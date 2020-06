Sconti per studenti nei musei di Vicenza

Uno fra gli incentivi alla cultura per minori di 18 anni e studenti universitari riguarda la presenza di importanti sconti per l'ingresso ai musei. Vicenza vanta una rosa di interessanti musei, per i quali naturalmente, dove non fosse già previsto l'ingresso gratuito, sono previste importanti scontistiche. La gratuità totale per ragazzi fino a 17 anni e biglietto ridotto per studenti fino a 25 anni.

Vicenza è la città del Palladio, quindi molto importante dal punto di vista architettonico ed interessante da visitare, con musei di grande pregio tra cui il Teatro Olimpico, assolutamente da non perdere.

La Vicenza Card è un biglietto cumulativo che ha validità di 8 giorni dall'emissione, prevede un solo passaggio per singola sede e permette di visitare:

Teatro Olimpico, Museo Civico di Palazzo Chiericati, Chiesa di Santa Corona, Museo Naturalistico-Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Museo Diocesano, Palladio Museum, Basilica Palladiana (mostre escluse), Museo del Gioiello.

La Card 4 musei è valida per 3 giorni e permette accessi a 4 siti a scelta tra i 10 del circuito museale.

La card sono in vendita presso le seguenti biglietterie:

Ufficio IAT (a fianco ingresso Teatro Olimpico) Gallerie d’Italia Palazzo Leoni Montanari - Palladio Museum - Museo Diocesano - Museo archeologico (fino al 5/12/2019). Museo del Gioiello - Basilica Palladiana (sab e dom mattina fino al 5/12, tutti giorni dal 6/12).

Lunedì: giorno di chiusura settimanale dei monumenti.

Il Biglietto unico per i musei della città di Vicenza prevede un solo passaggio per singola sede e ha validità 8 giorni dal primo utilizzo per: Teatro Olimpico, Basilica Palladia, Museo Civico di Palazzo Chiericati, Chiesa di S. Corona, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Museo Diocesano, Palladio Museum, Museo del Gioiello:

intero € 20,00

ridotto € 15,00

gruppi € 15,00

family (2 adulti con almeno uno e fino a 4 minorenni) € 24,00

scuole € 6,00

*non inclusi nel Biglietto Unico: Museo del Gioiello, Basilica Palladiana, Santuario di Monte Berico, Palazzo Thiene, Cattedrale, Villa La Rotonda, Villa Valmarana ai Nani.

Riduzioni Soci FAI, TCI, ISIC, CTG, studenti fino a 25 anni, residenti a Vicenza e provincia

Gratuità Ragazzi fino ai 17 anni compresi (non in scolaresca), membri dell’ICOM (International Council of Museums), guide turistiche e accompagnatori turistici che accompagnano un gruppo, giornalisti italiani e stranieri, (previa esibizione di idoneo documento che ne attesti l’appartenenza all’ordine), militari debitamente riconosciuti, insegnanti solo se accompagnatori di scolaresche e gruppi, portatori di handicap e loro accompagnatori, Accademia Olimpica e i suoi ospiti per l’ingresso al Teatro Olimpico.

Scuole e gruppi

Prenotazione obbligatoria tramite Call Center 0444964380 (attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, sabato dalle 9 alle 14 – chiuso 25 dicembre e 1 gennaio), per gruppi e scolaresche (Teatro Olimpico e Museo civico di Palazzo Chiericati).

Costi di prenotazione:

Biglietto unico gruppi (min 10, max 25 persone) € 10,00

Biglietto unico scuole € 5,00 a classe

Residenti

Il Biglietto residenti ha validità 30 giorni dalla data di emissione. Acquistabile dai residenti della città di Vicenza e della provincia previa esibizione di un documento che attesti la residenza

Teatro Olimpico, Basilica Palladiana, Palazzo Chiericati, Chiesa di S. Corona, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza a € 9,00

CARD ANNUALE

Biglietto valido per 1 anno dalla data di emissione, per un numero illimitato di entrate a Palazzo Chiericati € 30,00

BIGLIETTI SINGOLI MUSEI

Teatro Olimpico € 11,00 – ridotto € 8,00 – scuole € 3,00

Palazzo Chiericati € 7,00 – ridotto € 5,00 – scuole € 2,00

Basilica Palladiana € 5,00 – ridotto € 2,00 – scuole 2,00

Chiesa di S. Corona € 3,00 – ridotto 2,00 – scuole € 2,00

Museo Naturalistico Archeologico € 3,00 – ridotto € 2,00 – scuole € 2,00

Museo del Risorgimento e della Resistenza gratuito

Gallerie d’Italia- Palazzo Leoni Montanari € 5,00 – ridotto € 3,00 – scuole gratuito

Museo Diocesano € 5,00 – ridotto € 3,50 – scuole € 1,00

Palladio Museum € 8,00 – ridotto € 6,00 – scuole € 2,00

Museo del Gioiello €10,00 – ridotto € 8,00 – scuole € 2,00

I musei civici di Vicenza comprendono il Museo civico di Palazzo Chiericati, il Museo Naturalistico Archeologico e il Museo del Risorgimento e della Resistenza - villa Guiccioli. Sono inclusi altri monumenti di importanza artistica: il Teatro Olimpico, la chiesa di Santa Corona e la Basilica palladiana . Tutti i musei sono accessibili alle persone con disabilità.

Biglietti singoli

Il biglietto singolo è valido otto giorni dalla data di acquisto

Teatro Olimpico

Intero: 11 euro

Ridotto*: 8 euro

Scuole: 3 euro

Museo civico di Palazzo Chiericati

Intero: 7 euro

Ridotto*: 5 euro

Scuole: 2 euro (valido per due visite con obbligo di prenotazione per ogni visita a 5 euro per classe)

"Prima domenica del mese": ingresso gratuito solo per i residenti a Vicenza e provincia (il biglietto si ritira all'ufficio Iat o alla biglietteria del Museo Naturalistico Archeologico esibendo un documento attestante la residenza)

Chiesa di Santa Corona

Intero: 3 euro

Ridotto*: 2 euro

Scuole: 2 euro

Museo Naturalistico Archeologico

Intero: 3 euro

Ridotto*: 2 euro

Scuole: 2 euro

"Prima domenica del mese": ingresso gratuito solo per i residenti a Vicenza e provincia (il biglietto si ritira all'ufficio Iat o alla biglietteria del Museo Naturalistico Archeologico esibendo un documento attestante la residenza)

*soci Fai, Tci, Isic e Ctg e studenti fino a 25 anni

Museo del Risorgimento e della Resistenza - villa Guiccioli - Ingresso gratuito

Basilica palladiana

visitatori residenti a Vicenza e provincia: 2 euro (valido otto giorni, esibire documento attestante la residenza)

soci Fai, Tci, Isic e Ctg e studenti fino a 25 anni con tessera universitaria: 2 euro (valido otto giorni)

visitatori residenti al di fuori del territorio provinciale: 5 euro (valido otto giorni)

scolaresche di ogni ordine e grado senza distinzione di provenienza geografica: 2 euro ad alunno (presentarsi con elenco degli studenti su carta intestata della scuola)

abbonamento personale valido 6 mesi: 10 euro

centri estivi: 1 euro a bambino/ragazzo

in occasione di eventi ad ingresso gratuito: 1 euro (valido otto giorni)

apertura parziale visitatori residenti a Vicenza e provincia: 1 euro

apertura parziale visitatori residenti al di fuori del territorio provinciale: 2 euro

Biglietti unici

Biglietto unico "Vicenza Card"

Valido otto giorni dalla data dell'acquisto e consente la visita (un solo passaggio per singola sede) a dieci siti (Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, chiesa di Santa Corona, Museo Diocesano, Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, Palladio Museum, Basilica Palladiana e Museo del Gioiello)

Intero: 20 euro

Ridotto per residenti a Vicenza e provincia: 15 euro (valido otto giorni)

Ridotto per soci Fai, Tci, Isic e Ctg e studenti fino a 25 anni: 15 euro (valido otto giorni)

Family (consente l'ingresso a 2 adulti e fino a 4 figli minorenni): 24 euro (valido otto giorni)

Gruppi (da 10 a 25 persone - prenotazione obbligatoria): 15 euro (valido otto giorni)

Scuole (di ogni ordine e grado, prenotazione obbligatoria, è necessario l'elenco degli studenti su carta intestata della scuola): 6 euro (valido un anno)

Card 4 musei

Valido tre giorni dalla data dell'acquisto e consente la visita (un solo passaggio per singola sede) a quattro musei a scelta tra i dieci del circuito

Intero: 15 euro

Ridotto per gruppi e residenti a Vicenza e provincia: 13 euro

Ridotto per soci Fai, Tci, Isic e Ctg e studenti fino a 25 anni: 13 euro

Palladio Card per Vicenza

Per tutti coloro che invece vogliono seguire le orme di Andrea Palladio nella città di Vicenza e nei suoi dintorni, consigliamo l’acquisto della Palladio Card. Si tratta di un biglietto di 10 giorni o di un abbonamento stagionale che autorizza all'ingresso gratuito o ridotto in alcune importanti ville palladiane. La Palladio Card è valida da inizio aprile a fine ottobre e può essere acquistata on-line su www.palladiocard.it prima di recarsi a Vicenza.

Palladio Card con tutti i vantaggi per 10 giorni: EUR 10,-

Palladio Card con tutti i vantaggi per l'intera stagione: EUR 15,-

Luoghi, che si possono visitare gratuitamente con la Palladio Card:

• Villa Badoer

• Palazzo Barbaran

• Villa Contarini

• Villa Emo

• Villa Poiana

Luoghi, dove la Palladio Card autorizza ad un ingresso ridotto:

• Villa Caldogno

• Villa Godi Malinverni

• Villa di Maser

• Villa Pisani Bonetti

• Palazzo Valmarana Braga

• Teatro Olimpico

• Palazzo Chiericati

Sia il Biglietto Unico che la Palladio Card permettono ai visitatori di Vicenza di godere di numerosi vantaggi e molte attrazioni senza dover pagare ulteriori biglietti d’ingresso – un sostanzioso risparmio sugli ingressi è ovviamente incluso!

Ingressi gratuiti

Ragazzi fino ai 17 anni compresi, non in scolaresca (esibizione di idoneo documento di identità)

non in scolaresca (esibizione di idoneo documento di identità) Membri dell’ICOM - International Council of Museums (esibizione di un documento)

Guide turistiche e accompagnatori turistici che accompagnano un gruppo, (esibizione del tesserino)

Giornalisti italiani e stranieri (esibizione di idoneo documento che ne attesti l'appartenenza all'ordine)

Militari e forze dell'ordine (esibizione di tesserino)

Insegnanti solo se accompagnatori di scolaresche e gruppi

Persone con disabilità e loro accompagnatori

città gemellate o città legate a Vicenza da un patto di amicizia: gratuità alla classe ospitante e alla classe straniera ospitata)

Accademia Olimpica e suoi ospiti: gratuità al Teatro Olimpico

Palazzo Leoni Montanari Gallerie d'Italia

È possibile visitare il riallestimento della collezione permanente al piano nobile: 30 dipinti del ‘700 veneto e un nucleo di 20 vasi della collezione di ceramiche attiche e magnogreche a dialogo con le decorazioni a tema mitologico presenti nelle sale dell’edificio..La collezione delle icone russe sarà presentata in un nuovo allestimento a partire dall’autunno 2020.

ORARI

Fino al 28 giugno

Lunedì: chiuso

Martedì: chiuso

Mercoledì: chiuso

Giovedì: dalle 10:00 alle 18:00

Venerdì: dalle 10:00 alle 18:00

Sabato: dalle 10:00 alle 18:00

Domenica: dalle 10:00 alle 18:00 (ingresso gratuito)

Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

BIGLIETTI

– Intero: 5,00 €

– Ridotto: 3,00 € Over 65; under 26