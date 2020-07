Come scegliere il pediatra a Vicenza e provincia

Il pediatra è una figura importante che va scelta con cura già nei primi giorni di vita del bimbo. E’ il medico che si occupa dello sviluppo psicofisico dei bambini, della diagnosi e terapia delle malattie infantili. Criteri utili per una scelta efficace sono la vicinanza e gli orari.

Inoltre accertarsi su quale sia l'atteggiamento del medico rispetto alla possibilità di ricevere telefonate al di fuori dell'orario di ambulatorio o di rispondere a domande per email. È un rapporto di fiducia.

A volte, su temi controversi come la durata dell'allattamento, il tipo di svezzamento, l'educazione al sonno o le vaccinazioni, possono esserci punti di vista differenti. Costruire una bella relazione genitori, medico e bambino che sia ricca di empatia e di stimoli positivi, può aiutare il piccolo a crescere equilibrato e sicuro di sé.

COME AVERE IL PEDIATRA DI BASE

Per iscrizione di nuovi nati al Servizio Sanitario Nazionale, rilascio Tessera Sanitaria e assegnazione del Pediatra di Libera Scelta recarsi presso il Distretto Est e Distretto Ovest del ASL Berica o Asl di appartenenza con i seguenti documenti:

autocertificazione della residenza o del domicilio sanitario temporaneo

tessera sanitaria (rilasciata dall’Agenzia dell’Entrate), se già in possesso, oppure codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate del bambino/neonato

documento di riconoscimento del genitore o di chi esercita la patria potestà

la dichiarazione di nascita Si ritira in Comune dopo almeno un mese dal parto

COSA CI ASPETTA GRATUTITAMENTE

Ecco quali sono i compiti che deve svolgere gratuitamente il pediatra di famiglia:

visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico o terapeutico;

accesso presso gli ambienti di ricovero, per seguire più da vicino la degenza del paziente;

prescrizione di farmaci;

certificazioni obbligatorie ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna o dell’astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;

richiesta di visite specialistiche, di analisi cliniche e di diagnostica strumentale;

proposte di ricovero ospedaliero;

aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica, come nel

caso del medico di famiglia;

prestazioni terapeutiche e di tipo diagnostico (es. medicazioni,

rimozione punti, tampone faringeo);

certificati per l’idoneità a eseguire attività non agonistiche nell’ambito scolastico.

Spetta inoltre al pediatra, così come segnalato per il medico di famiglia, sempre a titolo gratuito, attivare l’assistenza domiciliare in caso di bambini non autosufficienti o appena dimessi dall’ospedale, nonché consultarsi con eventuali specialisti.

I MIGLIORI PEDIATRI A VICENZA

Elenco generale

I più recensiti nei siti dei neo genitori

Giuseppe Grillone

Via Valeggio Sul Mincio, 3, Vicenza

“Sono una mamma e da 1 anno sono seguita dal dott. Grillone, .visita molto bene è sempre disponibile il mio bimbo soffriva di reflusso,lui me l’ha risolto,ora il mio bimbo sta frequentando il nido e ci sta aiutando in qualsiasi difficoltà, gentilissimo anche tutto lo staff.”

Dott. Rocco Oliveto

Via Italia, 3/5, Creazzo

“Con molta esperienza, pazienza e empatia. Ottima professionalità Ambiente confortevole.”

Marilena Cortese - pediatra Longare

Via Dei Martinelli, Longare

“Visita molto scrupolosa e precisa. Professionalità e cortesia.”

Angela Pasinato - pediatra Vicenza

Via Degli Alpini, 2, Vicenza

“Davvero una pediatra valida, seria, competente e appassionata della propria professione.”