Comunità di recupero: indirizzi e numeri utili a Vicenza e provincia

Di fronte al problema della dipendenza, negli anni si è rivelato necessario e importante la presenza di comunità di recupero. Per una persona fragile come chi abusa di alcol o sostanze, avere una rete di sostegno è fondamentale per il processo di ritorno alla vita normale.

Le comunità di recupero sono luoghi dove giovani o adulti possono ritrovare un proprio equilibrio grazie a percorsi mirati. In Veneto, così come a Vicenza e provincia, sono varie le strutture che offrono l'opportunità di ricominciare.

Le comunità sono state concepite per offrire alle persone in difficoltà un'occasione per entrare all'interno di una rete di sostegno, in sicurezza, in modo da potersi reintegrare più facilmente nella società. Ma la comunità è anche il luogo sicuro in cui l'individuo svolge il suo percorso riabilitativo.

Se credi di avere bisogno di aiuto con l'abuso di alcol, sostanze oppure con comportamenti compulsivi (gioco d'azzardo patologico, dipendenza da videogiochi, shopping compulsivo...), o vuoi aiutare qualcuno che presenta queste difficoltà, ecco contatti e indirizzi.

A Vicenza

Per alcuni soggetti con problemi di tossico-alcoldipendenza è indicato un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale. Tale programma è svolto in collaborazione con le strutture del Privato Sociale autorizzate e accreditate a livello Regionale e con le quali è stata stipulata apposita convenzione. Maggiori informazioni qui: l'Uss Berica ha un programma gratuito di reinserimento.

Negli elenchi regionali contenenti le Strutture Accreditate, sono presenti tre tipologie di Comunità:

comunità di tipo A : con funzioni di tipo educativo e di contenimento

: con funzioni di tipo educativo e di contenimento comunità di tipo B : in cui viene svolto anche un programma ti tipo psicoterapeutico;

: in cui viene svolto anche un programma ti tipo psicoterapeutico; comunità di tipo C: comunità specialistiche (nei casi di doppia diagnosi e di madri tossicodipendenti con figli).

Comunità di Recupero a Vicenza e provincia

La Comunità terapeutica per la riabilitazione e il reinserimento sociale di tossicodipendenti è una struttura residenziale e/o semiresidenziale che ha il compito di promuovere e sostenere lo sviluppo di un approccio culturale, metodologico e operativo rivolto alla tutela e alla promozione della persona tossicodipendente, della famiglia e di tutta la comunità al centro di queste relazioni; contribuisce poi costruire un quadro aggiornato di conoscenze sulle tema; promuove forme di collaborazione sempre nuove tra aziende sociosanitarie locali, enti locali, terzo settore e tutti gli attori sociali che operano in quest ambito.

Breganze

CA' DELLE ORE

Indirizzo: Via Brogliati Contro, 30 - Breganze

Tel: 0445/873216

Sito Web: http://www.cadelleore.it/

Caldogno

IL MOSAICO

Indirizzo: Via Aviano, 7/9 - Caldogno

Tel: 0444/1832514 - 905679

Lonigo

PAPA GIOVANNI XXIII

Indirizzo: Via Giovannelli, 1 - Lonigo

Tel: 0444/830584

Sito Web: http://www.apg23.org/

Romano D'Ezzelino

NOVA

Indirizzo: Via Trieste, 10 - 36020 - Romano D'Ezzelino

Tel: 0424/382619

Sito Web: http://www.coopnova.org/

Schio

IL FOCOLARE

Indirizzo: Via Campagnola, 38 - Schio

Tel: 0445/512737

Sito Web: http://www.ilborgoonlus.it/

CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETÀ

Indirizzo: Via Lago di Vico, 35 - Zona Industriale - 36015 - Schio

Tel: 0445/575895

Sito Web: http://www.ceisvicenza.it/

IL BORGO

Indirizzo: Via Manin, 1 - Schio

Tel: 0445/511596

Sito Web: http://www.ilborgoonlus.it/

Vicenza

NUOVA VITA

Indirizzo: Strada Borghetto Saviabona, 9 - Vicenza

Tel: 0444/505925

CONSORZIO CIVITAS (SAN GAETANO - IL GABBIANO)

Indirizzo: Via del Progresso, 2 - Vicenza

Tel: 0444/571947