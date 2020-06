Corso pre-parto: dove farlo a Vicenza

Quando si affronta la gravidanza è importante potersi affidare a degli esperti per imparare come gestire al meglio questo importante periodo. Il corso preparto è un percorso ideale per ricevere questa assistenza e imparare come affrontare il parto e la gestione del bambino.

L'Ospedale San Bortolo di Vicenza propone un percorso strutturato in 8 incontri in gravidanza, ognuno della durata di circa due ore e a cadenza settimanale, e un incontro dopo la nascita del bambino. A condurre le lezioni sarà un team di ostetriche dedicate.

Per frequentare il corso è necessario essere alla 34a settimana di gestazione, che equivale all'incirca all'ottavo mese di gravidanza. Per prenotare il corso bisogna contattare il CUP al numero 800 403 960, attivo da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 16.00. Inoltre, è necessario avere l'impegnativa del proprio medico curante.

Il corso

Il corso pre-parto è utilissimo per le mamme alla prima gravidanza, ma non solo. Questo corso di accompagnamento alla nascita può essere un valido strumento di supporto anche per chi ha già avuto dei figli. Consente di acquisire maggiore fiducia e consapevolezza di sé e del proprio corpo, in vista di un evento così importante e travolgente, di comprendere e affrontare i cambiamenti fisici e psicologici che si verificheranno durante i nove mesi, di ottenere informazioni utili sulle varie procedure assistenziali in ospedale o in clinica, e molto altro ancora. Sono tantissime le domande e i dubbi che interessano le donne che si accingono a vivere, o a rivivere, questa esperienza. Frequentare corsi specifici permette di conoscere professionisti esperti del settore, quali medici e ostetriche, ma, allo stesso tempo, altre future mamme, con le quali stabilire contatti mirati al confronto e alla crescita reciproca.

Le tematiche

Le tematiche che si affrontano sono molte, dalle tecniche per rispondere al meglio agli stimoli durante il travaglio e all’anestesia epidurale, passando per la caduta del cordone ombelicale e la cura del bambino. Inoltre, verranno trattati i temi dell'alimentazione, nozioni su come avviene il parto cesareo, allattamento, massaggio neonatale e anticoliche, svezzamento e così via. Insomma, un ricco insieme di informazioni che non riguardano solo il periodo prenatale e il parto, ma anche i primi mesi di vita del bambino, in modo da essere pronte per ogni circostanza.

OSPEDALE di Vicenza

Nell’Ospedale di Vicenza è condotto da un team di ostetriche dedicate.

Come prenotare: è possibile prenotare il corso, con impegnativa del Medico curante alla mano, telefonando al CUP. Si ricorda che vigono le indicazioni relative alla penalità in caso di mancata disdetta.

Per ragioni organizzative il numero di corsi che si svolgono presso l'Ospedale è ridotto e quindi il numero di posti è limitato. Nel caso non ci siano più disponibilità è possibile comunque effettuare il corso presso il Consultorio Familiare.

CORSO PRE-PARTO IN CONSULTORIO FAMILIARE

Quando si è in dolce attesa, ottenere delle risposte fornite da esperti e professionisti può essere un grande sollievo per la serenità delle future mamme e per acquisire maggiore consapevolezza e preparazione al grande giorno. Frequentare un corso pre-parto può aiutarti a vivere l’esperienza della gravidanza con maggiore sicurezza e serenità, offrendoti uno spazio dove poter fugare i tuoi dubbi e timori, in compagnia di altre donne che come te stanno attraversando questa importante fase della loro vita.

Presso i Consultori il corso è condotto da un team di ostetriche dedicate e da medici ginecologi.

Come prenotare: si contatta il Consultorio Familiare (Ostetrica) del proprio Distretto secondo i recapiti qui sotto riportati. Si consiglia di prendere contatti con largo anticipo, dopo il quinto o sesto mese.

RECAPITI

Centro Unico di Prenotazione (CUP) - Distretto Est

Orario: prenotazioni effettuate di persona presso gli sportelli dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 17.00

Telefono: 800 403 960 (Numero Verde CUP) per prenotazioni e disdetta appuntamenti telefonici da rete fissa, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 18.00

Telefono: 0444 933 600 per prenotazioni e disdetta appuntamenti telefonici da rete mobile (cellulare), attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 18.00

Consultorio Familiare - sede di Vicenza contra' Santi Apostoli 21 - 36100 Vicenza

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 10.30; Lunedì anche dalle 13.30 alle 14.30; "Spazio giovani" a libero accesso il Lunedì dalle 14.00 alle 16.00

Telefono: 0444 75-2004

Consultorio Familiare - sede presso Centro Sanitario Polifunzionale di Sandrigo

Telefono: 0444 75-6462 dal Lunedì al Venerdì dalle 12.00 alle 13.30, solo per richieste ginecologico-ostetriche

Telefono: 0444 75-6444 Assistente Sociale e Psicologo - Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 12.00 alle 13.00

Telefono: 0444 75-6414 Assistente Sociale e Psicologo - Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 12.00 alle 13.00

Consultorio Familiare - sede di Longare

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; Martedì dalle 11.30 alle 12.30 (Ostetrica); "Spazio giovani" a libero accesso il Lunedì dalle 14.00 alle 16.00

Telefono: 0444 956911

Telefono: 0444 956925 Ostetrica

Consultorio Familiare - sede di Noventa Vicentina

Terzo Piano c/o Villa Rossa

Orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 8.00 alle 12.00, Martedì anche dalle 14.30 alle 16 (Sportello amministrativo). Assistente Sociale Mercoledì dalle 10.00 alle 12.30; Psicologo Martedì e Venerdì dalle 8.00 alle 13.00, Mercoledì dalle 8.00 alle 17.00; "Spazio giovani" a libero accesso il martedì dalle 14.00 alle 15.30

Telefono: 0444 75-5649 per appuntamenti telefonare il Giovedì dalle 10.00 alle 12.00

Telefono: 0444 75-5650 Ostetrica / numero di riferimento per l'attivazione di "Mitosi: laboratorio esperenziale in gravidanza" dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00

Telefono: 0444 75-5643 Assistente Sociale Mercoledì dalle 10.00 alle 12.30

Telefono: 0444 75-5816 Psicologo Martedì e Venerdì dalle 8.00 alle 13.00, Mercoledì dalle 8.00 alle 17.00

Poliambulatorio Specialistico Sandrigo - Segreteria

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 7.00 alle 20.00; Sabato dalle 6.30 alle 12.30

Telefono: 0444 75-6411