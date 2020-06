Come diventare volontario a Vicenza

Fare volontariato è prendersi un impegno, una responsabilità; decidere se nella propria quotidianità si possono ritagliare alcune ore per dedicarle agli altri. E’ consapevolezza delle proprie emozioni e sentimenti verso gesti semplici ma determinanti per il benessere di alcune persone a cui è stato tolta l’opportunità di una vita serena e spensierata.

Per volontariato si intendono un insieme di attività a favore della collettività che mantengono 3 caratteristiche peculiari:

la libera scelta della decisione di svolgere queste attività,

la gratuità, ovvero il fatto di non essere retribuiti,

il prodotto finale che rappresenta il beneficio ottenuto da chi lo riceve.

Caratteristiche del volontario

essere altruista (interessarsi al benessere degli altri),

provare empatia per le emozioni di chi ci si trova di fronte,

avere una visione positiva del mondo e una propensione a trovare soluzioni alternative per risolvere i problemi,

essere comprensivi e pazienti.

Il volontariato costruisce dei rapporti sociali tra sconosciuti, puntando solo su una forte motivazione e uno slancio emotivo nell’aiutare gli altri, contrastando l’individualismo, l’egoismo, l’isolamento, l’antagonismo, il danneggiamento, i comportamenti distruttivi e aggressivi.

Articolo 1 della Carta dei Valori del Volontario:

"Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l’umanità intera. Egli opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni."

Cosa chiedersi prima di iniziare a fare volontariato

Rendersi disponibili a un'attività di volontariato non è solo un gesto di solidarietà e generosità, ma anche una presa di responsabilità: dando la propria disponibilità a compiere determinate attività come volontario, infatti, è possibile contribuire, per esempio, alla crescita di una comunità, al suo miglioramento, o al miglioramento delle condizioni di vita di una fetta più o meno ampia di individui che versano in uno stato di disagio temporaneo o permanente.

Ho abbastanza tempo libero a disposizione nel corso della settimana o del mese?

Sono disposto a investire il mio tempo libero per gli altri? Per quante ore a settimana?

Sono pronto a prendermi la responsabilità di recarmi a fare volontariato anche nei giorni in cui non avrei voglia, se ho dato precedentemente la mia disponibilità?

Sono pronto, se necessario, ad affrontare dei periodi di formazione al fine di poter praticare volontariato?

Se la risposta a queste domande è sì, allora potresti essere pronto a entrare nel mondo del volontariato. Un mondo che opera a 360 gradi, in tutti i settori – o quasi – della vita.

In che ambito posso fare volontariato a Vicenza?

Religione ed Esercizio di culto;

Protezione civile e Emergenza;

Sport, Ricreazione e Tempo libero;

Salute;

Filantropia e Promozione del volontariato;

Tutela dei diritti e Promozione della cittadinanza;

Ambiente e Animali;

Ricerca, Istruzione e Formazione;

Arte e Cultura;

Assistenza sociale e Socio-sanitaria;

Cooperazione internazionale e Economia solidale.

Chi sono i beneficiari dell'attività di volontariato?

Anziani;

Bambini e adolescenti;

Gruppi di appassionati;

Persone con disabilità;

Vittime di violenza e discriziminazione;

Animali;

Persone affette da malattia;

Migranti, minoranze e rifugiati;

Esclusione sociale, povertà;

Persone con dipendenze;

Cittadini, collettività;

Famiglie, adulti.

Dove trovare le associazioni di volontariato a Vicenza?

La lista delle associazioni di volontariato della provincia di Vicenza

Protezione civile

Croce rossa

Caritas

CSV Vicenza

Ulss 8

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Emergency