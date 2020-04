Voglia di gelato? Le migliori gelaterie di Vicenza che fanno consegna a domicilio

E' arrivata la primavera, il sole, fuori ci sono 25 gradi, le feste di Pasqua le dobbiamo trascorrere in casa, e allora ci viene il desiderio di un buon gelato, sarà perché in tempi duri i dolci sono senza dubbio uno dei pochi toccasana per il morale. Con internet la prenotazione e la consegna avvengono in pochissimo tempo.

I gelati sono nutrienti e sani: una miscela di latte, zucchero, panna e uova a cui vengono aggiunti ingredienti di qualità. Una fresca bontà in tanti gusti, non c'è che l'imbarazzo della scelta tra creme, frutta, creativi.

Le migliori gelaterie di Vicenza

VENCHI - Cioccolato e Cremino al top

Il gelato e il concetto di Cioccogelateria Venchi nascono per declinare la bontà del cioccolato in tutte le forme possibili. Nasce così il gelato cioccolato Venchi dal forte profilo aromatico è dato cioccolato mono origine (Ecuador, Venezuela e Peru), Un gelato unico utilizzando ingredienti naturali, semplici e selezionati come latte fresco, frutta, nocciole Piemonte IGP. Le ricette celebrano la rinomata tradizione italiana e i gusti classici quali: la Nougatine, il Cremino e il Cuor di Cacao, il Gianduiotto, il Pistacchio di Bronte e il Nocciolato al latte. Ogni anno, inoltre, introduciamo proposte inedite, per regalare sorprendenti esperienze gustative. Ogni giorno nei nostri negozi regaliamo la possibilità di creare il proprio piccolo momento di piacere personalizzato! Come? Arricchendo al momento i nostri coni e coppette con una cremosa base di spalmabile Suprema e esaltando il gusto del gelato con la croccantezza delle nostre granelle stagionali (granella di Nocciola Piemonte IGP, Nougatine, Chocaviar, Lampone, Cocco Rapé).le Nocciole Piemonte IGP e il Pistacchio Verde di Bronte. Il sapore è autentico e il colore richiama quello naturale dei suoi ingredienti.

Corso Andrea Palladio, 54/A, Vicenza - Tel: 0444 526236

CIOKKOLATTE - Il Gelato che ti Meriti

La tradizione gelatiera di Ciokkolatte guarda al futuro che stiamo scrivendo ogni giorno con creatività e vero entusiasmo. "Ciokkolatte" è nata dalla passione di due amici, Lorenzo Zambonin e Guido Zandonà nel 2005 hanno deciso di mollare tutto e aprire una gelateria. La filosofia è quella del gelato artigianale realizzato con prodotti genuini provenienti da produttori locali. “Prediligiamo la scelta di materie prime del luogo, come il latte Affresco di Gazzo Padovano, frutta fresca preferibilmente di stagione e ingredienti di altissima qualità e Bio. Ma ci piace anche sperimentare nuovi audaci accostamenti soprattutto nel campo del gelato gastronomico." I loro gusti ? Sono capaci di soddisfare tutti i gusti: dai classici a quelli fruttati e creativi.Hanno vinto il premio del Gastronauta come Migliore Gelateria Dell’Anno e conquistare il primo posto nazionale nella categoria “Dolci e Gelati” per l’Oscar del Cibo di Strada, sul podio al salone del Gelato a Longarone.

A Vicenza il laboratorio e punto vendita è in Corso Fogazzaro - Tel: 0444 043386

IL GELATAIO - Artisti del Gelato

“Sono un artista del gelato e uso prodotti naturali, seleziono le migliori materie prime, vado a conoscere di persona i produttori.

Sperimento e creo, studio, mi informo e mi aggiorno, racconto il mio gelato.

Il nostro gelato lo produciamo fresco tutti i giorni, per noi è un modo di gustare quello che di più buono ha da offrirci ogni regione italiana."

Il gelato è ottimo e i proprietari dichiarano in un cartellone ben visibile l'elenco dei propri fornitori e sottolineano il fatto di non utilizzare additivi nei propri prodotti. Materie prime eccellenti ma, soprattutto, continua inventiva nel produrre gelati seguendo la stagionalità. Ad esempio al marron glacèes in autunno, la colomba pasquale in primavera, e ora grande varietà di gusti estivi. La qualità si apprezza nella cremosità, negli ingredienti ricercati, nel gusto e nella dolcezza equilibrate al palato. Il valore della gelateria non risalta solo dai premi vinti (molti) ma dai gelati buonissimi: Pinguino, il frozen yogurt, il Dolce & Salato assolutamente da provare. Non scoraggiatevi dalla coda, scorre veloce.

Il Gelataio Viale Francesco Crispi 57, 36100 Vicenza

CAPODILATTE - il Gelato Gentile

Sedersi in Piazza San Lorenzo, il plateatico più piacevole e ventilato della città nelle sere d'estate, e gustarsi un bel cono è il massimo.

Gelati ottimi e genuini, ambiente piacevole, passeggiata ideale per chi ama godersi il centro senza lo stress delle auto e assaporare il gelato migliore, con gusti particolari e elevata qualità degli ingredienti.

Il locale è nuovo, pulito, accogliente e luminoso. Un servizio efficiente e cortese. Molto importante: i gelati sono posti dentro delle vaschette sempre coperte, per una sicura igiene. E ora ci sono il biscotto e lo stecco artigianali in tante versioni da scoprire.

Bacio ottimo, buonissima la stracciatella e la nocciola e grandiosa la vaniglia! Finalmente una gelateria che usa le bacche in infusione nel latte, gusto genuino della noce che tra l'altro non si trova spesso in giro. Il gelato è compatto con sapore deciso e piacevolissimo.

Capo di Latte Corso Antonio Fogazzaro, 56 Vicenza - Tel: 0444 235155

In questo periodo di isolamento imposto per arginare il diffondersi del Coronavirus non possiamo andare in gelateria, ma possiamo farci arrivare a casa il gelato. Per la consegna a domicilio basta ordinare nei siti di delivery e il rider dopo poco arriva davanti alla nostra porta con l'oggetto del desiderio.

Per la consegna a domicilio di queste gelaterie cliccare qui:

Foodracers

Deliveroo

