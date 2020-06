Pronto soccorso pediatrico, guida alle strutture d'emergenza per bambini a Vicenza

Il Pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza accoglie e valuta bambini e ragazzi 24/24 ore 7 giorni su 7 per tutte le patologie pediatriche acute, croniche e croniche riacutizzate. Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa da 0 a 14 anni.

Il Pronto Soccorso assicura la risposta ospedaliera alle situazioni di urgenza che arrivano sia con l'ambulanza 118 sia con mezzi propri.

Il Pronto Soccorso è attivo 24 ore su 24 e si avvale di personale Medico, Infermieristico ed Operatore Socio-Sanitario, adeguatamente addestrato.

Le attività che il Pronto Soccorso garantisce sono:

il primo e rapido inquadramento diagnostico per l'identificazione del problema acuto

i primi provvedimenti terapeutici, soprattutto per la stabilizzazione del Paziente critico

il tempestivo e appropriato coinvolgimento degli specialisti delle varie discipline ospedaliere

l'utilizzo appropriato del ricovero in ospedale.

In Pronto Soccorso opera un'Equipe Medica, Infermieristica e Assistenziale (EMIA) preparati ad affrontare minori con gravi scompensi, sia i pazienti che hanno subito un trauma.

Il Pronto Soccorso si avvale di strumenti tecnologici avanzati, ha accesso alle diverse indagini di laboratorio e di radiologia, nei casi in cui necessiti, trattiene nei letti di Osservazione Temporanea per 24 ore, decide con gli specialisti dei reparti per il ricovero.

Il triage

L’organizzazione si avvale di un sistema di triage con 5 livelli di gravità e i percorsi assistenziali dei bambini sono differenziati in rapporto a tale gravità.

“Triage” è un termine francese utilizzato per definire la gravità di un malato in condizioni di urgenza-emergenza ed è una procedura utilizzata in tutti servizi di Pronto Soccorso con elevato flusso affinché i pazienti con problemi più gravi abbiano accesso prioritario alla visita. Tale valutazione viene fatta all’arrivo del bambino in Pronto Soccorso da parte di un’infermiera particolarmente preparata per l’urgenza pediatrica, utilizzando protocolli concordati e convalidati dai responsabili medici del Servizio,;

I bambini con problemi molto severi e/o in pericolo di vita ricevono assistenza immediata da parte dell’intero team medico-infermieristico.

L’ordine di accesso alla visita medica per i restanti bambini varia in relazione al livello di priorità attribuito al triage. Di questo viene data informazione ai genitori.

Pronto Soccorso Pediatrico di Vicenza

Il reparto di Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, situato in via Rodolfi 37, ha come Direttore il Dott. Salvatore Fabio Chiarenza. Il reparto, sede del Centro Regionale Spina Bifida per il trattamento delle vescica neurogena nel bambino, vanta settori di eccellenza riguardanti le malformazioni uro-genitali e dell'apparato gastrointestinale, le patologie chirurgiche neonatali, la consulenza prenatale nei feti con malformazioni congenite. Fanno parte dell'equipe i dirigenti medici Dr. Francesco Battaglino, Dr. Cosimo Bleve, Dr.ssa Valeria Bucci, Dr.ssa Elena Carretto, Dr.ssa Maria Luisa Conighi, Dr. Lorenzo Costa, Dr. Sergio D'Agostino, Dr.ssa Lorella Fasoli, Dr.ssa Elisa Zolpi.

Sede di: Pediatria di Vicenza, Accettazione e Pronto Soccorso di Vicenza

DOVE SI TROVA

Vicenza - viale Rodolfi 37

Area D - Piano terra

Orario: 24 ore su 24

COME RAGGIUNGERLO

Dall'autostrada:

uscita Vicenza Ovest, imboccare il Viale del Sole, proseguire per Viale dal Verme. Alla rotatoria svoltare a destra per Ospedale San Bortolo e Parco Querini. Alla rotatoria di fronte a Porta San Bortolo, svoltare a sinistra per Viale F.lli Bandiera, ed alla successiva rotatoria a destra per Viale F. Rodolfi per poi svoltare di nuovo a destra per entrare nel parcheggio dell'Ospedale.

Parcheggi:

Si trovano nelle zone antistanti le due entrate all'Ospedale San Bortolo.