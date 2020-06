Sale per feste dei bambini a Vicenza

Si sta avvicinando un momento importante per tuo bimbo. Compie gli anni e vuoi rendere questa data speciale, vuoi che sia una giornata da ricordare? Ecco un elenco di sale dove poter festeggiare il compleanno dei propri figli o, in alternativa, organizzare una festa per bambini a Vicenza.

Per non mettere a soqquadro la casa una scelta ideale è quella di affittare una sala per feste delle varie disponibili a Vicenza dove potrete accogliere tutti i compagni di classe di vostro figlio. Nella sala, che è un luogo idoneo a far sbizzarrire i piccoli, spesso ci sono pareti decorate, ampi tavoli disponibili dove non dovrete far altro che disporre i vostri buffet e in molti casi c'è anche un angolo speciale dove tagliare la torta del vostro piccolo principe o principessa. In molte sale, con un piccolo extra, potrete anche evitare di ripulire alla riconsegna: se ne occuperà il gestore e voi non dovrete far altro che riportare a casa gli avanzi e la montagna di regali ricevuti.

Costi?

dipende dal giorno della settimana e dal'orario. Per risparmiare qualcosa, si può scegliere anche la domenica mattina. In genere i prezzi variano da un minimo di 80 euro in base alla grandezza della sala e ai vari optional che richiederete.

Una sala feste per bambini è uno spazio adibito al gioco ed alle attività ricreative per l’infanzia e il divertimento in sicurezza. Molte famiglie ricorrono a questi spazi per feste di compleanno o eventi legati ai loro piccoli oppure solo per farli divertire qualche ora nel pomeriggio.

Sale a Vicenza

LaLudo ludoteca Vicenza

LaLudo è il frutto dell'esperienza più che ventennale della cooperativa sociale Cosmo in ambito ludico, ricreativo ed educativo. Nasce per dare dignità al gioco e offrire un ambiente di crescita alle famiglie e ai bambini. LaLudo è persone, spazi, attività, corsi e giochi, è relazione, divertimento, confronto e tutte le cose belle che ci aggiungerai tu! LaLudo è una ludoteca nel centro di Vicenza, un luogo accogliente e a misura di bambino. È gestita da un’equipe di operatori che mettono a disposizione dei giovani ospiti e delle loro famiglie molteplici competenze.

Via Giacomo Puccini, 22 · 0444 178 8086 - Quì tutte le informazioni



Panta Rhei

Una sala attrezzata con tutte le comodità per organizzare il compleanno perfetto.

Tavoli per il buffet, tavolini e seggioline per i bambini, un impianto stereo per mettere la musica e un frigo per conservare torta e bibite.

Pantarhei, insieme alla stanza, offre la possibilità di avere due animatrici e il trucca bimbi per rendere la festa ancora più divertente e coinvolgente.

Viale Battaglione Val Leogra, 44 · 0444 320217 - Quì tutte le informazioni

Kids Village Vicenza

ll posto è pulito e ben organizzato, il titolare è molto gentile con i genitori e dolcissimo con i bambini. Una sala per 25 persone. Compreso nel prezzo di prenotazione inviti e bicchieri, piatti, bibite, patatind e pop-corn. Personale gentilissimo e attento alla sicurezza dei bimbi. Consigliato per bambini 9 -10 anni. C'è il palco e i travestimenti, i gonfiabili, palestra attrezzata, libri, vasca delle palline e le pareti per arrampicarsi

Piazzetta Monsignor G. Lorenzon, 16/a · 393 836 8023

Time Cafè

Uno spazio accogliente, per sentirsi come a casa composto da una sala per il buffet ed un'area gioco. Lo spazio è disponibile sia vuoto da allestire, sia già allestito con festoni, giochi e gonfiabili adatti per bambini da 0 anni in su.

Contrà Mure Porta Nuova, 28 – Vicenza (dietro i Giardi Salvi) - 348 4931471

Le sale parrocchiali

Molte parrocchie e/comuni mettono a disposizione delle sale per vari usi: feste, riunioni ecc. Normalmente ogni parrocchia (o quasi) mette a disposizione una o più sale riscaldate e alle volte attrazzate che hanno un costo di affitto a serata molto basso.

Sale parrocchiali o comunali Vicenza

Oratorio di Bertesinella Parr. San Benedetto – APS Via M. Da Montegallo, 4 – 36100 Vicenza

Circolo Noi Riviera – APS Strada del Tormeno, 35 – 36100 Vicenza

Circolo S. Antonio ai Ferrovieri – APS Via Giacomo Prandina, 8 – 36100 Vicenza Sito web, Pagina Facebook

Circolo NOI S. Bertilla – APS Via Antonio Federico Ozanam, 1 – 36100 Vicenza

Circolo S. Giovanni Battista – APS Via Dei Laghi, 126 – 36100 Vicenza Pagina Facebook

Circolo San Giuseppe – APS Via Mercato Nuovo, 41 – 36100 Vicenza

Circolo San Giuseppe in Maddalene – Vicenza – APS Strada Maddalene, 51 – 36100 Vicenza

Circolo San Lazzaro – APS Via da Palestrina, 82 – 36100 Vicenza Pagina Facebook

Circolo NOI di S. Marco – APS C.trà S. Francesco, 78 – 36100 Vicenza

Oratorio S. Paolo – APS Viale Giosuè Carducci, 13 – 36100 Vicenza

O.S.A. CON NOI – APS Via Pizzocaro, 49/a- Vicenza

Provincia

Oratorio Noi Albettone – APS Via Roma, 15 – 36020 Albettone —

NOI Luogo Comune – APS Piazza San Paolo, 29 – 36075 Alte di Montecchio Maggiore Pagina Facebook

NOI Arzignano – APS Corso Giuseppe Mazzini, 22 – 36071 Arzignano Pagina Facebook

NOI San Bortolo – APS Via Don Basilio De Rosso, 7 – 36071 Arzignano Pagina Facebook

Casa Parrocchiale don Francesco Zamperetti – APS Piazzale Della Vittoria, 26 – 36071 Arzignano —

NOI Comunità – APS Via IV Novembre, 2 – 36020 Asigliano Veneto —

Patronato San Marco Noi – APS Via Campesano, 13 – 36061 Bassano del Grappa —

Circolo San Giovanni Bosco – APS Via Nazionale, 90 – 36050 Belvedere di Tezze sul Brenta —

Patronato della Gioventù – APS Via Cesare Battisti, 8 – 36050 Bolzano Vicentino —

Patronato Parr. di Bressanvido – APS Via Roma, 8 – 36050 Bressanvido —

Centro Parrocchiale Giovanni Paolo II – APS Via Costa, 4 – Brogliano Pagina Facebook

Circolo NOI San Nicolò – APS Piazzale Papa Pio X n. 27 – 36043 – Camisano Pagina Facebook

NOI Associazione Don Giuseppe Zanettin – APS Via Nazionale, 7 – 36020 Campiglia dei Berici Pagina Facebook

Circolo Ricreativo Parrocchiale S.Giovanni Bosco – APS Piazza S. Vitale, 8 – 36030 Castelnovo di Isola Vicentina —

Noi di Cerealto – APS Piazzale Belvedere, 1 – 36078 Cerealto di Valdagno —

Ritrovo Giovanile Arnold’s – APS Via S. Martino, 20 – 36072 Chiampo —

Ritrovo Anziani – APS Via S. Martino, 19 – 36072 Chiampo —

Circolo San Zeno Molvena – APS Piazza Alpini, 9 – 36060 Colceresa —

Circolo S. Giovanni Bosco – APS P.zza S.Nicola, 6 – 36050 Creazzo Pagina Facebook

NOI Associazione S.Maria e S.Fosca – APS Piazza Monza, 44 – 36031 Dueville —

Circolo Santa Maria del Rosario Passo di Riva – APS Piazza Pigafetta, 12 – 36031 Dueville —

Oratorio Don Bosco – APS Via S. Marco, 2 – 36053 Gambellara —

Circolo S. Giovanni Bosco – APS P.zza Giovanni XXIII, 4 – 36040 Grumolo delle Abbadesse Pagina Facebook

Centro Ricreativo Don Franco – APS Via del Sagrato, 18- 36033 Isola Vicentina Pagina Facebook

Circolo S. Martino in Lerino – APS Via Rimembranze, 26 – 36040 Lerino di Torri di Quartesolo —

Circolo San Giovanni Battista Longa – APS Via Simoni, 9 – 36060 Longa Di Schiavon —

NOI S. Maria Maddalena Longare -APS Via Roma, 44 – 36023 Longare —

Circolo Centro Giovanile Lonigo – APS Viale della Vittoria, 1 – 36045 Lonigo Pagina Facebook

Oratorio S. Domenico Savio – APS Via Mocenigo, 33 – 36066 Lupia di Sandrigo Mail – Facebook – Instagram

Centro Anziani S. Nicola – APS Via Porto, 36- 36034 Malo —

Patronato Parrocchiale Marchesane – APS Via Rolandi, 70 – 36061 Marchesane di Bassano del Grappa —

Circolo S. Maria Assunta – APS Via Campo Marzio, 7/A – 36063 Marostica —

Centro Giovanile Parrocchiale don Bosco – APS Via Europa, 16 – 36030 Monte di Malo —

Circolo NOI Oratorio Don Bosco – APS Viale Verona, 4 – 36054 Montebello Vicentino —

Circolo Carlo Cola – APS Via Tecchio, 7 – 36075 Montecchio Maggiore —

Circolo NOI S. Maria e S. Vitale – APS Via Duomo, 1 – 36075 Montecchio Maggiore —

Oratorio Mario Trevisan – APS Via Leonardo Murialdo, 29 – 36075 Montecchio Maggiore —

NOI Montecchio Precalcino – APS Piazza Vittorio Veneto, 1 – 36030 Montecchio Precalcino —

Centro Comunitario ”San Pietro Apostolo” – APS Via Roma, 60 – 36010 Monticello Conte Otto —

NOI KAVAZ 2.0 – APS Via Roi, 7 – 36010 Monticello Conte Otto —

Circolo Oratorio Happy Days – APS Piazza Marconi, 24 – 36070 Nogarole Vicentino —

Circolo Don Giovanni Bosco – APS Via Dante Alighieri, 1 – 36040 Orgiano Sito web, Pagina Facebook

Circolo Alta Valdastico – APS Via Brancafora, 23 – 36040 Pedemonte Pagina Facebook

Oratorio Aurora – APS Via Chiesa di Piana, 5 – 36078 Piana di Valdagno Pagina Facebook

Circolo Santa Maria Nascente – APS Via Roma, 4 – 36026 Poiana Maggiore Pagina Facebook

Circolo San Leopoldo Polegge – APS Strada di Polegge, 82 – 36100 Polegge —

Centro Giovanile Parrocchia Sacro Cuore – APS Via F. Crispi, 15 – 36020 Ponte di Barbarano —

Gruppo Campeggio Povolaro – APS Piazza Redentore, 74 – 36030 Povolaro di Dueville Pagina Facebook

Centro di ritrovo Quargnenta – APS Via Capitello, 57 – 36070 Quargnenta di Brogliano

Circolo San Giorgio – APS Via Roma, 4 – 36050 Quinto Vicentino —

Circolo San Gaetano – APS Via Chiesa, 28 – 36043 Rampazzo di Camisano Vicentino —

Oratorio San Giorgio – APS Via Bella Venezia, 78/80 – 36076 Recoaro Terme Pagina Facebook

NOI Associazione Unità Pastorale Val Restena – APS Via S. Benedetto, 3 – 36071 Restena di Arzignano —

Circolo Ricreativo S. Bartolomeo – APS Via Chiesa di Rettorgole, 31 – 36030 Rettorgole di Caldogno —

Circolo NOI Oratorio Don Bosco – APS Via Capitano Alessio, 42 – 36027 Rosà Sito web, Pagina Facebook

Centro Culturale Ricr. Oratorio S. D. Savio di S. Quirico – APS Via Don E.Tazzoli, 6 – 36070 S. Quirico di Valdagno —

Circolo Don Massimo Maso – San Tomio di Malo – APS Piazza Gen. V. Bassetto, 5 – 36034 S. Tomio di Malo Pagina Facebook

Circolo NOI Saline – APS Via Saline, 180 – 36025 Saline di Noventa Vicentina —

Circolo Monsignor Giuseppe Arena – APS Via S. Gaetano, 15 – 36066 Sandrigo Pagina Facebook

Centro Giovanile Sarmego – APS Via Venezia, 44 – 36040 Sarmego di Grumolo delle Abb.sse Pagina Facebook

NOI Sossano – APS Via Roma, 45 – 36040 Sossano —

NOI Associazione Spagnago – APS Via Giacomo Zanella, 11 – 36073 Spagnago di Cornedo Vicentino Pagina Facebook

NOI Spazio Giovani – APS Piazza del Donatore, 10 – Tavernelle di Sovizzo Pagina Facebook

Circolo Robur – APS Via S. Gaetano n. 91 – 36016 Thiene Pagina Facebook

Circolo Spazio Torri – Torri di Quartesolo – APS Via Roma, 91 – 36040 Torri di Quartesolo —

Centro Giovanile APS Via P. Giordani, 8 – 36030 Valli del Pasubio —

Circolo San Biagio Valmarana – APS Via Montello, 9 – 36077 Valmarana di Altavilla —

Circolo NOI – SIAMO – APS Via S. Floriano, 37 – 36010 Vigardolo di Monticello Conte Otto —

Circolo Parrocchiale San Cristoforo – APS Via Villa, 33 – 36060 Villa di Molvena —

Oratorio San Domenico – APS Via Papa Giovanni XXIII, n. 33- 36030 Villaverla —

Circolo Parrocchiale San Zenone – APS Via Guglielmo Marconi, 18 – 36030 Zugliano Pagina Facebook

Vi consigliamo di rivolgervi personalmente al vostro parroco o a quelli dei paesi vicini, oppure di informarvi presso il vostro comune.