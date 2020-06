Imprenditoria femminile: tutte le agevolazioni per avviare una attività a Vicenza e in Veneto

L’imprenditoria femminile è sempre più al centro del piano di sviluppo economico del Paese. Infatti, sempre più donne decidono di mettersi in proprio e realizzare il proprio progetto di business.

Le imprese femminili

Quali sono i requisiti per presentare la domanda di finanziamento? I destinatari del provvedimento a favore delle imprenditrici sono le ditte individuali gestite da donne; le società di persone o cooperative costituite al femminile almeno per il 60%; le società di capitali che presentano almeno 2/3 delle quote in rosa e l’amministrazione composta da minimo 1/3 di donne.

Le agevolazioni

Le opportunità per le imprese femminili sono molte e tutte hanno l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito.

Finanziamenti a fondo perduto: finanziamenti di capitale senza vincolo di rimborso, solitamente erogati dalle Regioni, nella percentuale minima del 50% e massima del 80%. La quota restante è da restituire con rate mensili a tasso agevolato.

Fondo di Garanzia: accesso semplificato alla garanzia dello Stato, con copertura fino al 80% del finanziamento richiesto. Si rivolge sia alle imprese femminili che alle professioniste.

Microcredito: finanziamento concesso alle imprese già avviate e alle professioniste per accedere al sistema bancario anche senza fornire garanzie.

Finanziamenti Invitalia: interventi finanziari a favore dell’avvio e dello sviluppo d’impresa. Nuove Imprese a tasso zero è uno degli incentivi per la creazione di nuove aziende che si rivolge alle donne che vogliono diventare imprenditrici e ai giovani. Propone un prestito agevolato a tasso zero a copertura massima del 75% dell’investimento ammesso.

I finanziamenti in Veneto e a Vicenza per aprire una nuova attività

I principali strumenti di finanziamento per l'avvio e lo sviluppo di una nuova impresa sono:

Legge 215/92 – "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"

Finanziamento agevolato del Ministero delle Attività Produttive a favore delle piccole imprese a prevalente gestione femminile per l'avvio di attività imprenditoriali, l'acquisto di attività preesistenti, la realizzazione di progetti aziendali innovativi, l'acquisizione di servizi reali. La legge prevede inoltre, contributi a programmi regionali per interventi di formazione imprenditoriale, di assistenza tecnica alle imprese e per azioni promozionali. Tutti i destinatari, all‘atto di presentazione della domanda, devono essere iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Per le ditte individuali è inizialmente sufficiente la titolarità di partita IVA. L‘iscrizione al Registro delle imprese dovrà comunque avvenire entro la data di richiesta di erogazione della seconda quota delle agevolazioni.

Legge regionale 57/99 – Imprenditoria giovanile

Ha l'obiettivo di promuovere e sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, favorendo la nascita di nuove imprese costituite da giovani. Riguarda i giovani di età tra i 18 e i 35 anni e finanzia la costituzione di nuove imprese individuali, di società e cooperative, nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.

Fondo di rotazione per l'imprenditoria giovanile – l.r.57/1999

Legge regionale 1/2000 – "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile"

Finanzia gli investimenti finalizzati allo sviluppo aziendale di imprese di vari settori (produzione, costruzioni, servizi e trasporti), iscritte da non più di un anno al Registro Imprese, costituite da donne residenti in Veneto da almeno due anni.

Fondo di rotazione per l'imprenditoria femminile - l.r. 01/2000

Contributi camerali

Le Camere di Commercio individuano ogni anno bandi di concessione contributi rivolti a particolari settori o tipologie di attività; per avere le informazioni utili è necessario prendere contatto con la Camera di Commercio dove ha sede la propria attività. La Camera di Commercio di Vicenza offre particolari agevolazioni per lo sviluppo di imprese femminili.