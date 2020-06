Servizio civile a Vicenza: tutte le informazioni utili

​Il Servizio civile volontario affonda le sue radici nella storia dell’obiezione di coscienza ed è un’importante e unica occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, e uno prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

I settori di intervento in Italia e all’estero nei quali gli Enti propongono i progetti che vedono impegnati gli operatori volontari sono:

assistenza

protezione civile

patrimonio ambientale e riqualificazione urbana

patrimonio storico, artistico e culturale

educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale

agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità

promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Che cos'è il Servizio Civile?

Si tratta di un percorso aperto ai ragazzi e alle ragazze dai 18 ai 28 anni che possono decidere di scegliere volontariamente di vivere un’esperienza di 12 mesi presso un ente (Associazioni di volontariato, Associazione di promozione sociale, Cooperative sociali, ONG, comuni, comunità montane, Università, USL ecc.) come parte attiva di un progetto che può riguardare i settori dell'assistenza, dell'ambiente, dell'educazione e promozione culturale, del patrimonio artistico e culturale, della protezione civile, del servizio civile all’estero.

L'attività prevede un rimborso mensile pari a 433,80 euro (più un’indennità aggiuntiva giornaliera, per quanti prestano servizio all’estero), nonché la copertura assicurativa e l’attestato di fine servizio (attestato che può essere riconosciuto come punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici o che può essere utile per equiparare il servizio svolto ai tirocini curriculari universitari).

COME PARTECIPARE

Da quest’anno l’unica modalità di presentazione della domanda è online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) che consente di compilare e inviare la domanda attraverso PC, tablet o smartphone. Si raggiunge la piattaforma DOL collegandosi a https://domandaonline.serviziocivile.it (GUIDA alla compilazione), tramite l’identità digitale di cui il candidato deve essere già in possesso.

I giovani interessati devono richiedere lo SPID con un livello di sicurezza 2; sul sito dell’AGID (Agenzia per l’Italia digitale) www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie, anche con faq e tutorial.

In Veneto

Il Servizio civile regionale è una opportunità che consente di fare un'esperienza di formazione professionale, culturale e di servizio alla comunità. E' rivolto ai giovani, cittadini italiani e comunitari, di età compresa tra i 18 e i 28 anni residenti o domiciliati nel Veneto.

La regione Veneto, con la legge 18/05 ha istituito il servizio civile regionale negli ambiti dell'assistenza e del servizio sociale, della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, della promozione e dell'organizzazione di attività educative e culturali, dell'economia solidale e della protezione civile. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito della Regione Veneto alla pagina: https://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile-regionale

Per informazioni a Vicenza

Ufficio Servizio civile

Palazzo del Territorio

Indirizzo: Levà degli Angeli 11

Telefono: 0444222139

Orario di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12

martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17

Sportello Informagiovani

Palazzo del Territorio (sede Informagiovani)

Indirizzo: Levà degli Angeli 7

Telefono: 0444222045