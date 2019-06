Guida al Tango una passione che ha travolto anche Vicenza

C'è chi lo fa per passione, altri perchè fa bene al fisico, alcuni per le emozioni che offre, è il Tango ad unire tutto questo.

A volte lo vediamo ballare davanti Palazzo Chiericati o in Piazza dei Signori da gruppi di ballerini e tutti ne ammiriamo l'eleganza.

Unire due corpi in uno, in un fremito di passione. È l'illusione che regala il tango con il suo gioco di gambe che si allacciano in ganci e mezzelune.

Il tango e' una forma d'arte completa,che comprende una danza, un genere musicale, un'espressione poetica, un tipo di canto, un'iconografia pittorica e infine una filosofia di vita.



E’ nato in Argentina come ballo popolare, un misto tra ritmo, danza e arte musicale alla fine del 1800.



“Il tango è un pensiero triste che si balla” (così disse Enrique Santos Discépolo), è un ballo basato sull’improvvisazione, caratterizzato da eleganza e passionalità. Il passo base del tango è il passo in sé, dove per passo s’intende il normale passo di una camminata. Essendo un ballo di improvvisazione, in pista non esiste l’idea di sequenze di passi predefinite, e sta alla fantasia dei ballerini costruire come in un dialogo il proprio ballo. Poche regole semplici dettano i limiti dell’improvvisazione: l’uomo guida, la donna segue. Fondamentalmente è l’uomo che chiede con un linguaggio puramente corporeo alla propria ballerina di spostarsi.



“E’ un ballo, una musica, una poesia, una passione, è una moda, una distrazione, uno sfogo, un’illusione. Il Tango è la sublimazione di tutto ciò che avremmo voluto e che non abbiamo avuto.

E’ la proiezione di un desiderio struggente, la speranza che domani sia migliore.

E’ il bisogno di essere rapiti e di tornare a sognare.Il Tango è la voglia di essere abbracciati, con un Abbraccio Intimo Intenso e Profondo, come bambini impauriti che implorano amore.

Il Tango è la fame di non essere soli, di non restare nel buio di esistenze banali, è la catarsi di un dolore mai sopito.

Il Tango è due occhi adulti sgranati per la meraviglia, la sorpresa, la rivelazione, è l’incontro con lo Spirito inquieto, è ballare con la Vita mentre la Morte resta a guardare.

Il Tango è balsamo d’anima sulle cicatrici della passione, è una coperta calda che diventa rifugio negli inverni del cuore, è un velo sugli occhi che ripara dai lampi della realtà.

Il Tango è una verità possibile nell’impossibilità dell’esistenza umana, è un’intuizione, una fede, un’ossessione, è la mano che non ci lascia cadere nel vuoto.

Il Tango siamo Noi, piccoli figli di questo creato, fragili, potenti, vigliacchi, eroi alla continua ricerca di Noi stessi tra le note di una canzone.

Il Tango è un Abbraccio Intimo Intenso e Profondo per conquistarti il Cuore, tra le parole di una Poesia…” Una ballerina

Vi consigliamo alcune scuole in cui è possibile seguire corsi di tango a Vicenza

In questo gruppo potete trovare aggiornamenti continui: https://www.facebook.com/groups/47369797543/

ASD El Sabor de Tango

Scuola di danza

Via Alessandro Rossi, 43 -VI

348 233 0990

----------------------------------

A.S.D NonSoloTango-club

Scuola di danza

Viale Milano, 108 - VI

0444 146 5630

---------------------------------------

A.S.D. Momento Tango

Scuola di danza

Via dell'Edilizia, 110 -VI

329 158 6303

--------------------------------------

Scuola di Ballo Arthur Murray

Scuola di danza

Via Giovanni Battista Quadri, 87 - VI

0444 303732