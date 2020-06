Le biblioteche aperte per studiare e lavorare a Vicenza

Le biblioteche sono il posto migliore per potersi concentrare sullo studio o sul lavoro, sono confortevoli e il wi fi è gratuito. Queste infatti vengono prese d'assalto dagli studenti universitari nelle sessioni d'esame, oppure dagli studenti delle superiori alle prese con l'esame di maturità. Ma all'interno delle biblioteche comunali possiamo trovare anche lavoratori o persone che si vogliono leggere in totale relax un buon libro. Nel comune di Vicenza ce ne sono diverse, la più grande è la Bertoliana.

La Biblioteca civica Bertoliana, biblioteca della città di Vicenza, è stata fondata nel 1708, ha la propria sede storica in centro storico, a Palazzo San Giacomo (contra' Riale 5), e sei sedi di pubblica lettura dislocate nei quartieri cittadini.

L'utente può avvalersi del catalogo online della biblioteca, nonché del collegamento con il catalogo elettronico della Rete delle biblioteche vicentine (Rbv) e del Servizio bibliotecario nazionale (Sbn). L'utente può consultare questi cataloghi anche da casa tramite il sito della Bertoliana www.bibliotecabertoliana.it.

La Biblioteca Bertoliana mette inoltre a disposizione dei cittadini delle postazioni internet gratuite sia nella sede centrale che nelle sedi della rete urbana. In tutte le sedi è attivo anche il collegamento wifi.

Le biblioteche organizzano e promuovono iniziative culturali, presentazioni di libri, letture ad alta voce, mostre, anche in collegamento con le scuole e con le varie associazioni cittadine.

Le modalità di accesso alla biblioteca e i servizi erogati sono descritti nel sito della Biblioteca.

Vicenza, le biblioteche dove andare a studiare



Palazzo San Giacomo, contrà Riale

Con tre sale lettura, e 4 postazioni internet, è la biblioteca preferita di chi vuole studiare senza concedersi distrazioni. Il bisbiglio è difficilmente tollerato e all'interno delle sale dedicate alla lettura non si possono portare nè zaini nè provviste. In estate la mancanza di condizionatori si fa sentire meno che i altre biblioteche, grazie alle ventole sul soffitto e alle ampie vetrate che danno sul giardino interno. I bagni e la sala armadietti al piano terra, mostrano i segni del passaggio di generazioni di studenti.

Palazzo Costantini

5 stanze a disposizione degli studenti, l'emeroteca e il giardino interno accessibile a tutti, rendono palazzo Costantini una delle mete preferite di chi prepara verifiche ed esami. Sebbene si tratti di una biblioteca e quindi il tono di voce da tenere sia ovviamente basso, in questo caso c'è una certa dose di tolleranza. I libri di testo disponibili all'interno del palazzo sono pochi, l'offerta della biblioteca punta più sulla narrativa, ma palazzo Costantini resta l'ideale per chi cerca di studiare con l'aiuto degli amici. In estate l'assenza di aria condizionata rende la concentrazione difficile ma la biblioteca è una delle poche dotata di wirless.

Riviera Berica

Situata all'interno della ex scuola elementare Fogazzaro lungo la Riviera Berica è dotata di un piccolo parcheggio ed è facilmente raggiungibile in bicicletta, grazie alla lunga pista ciclabile che la collega al centro storico. Si tratta di un biblioteca di quartiere, 33 i posti disponibili, dove studiare in un clima di completa concentrazione diventa facile il via vai, infatti,è minimo. Dal 1991 la biblioteca ospita anche il "Centro di Documentazione su Ecologia e Ambiente" (CDEA). A tutt'oggi possiede circa 2.000 volumi e otto raccolte complete di riviste specializzate. tra cui "Cicloturismo" e "Airone"

Biblioteca di Laghetto

La biblioteca si trova al piano terra dell'edificio che ospita la succursale dell'Istituto Professionale per i Servizi Sociali "B. Montagna", nel Quartiere di Laghetto. A disposizione degli utenti ci sono 84 posti a sedere e 13.000 volumi circa, 42 periodici in abbonamento e 2 quotidiani. Tranquilla e facilmente accessibile dal centro è l'ideale per chi studia. La biblioteche ospita il centro 'educazione alla Pace e alla Mondialita' "Gianni Lorenzetto".

Dove e quando

Biblioteca di Palazzo San Giacomo

sede di Palazzo S. Giacomo

Contrà Riale, 5 - 36100 VICENZA

Tel. 0444 - 578211

ORARIO:

lunedì - venerdì: 8.00-19.00 sabato 8.00-12.30

Biblioteca di Palazzo Costantini

Contrà Riale, 13

Tel. 0444 - 578223

E' raggiungibile con l'autobus (tutte le linee urbane)

ORARIO:

lunedì-venerdì: 8.00-19.00

Sabato: 9.00 -12.30; 15.00-19.00

Domenica: 9.00-12.30

Biblioteca di Anconetta

Via Dall'Acqua, 16

Tel. 0444 - 578264

E' raggiungibile con l'autobus, linea urbana n° 5

ORARIO:

da lunedì a venerdì 14.30-19.00 con apertura mattutina il martedì ore 9.00-12.00

Biblioteca di Ferrovieri - Punto di distribuzione

Via Rismondo, 2 / Via Vaccari, 107 (c/o Centro Civico)

E' raggiungibile con l'autobus, linee urbane n° 4, n° 12, n° 15

ORARIO:

dal lunedì a venerdì 16-19

Per informazioni contattare il centralino della Biblioteca civica Bertoliana: 0444 578211

Biblioteca di Laghetto - Centro di documentazione per l'educazione alla Pace e alla Mondialità "Gianni Lorenzetto"

Via Lago di Pusiano, 3

Tel. 0444 - 578265

E' raggiungibile con l'autobus, linea urbana n° 2

ORARIO:

da lunedì a venerdì 14.30-19.00 con apertura mattutina il giovedì ore 9.00 -12.00

Biblioteca di Riviera Berica - Centro di documentazione su Ecologia e Ambiente

Via Riviera Berica, 631 - Longara (ex Scuola "Fogazzaro")

Tel. 0444 - 578262

E' raggiungibile con l'autobus, linee urbane n° 8 e n° 13

ORARIO:

da lunedì a venerdì 14.30-19.00 con apertura mattutina il giovedì ore 9.00 -12.00

Biblioteca di Villaggio del Sole

Via Colombo , 41/A (Sede provvisoria c/o Edificio Opere Parrocchiali)

Tel. 0444 - 578266

E' raggiungibile con l'autobus, linea urbana n° 5 (capolinea)

ORARIO:

da lunedì a venerdì 14.30-19.00 con apertura mattutina il giovedì ore 9.00-12.00

Biblioteca di Villa Tacchi

Viale della Pace, 89

Tel. 0444 - 578263

E' raggiungibile con l'autobus, linee urbane n° 1, n° 3, n° 7

ORARIO:

da lunedì a venerdì 14.30-19.00 con apertura mattutina il giovedì ore 9.00-12.00

Gli orari di apertura e ulteriori informazioni sulle sedi sono pubblicate sul sito della Biblioteca Bertoliana -www.bibliotecabertoliana.it

Il catalogo della Rete Bibliotecaria vicentina

La Biblioteca Bertoliana fa parte della Rete Bibliotecaria Vicentina: http://biblioinrete.comperio.it/

Per accedere al catalogo on-line della Biblioteca Bertoliana clicca Chiedi un Libro

E' possibile cercare nel catalogo un documento presente in Biblioteca Bertoliana, in una delle sue sedi cittadine e nelle biblioteche della provincia di Vicenza che aderiscono alla rete RBV.



Questo catalogo mostra i documenti presenti presso:

- le sedi cittadine della Biblioteca Bertoliana

- le biblioteche della provincia di Vicenza

- la biblioteca dei Musei civici

- la biblioteca dell'Accademia Olimpica

- la Biblioteca Internazionale La Vigna

- la biblioteca del Palladio Museum

- la biblioteca del Conservatorio di musica Arrigo Pedrollo

- la biblioteca dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea E. Gallo (ISTREVI)

- la biblioteca della Fondazione Brunello

- la biblioteca dell'Archivio di Stato di Vicenza

- la biblioteca dell'Archivio regionale produzione editoriale, sezione di Vicenza



Per i documenti appartenenti alle sette sedi cittadine della Bertoliana e alla rete delle biblioteche vicentine Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza, è possibile conoscere la disponibilità al prestito e sono richiedibili gratuitamente dagli iscritti con consegna nella sede più comoda all'utente.

Il numero massimo di movimenti (prenotazioni e prestiti) a disposizione di ogni singolo utente nell’intero sistema è di 40 documenti in totale, di cui 10 documenti multimediali.



Per informazioni sul posseduto telefonare ai numeri 0444 578202/0444 578203 o

Tutte le biblioteche

SB - Sistema bibliotecario urbano di Vicenza

Biblioteca del Seminario vescovile di Vicenza

biblioteca Biblioteca del Polo Universitario di Economia a Vicenza

Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza

Biblioteca dell'Archivio di stato di Vicenza e della sezione di Bassano del Grappa

Biblioteca dell'Accademia olimpica

Biblioteca del Conservatorio di musica Arrigo Pedrollo

Biblioteca dei Musei civici

Biblioteca Fatima Terzo delle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari

Biblioteca del Centro Studi Ludwig Stein

Biblioteca sull'autismo della Fondazione Brunello

Biblioteca del Centro Documentazione e Studi Presenza Donna

Biblioteca centrale di Ingegneria. Sede di tecnica e gestione dei sistemi industriali

Biblioteca del Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio

Biblioteca dell'Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea Ettore Gallo

Biblioteca dell'Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa

Biblioteca Berica della Provincia veneta dell'Ordine dei Servi di Maria

Biblioteca del Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva

Biblioteca internazionale La Vigna

Biblioteca Teofilo Folengo del Centro di Documentazione Folenghiana