Consultori: indirizzi e orari a Vicenza e provincia

Il consultorio familiare è un servizio socio-sanitario, ad accesso gratuito, con funzioni di tutela della salute della donna e del nascituro, di assistenza e di cura all’individuo, coppia e famiglia in coincidenza delle tappe del ciclo vitale (gravidanza, nascita figli, adolescenza, costituzione della coppia, separazione/divorzio, lutti) per promuovere stili di vita responsabili in ordine alla sessualità e procreazione, e per la salute delle relazioni, attraverso percorsi clinico-assistenziali in diversi ambiti, quali:

contraccezione per la scelta del metodo contraccettivo più adeguato;

consulenza preconcezionale, per accertare lo stato di salute della coppia;

assistenza durante la gravidanza, anche per le donne straniere senza permesso di soggiorno;

infertilità e la sterilità di coppia;

interruzione volontaria di gravidanza (rilascio documentazione);

menopausa;

consulenza psicologica e sociale, con percorsi di sostegno, anche psicoterapeutici, per difficoltà relazionali del singolo, della coppia, della famiglia;

consulenza psicologica, sociale nei casi di separazione e divorzio;

mediazione familiare, per sostenere i genitori separati o in via di separazione negli accordi relativi ai figli e per mantenere relazioni che ne sostengono la crescita;

percorsi di sostegno alla genitorialità laddove deficitaria, in collaborazione con altri servizi;

indagini psico-sociali su richiesta dell’Autorità giudiziaria;

incontri di gruppo per la donna e la coppia, dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino (percorso nascita);

percorsi di educazione all'affettività e sessualità consapevole tramite incontri nelle scuole superiori;

spazio giovani;

corsi pre parto.

SPORTELLO SPAZIO GIOVANI a Vicenza

È uno spazio di prima accoglienza, di ascolto e di orientamento per i ragazzi dai 14 ai 21 anni.

È completamente gratuito, con accesso anche senza appuntamento nelle fasce orarie previste, si può venire da soli o in compagnia, anche senza i genitori (come previsto dalla normativa) e con la garanzia della risevatezza

CHI TROVO

Un operatore del consultorio (psicologo, assistente sociale, ginecologa o ostetrica).

PER QUALI RICHIESTE

Contraccezione, contraccezione di emergenza, dubbi e domande sul sesso e sulle relazioni affettive, rapporti in famiglia e con gli amici, rapporti di coppia

Consulenza e prescrizione contraccezione, visite e colloqui ginecologici per eventuali difficoltà

DOVE E QUANDO

Consultorio Familiare Vicenza

Contrà Santi Apostoli, 21

Lunedi dalle 14.00 alle 16.00 su accesso libero o su appuntamento in altri giorni

Tel. 0444 752004

Consultori Familiari Vicenza e provincia

Alcuni indirizzi ULSS in questo link

Arcugnano

Piazza Mariano Rumor, 9

Telefono: 0444-249047

Arsiero

Via Cartari, 1

Telefono: 0445-742505

Arzignano

Via Kennedy, 2

Telefono: 0444-475624

Via Kennedy, 2

Telefono: 0444-670059

Via Kennedy, 2

Telefono: 0444-475630

Via Kennedy, 2

Telefono: 0444-475645

Asiago

Via Monte Sisemol, 2

Telefono: 0424-604445

Barbarano Vicentino

Via Giovanni XXIII, 4

Telefono: 0444-757680

Bassano del Grappa

Via Cereria, 14/b

Telefono: 0424-885191

Camisano Vicentino

Via Negrin, 90 - Santa Maria

Telefono: 0444-612211

Chiampo

Piazza Zanella, 2

Telefono: 0444-625234

Cornedo Vicentino

Piazza A. Moro, 17

Telefono: 0445-951679

Costabissara

Via Roma, 1

Telefono: 0444-290311

Creazzo

Viale Italia, 14

Telefono: 0444-344519

Grisignano di Zocco

Via Bedinella, 23

Telefono: 0444-757614

Longare

Via Marconi, 24

Telefono: 0444-956911

Via Marconi, 24

Telefono: 0444-956911

Lonigo

Piazza Martiri Della Libertà

Telefono: 0444-431229

Via Sisana C/o Ospedale

Telefono: 0444-831022

Piazza Martiri Della Libertà. 9

Telefono: 0444-431209

Marostica

Via Panica, 17

Telefono: 0424-888257

Montecchio Maggiore

Via Giuriolo

Telefono: 0444-703530

Via A. Giuriolo

Telefono: 0444-703540

Via Giuriolo

Telefono: 0444-703536

Montegalda

Piazza Marconi, 35

Telefono: 0444-757601

Monticello Conte Otto

Via Dante, 26 - Cavazzale

Telefono: 0444-757516

Via Dante, 22 - Cavazzale

Telefono: 0444-757510

Nanto

Via Callisona, 1/a

Telefono: 0444-1832528

Noventa Vicentina

Via Capo Di Sopra, 3

Telefono: 0444-755611

Via Capo Di Sopra, 3

Telefono: 0444-755649

Piovene Rocchette

Piazzale Vittoria, 5

Telefono: 0445-659129

Recoaro Terme

Via Bruni, 11

Telefono: 0445-75660

Romano d'Ezzelino

Via Gen. Giardino, 2

Telefono: 0424-839924

Sandrigo

Piazza Zanella, 9

Telefono: 0444-756500

Schio

Via Righi

Telefono: 0445-509059

Thiene

Via Boldrini, 1

Telefono: 0445-388930

Torri di Quartesolo

Via Vicenza, 4

Telefono: 0444-757530

Trissino

Via N. Sauro

Telefono: 0445-963999

Valdagno

Via G. Galilei, 3

Telefono: 0445-423170

Via G.Galilei, 3

Telefono: 0445-423138

Via G. Galilei, 3

Telefono: 0445-423136