicenza.



Esercita le proprie attività attraverso:

uno sportello generalista;

sei sportelli specifici (servizio nuova impresa, opportunità lavoro e formazione, orientamento alla mobilità, progettazione in ambito sociale e culturale, volontariato, opportunità lavoro e formazione);

l'organizzazione di eventi in sede e al Centro polo giovanile B55 in contra' Barche 55;

il sito www.informagiovani.vi.it;

la newsletter che aggiorna sulle opportunità offerte in campo lavorativo, culturale e di studio;

la pubblicazione del fascicolo settimanale “Giovani&Lavoro”;

il servizio di messaggistica gratuito #AskInformagiovani su whatsapp (tel. 00447509755417) per invio di richieste di consulenza e informazioni (utilizzabile anche all’estero.)

Il consorzio Prisma mette a disposizione un’equipe di professionisti con esperienza nella gestione delle informazioni rivolte ai giovani e con professionalità specifiche in ambito di orientamento, mobilità all’estero, progettazione sociale e sul mondo del volontariato.

L’informagiovani di Vicenza è sportello eurodesk ed aderisce alla rete degli informagiovani vicentini “Intersezioni”.

Cosa offre

4 postazioni internet gratuite;

consulenze specialistiche e guide sui percorsi di studio e di formazione, sull’ingresso nel mondo del lavoro, sull’imprenditoria giovanile, sulle opportunità di studio e lavoro all’estero;

informazioni su opportunità, normativa e servizi in tema di lavoro, studio, formazione, mobilità all’estero e volontariato;

eurodesk, sportello specialistico su programmi e progetti europei;

eurodesk, sportello specialistico su programmi e progetti europei; Giovani&Lavoro, pubblicazione settimanale dedicata agli annunci di lavoro;

servizio civile: bandi e modulistica;

portale www.informagiovani.vi.it che consente di effettuare ricerche rapide e mirate su tutte le tematiche contemplate dal servizio e di consultare guide on line su temi specifici, quali ricerca del lavoro, programmi europei, percorsi formativi e molto altro;

"I martedì all'Informagiovani" più che informazione! Ogni martedì sera (gli orari saranno comunicati di volta in volta) un aperitivo per approfondire e conoscere le tematiche legate a lavoro, formazione, creatività, mobilità all'estero, volontariato e tanto ancora. Per partecipare agli appuntamenti inviare una email a: informa@giovani.vi.it indicando nome e cognome, numero di telefono e la data dell'appuntamento che si vuole seguire. Gli appuntamenti sono pubblicizzati nel sito dell'informagiovani (http://www.informagiovani.vi.it/).

Dove e quando

Sportello Informagiovani

Palazzo del Territorio (sede Informagiovani)

Indirizzo: Levà degli Angeli 7

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Telefono: 0444222045