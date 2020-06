Come aprire un negozio in franchising Vicenza

Per tutti gli aspiranti imprenditori, quella di avviare un’attività commerciale in franchising potrebbe essere una scelta vincente e redditizia. Aprire un negozio in questo modo permette infatti di sfruttare un know-how consolidato, decenni di esperienza nel settore, un posizionamento di leadership sul mercato di riferimento, oltre alla visibilità e notorietà di un marchio già diffuso e conosciuto.

Aprire in franchising riduce il rischio di impresa, ha una gestione snella, metodi collaudati, un’immagine accattivante ed una gamma di prodotti sempre in linea con le ultime tendenze, nonché numerose agevolazioni in fase di avvio e di gestione come la fornitura di arredi ed attrezzature in leasing, noleggio o comodato d’uso, la fornitura della merce in conto vendita, dilazioni di pagamento, supporto nell’accesso ai finanziamenti con la redazione ad hoc di un business plan, oltre al ritiro delle rimanenze invendute ed all’utilizzo di un magazzino centralizzato che riduce al minimo la metratura necessaria per il magazzino dell’affiliato.

Come scegliere il brand giusto

Puntare su un marchio già affermato è normale, ma forse in pochi sanno che tra i diritti del potenziale affiliato c’è quello di poter visionare i bilanci dell’azienda madre degli ultimi 3 anni per poterne valutare la solidità economica. Un altro buon consiglio è quello di visionare quanti negozi della catena hanno cessato l’attività nei primi due anni.

I pro

Aprire un negozio in franchising significa avere diversi vantaggi:

- Corso di formazione iniziale e affiancamento

- Supporto nella redazione del business plan

- Manuale operativo di riferimento

- Fornitura del materiale e dell’insegna

- Immagine già avviata del brand

- Ritiro del materiale invenduto (non sempre)

I contro

- L’immagine del negozio non potrà cambiare di molto

- Obbligo di corrispondere una quota del fatturato

- Somma iniziale chiesta all’avvio dell’attività (Fee d’ingresso)

- Spesso quantità minime da ordinare negli approvigionamenti

- Fidejussione bancaria

- Costi di allestimento del software aziendale

Requisiti

- No condanne penali o fallimenti negli ultimi 5 anni

- Per l’alimentare bisogna aver superato un corso professionale dedicato al commercio in quel settore.

Cosa serve

Come aprire in franchising un negozio

Qualsiasi sia la tipologia merceologica dell’attività commerciale che si vuole avviare, per aprire un negozio è necessario sempre possedere determinati requisiti ed attenersi alle regolamentazioni specifiche a seconda della categoria di prodotti in vendita prescelta. Possedere i requisiti per aprire un'attività significa non essere mai stati dichiarati falliti o delinquenti abituali e non aver subito condanne che prevedono un periodo detentivo superiore ai tre anni. In generale, costituita la società di fronte ad un notaio, bisognerà dotarsi di una certa documentazione e comunicare al Comune l’inizio attività. A seguire i documenti necessari per aprire in franchising un negozio: