La Camera di Commercio a Vicenza: tutte le informazioni

La Camera di Commercio è un ente pubblico, con autonomia funzionale e potestà statutaria, che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese favorendone lo sviluppo. L'ente associa le imprese, in questo caso di Vicenza e provincia, per tutelare i loro interessi collettivi, creare opportunità di affari e prestare loro servizi.

La storia

Un prima forma di CCIAA nasce con i fori dei mercanti. Questa associazione di categoria dura fino al 1600. Con l’avvento di Napoelone, vengono fondati i Tribunali del commercio. Questi enti si occupavano del valore delle merci stabilendone i prezzi al peso. Un altro incarico era quello di verificare le monete e tenere libri contabili. Con la Repubblica di Venezia aumentarono le loro attività e furono trasformate nell'ente che conosciamo con l'Unità d'Italia.

A Vicenza

La Camera di Commercio di Vicenza è in Via Montale 27 fornisce un servizio informazioni chiamando il 0444 994.200 dal lunedì al venerdì: 9-13 / 14-17. Per tutte le pratiche consultare il sito: https://www.vi.camcom.it/it/cameravi/uffici.html

Iscrizione

Devono iscriversi al Registro delle Imprese gestito dalla Camera di Commercio competente territorialmente tutti coloro che desiderano avviare un’attività di impresa, individuale o non, nei seguenti ambiti:

produzione di beni e servizi

trasporto di persone o cose

intermediazione nella circolazione di beni

attività bancaria e assicurativa

attività ausiliaria delle precedenti

attività agricola (l’iscrizione è obbligatoria al di sopra di un determinato volume d’affari).

L’iscrizione al registro delle imprese è obbligatoria per legge. Per la registrazione è sufficiente rivolgersi a quella della propria provincia. Solitamente la procedura prevede l’invio di moduli ed allegati via mail. La modulistica da compilare, i relativi documenti e la scadenza entro quale presentare domanda, sono illustrate nei siti web delle CCIAA.

Costi

I diritti di segreteria: gli importi variano a seconda della tipologia di impresa (90 euro per società ed enti collettivi, 18 euro per le imprese individuali, 18 euro per le società semplici, 30 euro per società estere, 18 euro per associazioni).

L’imposta di bollo (17,50 euro per le imprese individuali, 59,00 euro per le società di persone, 65,00 euro per le società di capitali)

Il Diritto annuale

Nel 2020 gli importi da pagare sono i seguenti:

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: 200 euro

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale: 44 euro

Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole: 50 euro

Società semplici non agricole: 100 euro

Servizi

Trattandosi di un ente dedicato alle aziende, qui è possibile rivolgersi in qualsiasi caso di necessità. Gli ambiti sono svariati e riguardano principalmente 3 rami. Imprese, consumatori e scuole.

Nello specifico i servizi offerti riguardano:

Consulenze per le start-up su bilanci, avvi di impresa, normative e assistenza pratiche.

Consulenze specifiche per aziende artigiane.

Visure e certificati, bollature di libri e documentazione per l’estero.

Pagamenti come iscrizioni ma anche agevolazioni e rimborsi.

Assistenza in caso di truffa e sanzioni

Formazione e tutela ambiente

Esami e patentini per mediatori immobiliari,rappresentanti di commercio e periti.

Requisiti per attività di somministrazione e commercio di alimenti e bevande.

Alternanza scuola/lavoro per gli studenti.

Visite didattiche per le scuole.

Prezzi e borsa merci

Brevetti d’invezione, marchi, loghi e disegni.

Servizi per il consumatore: sicurezza dei prodotti,diritti dei consumatori, stesura contratti.

Servizi per le controversie condominiali.

Manifestazioni e fiere.

Tutela della concorrenza.

Attraverso l'Ufficio Orientamento al lavoro - Creazione d'impresa, offre una serie di servizi gratuiti per coloro che intendono aprire una nuova attività d'impresa, rilascia informazioni sui bandi per impresa giovanile e femminile:

colloqui di primo orientamento attraverso i quali si ascolta l'idea imprenditoriale orientando l'utente nei primi passi da seguire per mettersi in proprio;

percorsi formativi rivolti ad aspiranti imprenditori/imprenditrici per accompagnarli nella messa a punto dell'idea imprenditoriale e nella stesura del piano d'impresa;

affiancamento con incontri personalizzati per approfondire i singoli aspetti legati allo start up;

networking e creazione di rete sociale tra imprese per condividere le esperienze e favorire la crescita imprenditoriale.

Per chiedere una consulenza le vie sono due: rivolgersi direttamente allo sportello o per via telematica. Prendere un appuntamento è certamente il modo migliore per ottenere tutte le informazioni dettagliate.

Camera di Commercio di Vicenza - Contatti e informazioni

Via Montale 27 - 36100 VICENZA

telefono 0444 994.811 centralino con risponditore automatico

e-mail: urp@vi.camcom.it

https://www.vi.camcom.it/it/

apertura al pubblico

da lunedì a venerdì: 9-12.45 appuntamento obbligatorio per tutti i servizi > PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO