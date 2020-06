Centri estivi a Vicenza: tutte le informazioni utili

Molti definiscono i centri estivi una salvezza, soprattutto i genitori che lavorano, ma sono sopratutto una fonte di emozioni e di divertimento per i bambini e i ragazzi che vi partecipano. In un centro estivo infatti i bambini possono trovare tutto quello di cui hanno bisogno per soddisfare la loro voglia di divertirsi e di fare amicizia. I centri estivi sono infatti muniti di larghi spazi dove i bambini, grandi o piccoli, possono giocare, fare attività sportiva e socializzare.

Nei centri estivi, ovviamente il divertimento è alla base di tutto, ma sempre sotto l’occhio vigile di specializzati animatori.

Come scegliere il campo estivo

Esistono campi estivi per bambini di vario genere. Per poter scegliere quello ideale è necessario conoscere a fondo i propri ragazzi. Analizzati i loro interessi, sarà più facile indirizzarsi verso campi quasi prettamente sportivi o altri che uniscono le attività all’aria aperta a laboratori creativi per esempio, così come corsi di studio per apprendere l'inglese. È fondamentale che questa sia un’esperienza positiva e non qualcosa di imposto dall’alto.

Comune di Vicenza

L'assessorato all'Istruzione del Comune di Vicenza ha promosso l’edizione 2020 del progetto educativo ed organizzativo dei "centri ricreativi estivi" al quale hanno aderito società sportive ed associazioni della città. Sono 24 le proposte estive offerte alle famiglie cittadine con attività sportive, culturali e multidisciplinari aperte a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) dal lunedì al venerdì, mezza giornata o giornata intera.

Le proposte sono state raggruppate per area di competenza delle sette circoscrizioni della città al fine di consentire, quando possibile, la permanenza dei bambini nei quartieri di residenza. Altre opportunità a Vicenza e provincia le offrono i centri estivi che trovate qui.

CIRCOSCRIZIONE 1

Vicenza Aim Energy Camp

Organizzatore: asd Sport.Vi

Sede di svolgimento: palestra Burci, contra' Burci 28 e palestra Maffei, contra' Santa Caterina 11

Destinatari: bambini scuole primarie e secondarie di primo grado, da 6 a 13 anni

Periodo: dal 15 giugno al 31 luglio, dalle 7.30 alle 17

Costi settimanali: mattina 55 euro, giornata intera 85 euro (pranzo incluso)

Referente per informazioni: Luca Milocco, cell. 3487245470.

Breve descrizione: il camp multi sportivo è rivolto a bambini/ragazzi dai 6 ai 13 anni che sotto la guida di laureati in Scienze Motorie e tecnici qualificati possono sperimentare una serie di discipline quali: tennis, atletica, parkour, orienteering, ginnastica artistica, hip-hop, scacchi, tai-chi, e tanto altro ancora

Quante storie?!

Organizzatore: La Piccionaia società di cooperativa sociale

Sede di svolgimento: scuola primaria Da Feltre, contra' Burci, 20

Destinatari: bambini scuola primaria, dai 6 agli 11 anni

Periodo: dal 15 giugno al 31 luglio, dalle 8 alle 18

Costi settimana: 70 euro per il mattino o il pomeriggio (no tempo pieno, no pranzo)

Referente per informazioni: Anna Colella, tel 0444323725 - 3407361701.

Breve descrizione: QUANTE STORIE! è un viaggio che ci porterà a scoprire fantastici mondi e a fare straordinari incontri tra avventure e infiniti orizzonti attraverso giochi, teatro, attività e laboratori artistici e creativi

GiocaEstateCSI

Organizzatore: Centro Sportivo Italiano, comitato provinciale di Vicenza

Sede di svolgimento: scuole dell’infanzia A. Fogazzaro, via N. Sauro 15, e B. Malfermoni, contra' della Misericordia, 15

Destinatari: bambini scuole dell'infanzia, da 3 a 6 anni

Periodo: dal 15 giugno al 4 settembre, dalle 7.30 alle 17.30

Costi settimanali: 80 euro al mattino (8.30 - 12.30), 100 euro al mattino con pranzo (8.30-13.30), 120 euro giornata intera pranzo incluso (8.30 - 16.30) - 10 euro servizio di anticipo (dalle ore 7.30 alle ore 8.30), 16 euro servizio di posticipo (dalle ore 16.30 alle ore 18.00)

Referente per informazioni: Raffaella Pasqualon, cell 3478371080,

Breve descrizione: il gioco e lo sport saranno i protagonisti delle giornate del GIOCAESTATECSI all’insegna del divertimento e dell’amicizia. Il tema conduttore di quest’anno sarà: LA MACCHINA DEL TEMPO. I bambini verranno così trasportati nel passato e lo rivivranno attraverso piccoli cenni storici, che potranno approfondire aspetti legati ai giochi, ai costumi, all’alimentazione ed alla vita in epoche diverse attraverso una macchina del tempo autocostruita. Saranno previsti laboratori di pittura creativa, laboratori di danze creative, cantafavole, laboratorio creativo con materiali poveri – riciclo, laboratorio psicomotorio... e tanto altro ancora…

E...state con Ardea

Organizzatore: ARDEA Associazione per la didattica museale

Sede di svolgimento: stradella Barche, Pinacoteca di P. Chiericati, Museo del Risorgimento e della Resistena

Destinatari: bambini della scuola primaria (6 -10 anni)

Periodo: dal 29 giugno al 17 luglio

Costi settimanali: 65 euro (solo mattino)

Referente per informazioni: Francesca Vinci, cell. 3474985468, Ardea 3465933662, email: pinacoteca@associazione-ardea.it

Breve descrizione: ARDEA Associazione per la didattica museale propone un’esperienza ludico ricreativa nei Musei Civici e all’aperto per permettere lo sviluppo delle potenzialità cognitive, creative e relazionali dei bambini. Lezioni di yoga educativo, laboratori artistici, attività di storia e archeologia, letture animate, attività in lingua inglese, passeggiate culturali in città, giochi di ricerca ed esplorazione per sperimentare e divertirsi all’insegna dell’accoglienza e dell’inclusione in tutta sicurezza.

CIRCOSCRIZIONE 2

Natura, sport e divertimento

Organizzatore: UISP Comitato di Vicenza

Sede di svolgimento: scuola dell'infanzia Campedello e scuola primaria Negri, via G. Bertolo 15

Destinatari: bambini dai 4 ai 12 anni

Periodo: dall'8 giugno al 14 agosto, dalle 7.30 alle 17

Costi settimanali: 55 euro mattina, 85 euro giorno intero pranzo incluso

Referente per informazioni: Michela Zorzanello, cell. 3408180532.

Breve descrizione: giochi all'aperto (caccia al tesoro, alce rossa, ec...), laboratori vari, attività sportiva (calcio, atletica, oreinteering)

Con voi insieme d'estate

Organizzatore: Alinsieme SCS Onlus

Sede di svolgimento: scuola primaria Pertini, via Einaudi 33

Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Periodo: dal 15 giugno al 7 agosto, dalle 8 alle 16

Costi settimanali: 90 euro al mattino (7:30 - 13:00), 45 euro al pomeriggio (13:30 - 16:00), 130 euro giornata intera (pranzo non incluso)

Referente per informazioni: Chiara Morabito, cell. 3703398592, email: segreteria@alinsiemecoop.org

Breve descrizione: laboratori creativi, sportivi, linguistici, ambientali e musicali per stimolare collaborazione, condivisione, curiosità e fantasia. Il pomeriggio sarà dedicato al sostegno allo studio e allo svolgimento dei compiti delle vacanze. Ripasso e approfondimento, ma anche tanto divertimento

Educo camp - Camp in lingua inglese

Organizzatore: Educo S.c.a.r.l.

Sede di svolgimento: scuola secondaria di primo grado Scamozzi, via Einaudi 74

Destinatari: studenti di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Periodo: dal 20 al 31 luglio, dalle 8 alle 17

Costi settimanali: 200 euro una settimana - 330 euro due settimane - giornata intera pranzo escluso

Referente per informazioni: Marina Bosso, cell. 3934282475.

Breve descrizione: un EDUCO CAMP è una full immersion di potenziamento linguistico (inglese) per favorire l’acquisizione della lingua in modo naturale e stimolare gli studenti ad usarla per comunicare in situazioni reali, tramite interazione con i nostri tutor madrelingua mediante attività di: games, drama based activities, CLIL activities, songs, sports, competitions, water games, arts and crafts. Laboratori artistici/musicali/giochi in lingua inglese. I materiali quali, activity Books graduati e differenziati per livelli corrispondenti ai livelli A1, A2, B1 del Framework europeo, sono forniti direttamente da EDUCO S.c.a.r.l., così come tutto il materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività, il materiale di cancelleria utile allo svolgimento delle lezioni e i gadget destinati agli studenti iscritti

CIRCOSCRIZIONE 3

Nextarea Summer Camp

Organizzatore: Nextarea Parkour asd

Sede di svolgimento: scuola primaria Tiepolo - via Palemone, 14

Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

Periodo: dal 15 giugno al 7 agosto - dal lunedì al venerdì 7.30-13

Costi settimanali: 55 euro per la mattinata

Referente per informazioni: Giovanni - 3331438081.

Breve descrizione: il team di NextareaASD tiene conto dell'aspetto motorio e creativo; con le sue attività (Parkour, Skate, Slackline, Flag Football, Roller, Musica, Yoga) riesce ad essere accattivante e allo stesso tempo entrare in un'esplorazione profonda del movimento, scoprendo nuove potenzialità e gratificazioni. Sono previste anche passeggiate e laboratori di musica, ecologia, arte, compiti e lettura

La natura è verde in tutti i sensi!

Organizzatore: Tangram Soc. Coop. Sociale a r.l.

Sede di svolgimento: scuola secondaria di primo grado Bortolan, via Piovene 31 (zona Bertesinella)

Destinatari: bambini di scuola primaria e secondaria di primo grado, da 6 a 14 anni

Periodo: dal 22/06 al 07/08 e dal 24/08 al 04/09

Costi settimanali: 100 euro full-time con pranzo (8:30 - 16:30), 65 euro part-time (8:30 - 12:30); è prevista una quota aggiuntiva di 10 euro a settimana per accoglienza anticipata (dalle 8:00) e posticipo (fino alle 17:00)

Referente per informazioni: Chiara Baron, cell. 3270797597.

Breve descrizione: La natura è verde in tutti i sensi!”: grazie al tema proposto ogni settimana, i giovani partecipanti saranno accompagnati a riscoprire il rapporto con la natura e i suoi elementi, in (e con!) tutti i sensi. Le attività tematiche saranno facilitate da educatori.

CIRCOSCRIZIONE 4

Sport Village 2020

Organizzatore: Sport Italy asd

Sede di svolgimento: scuola primaria Riello, via Riello 59, e Istituto Lampertico, via GG. Trissino, 30

Destinatari: bambini e ragazzi da 4 ai 16 anni

Periodo: dall'8 giugno al 3 agosto e dal 24 agosto al 4 settembre (solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti), dalle 8:00 alle 13:00. Il servizio mensa potrà essere attivato in un secondo momento.

Costi settimanali: 60 - 65 euro mezza giornata (in base alle fasce di età) per il mattino, 90 euro per la giornata intera, che verrà attivata in un secondo momento, dopo la valutazione delle prime settimane di attività del centro

Referente per informazioni: Monica Todescato, cell. 3208929102.

Breve descrizione: Sport Village si articola in diverse attività ludiche - ricreative e sportive durante le giornate. Tutte le attività e proposte, compatibilmente con le misure di sicurezza previste, hanno come finalità ultima quella di favorire lo sviluppo delle capacità motorie individuali del bambino, favorire la cooperazione e integrazione tra i diversi gruppi e squadre. Attraverso lo sport è altresì possibile educare ad acquisire comportamenti adeguati nel rispetto delle regole sia in contesti strutturati che non strutturati, favorisce l’autonomia e il protagonismo attivo dei bambini. Oltre che creare un contesto organizzato che miri al benessere e al divertimento dei bambini. Durante i momenti di gioco libero possono esprimere liberamente la propria creatività.

Centro Estivo Anconetta 2020

Organizzatore: A.S.D. Sporteam

Sede di svolgimento: scuola primaria Pertile, via dell'Acqua 6 e scuola secondaria di primo grado Mainardi, via Mainardi 14

Destinatari: bambini da 4 a 11 anni

Periodo: dall'8 giugno al 31 luglio, dalle 8 alle 13

Costi settimanali: 55 euro

Referente per informazioni: Cristiana Zio, cell. 3408554080.

Breve descrizione: sport giochi divertimento, laboratori di attività manuali e laboratori musical i . Tutte le attività sono coordinate da insegnanti di Scienze Motorie e Sportive.

CIRCOSCRIZIONE 5

Summer Minibasket Camp

Organizzatore: ASD Virtus Vicenza

Sede di svolgimento: Palalaghetto, via Lago di Pusiano 23

Destinatari: bambini scuola primaria e ragazzi scuola secondaria di primo grado, da 6 a

Periodo: dall'8 giugno al 31 luglio, dalle 8 alle 13

Costi settimanali: 50 euro

Referente per informazioni: Enrico Valentini, cell. 3497621699.

Breve descrizione: il centro estivo propone finalità ludiche, sociali e sportive. Si vogliono utlizzare prevalentemente spazi all'aperto, come il cortile antistante del PalaLaghetto, il Parco Giochi adiacente, la piastra polifunzionale della Parrocchia. Si organizzano attività sportive, ludiche, corsi di inglese, giochi di ruolo, passeggiate per scoprire il proprio quartiere.

Nuotocamp

Organizzatore: G.S. Swimming Vicenza

Sede di svolgimento: parco acquatico in via Forlanini 13

Destinatari: bambini scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, da 3 a 1 3 anni

Periodo: dall'8 giugno al 4 settembre dalle 8.30 alle 16.30

Costi settimanali: scuola primaria e secondaria: nuotocamp part time 7.30-13.00 = 70 euro, nuotocamp full time 7.30-17,30 (pranzo incluso) = 120 euro; scuola dell'infanzia: babycamp part time 7,30-13,00 =70 euro, babycamp full time 7.30-17.30 (pranzo incluso) = 120 euro; con l'acquisto di più settimane, il prezzo si riduce.

Referente per informazioni: Valentina Valloni, tel. 0444924 758.

Breve descrizione: il centro estivo è orientato principalmente sulle esigenze di bambini/ragazzi fornendo loro spazi adeguati, attività stimolanti e coinvolgenti, possibilità di socializzazione con un gruppo di pari età. Nel contempo si prefigge di rispondere alla reale esigenza dei genitori di impegnare i propri figli durante il periodo estivo con attività ludico-sportive in ambienti sicuri. Offriamo uno spazio sportivo/ricreativo e un’opportunità di divertimento all’interno dei nostri impianti favorendo un clima di vacanza-incontro. Parola d'ordine: DIVERTIMENTO!!!

Centro Estivo Laghetto "E-state con Noi"

Organizzatore: Circolo S. G. Battista ASP Noi Associazione

Sede di svolgimento: Parrocchia San Giovanni Battista, via dei Laghi 126

Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni

Periodo: dal 15 giugno al 4 settembre, dal lunedì al venerdì,

Costi settimanali: 75 euro, il pranzo si porterà da casa

Referente per informazioni: Marta, tel. 3518928058 - 3400565185.

Breve descrizione: le attività si svolgeranno negli ampi spazi interni ed esterni ospitando sei gruppi di bambini che avranno a disposizione zone distinte. Il Centro Estivo si svolgerà in un ampio spazio verde e vedrà le attività svolte principalmente all’esterno (anche per i compiti e i pasti). In uno spazio così vasto sarà facile mantenere le distanze di sicurezza e svolgere le attività all’aria aperta. Ogni giorno i bambini e ragazzi avranno la possibilità di giocare, fare attività sportiva, svolgere laboratori artistico-creativi, musicali, linguistici e per i più grandi informatici e, in collaborazione con lo staff tecnico della polisportiva Pedezzi, si faranno altri giochi.

CIRCOSCRIZIONE 6

Aperti per ferie

Organizzatore: Asd Palladio Baseball Softball Vicenza

Sede di svolgimento: stadio del baseball, via Bellini 59

Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

Periodo: dal 15 giugno al 31 luglio, dalle 7.30 alle 17

Costi settimanali: 40 euro al mattino, 55 euro giorno intero senza mensa, 70 euro giorno intero pranzo incluso

Referente per informazioni: Vincenzo Rizzo, 3313641898.

Breve descrizione: centro estivo con attività di sport individuale e di squadra, giochi collettivi e di svago, attività didattiche, relax, tutto all'aria aperta.

Amici in movimento

Organizzatore: Associazione Genitori Scuole del 9 Vicenza

Sede di svolgimento: scuola primaria Zecchetto, via Corelli 12

Destinatari: bambini da 4 a 16 anni (bambini di scuola materna che a settembre inizieranno la classe prima della scuola primaria)

Periodo: dall'8 giugno al 4 settembre, dalle 7.30 alle 18.30

Costi settimanali: 55 euro al mattino (7.30-13.00) da 2 a 6 settimane, 50 euro al mattino da 7 a 13 settimane , 85 euro giorno intero (pranzo e merenda pomeridiana inclus i ) da 2 a 4 settimane , 80 euro da 5 a 9 settimane , 75 euro da 9 a 13 settimane

Referente per informazioni: Michele Pamato, 3317100744 - 3389693875 email: associazionegenitori9vi@virgilio.it,

Breve descrizione: svolgimento di attività didattiche (assistenza compiti) ludiche, creatività, attività motoria, teatro (espressività, in lingua inglese), mondo musica (strumenti e canto) , Yoga, Laboratori di giardinaggio, cucito, cucina e molto altro

Junior Sport Camp

Organizzatore: Premier Sport Team

Sede di svolgimento: centro sportivo Country Club , strada Vicinale Monte Crocetta 6

Destinatari: bambini e ragazzi, da 6 a 14 anni

Periodo: dal 15 giugno al 31 luglio e dal 24 agosto al 4 settembre, dalle 8 alle 12.45 (solo mattino)

Costi settimanali: 55 euro

Referente per informazioni: Luca Costalonga, cell. 3358435033.

Breve descrizione: immerso in un parco di 35.000 metri quadrati, un'oasi a due passi dal centro cittadino, il Country Club, sede dello Junior Sport Capm, è l'ideale per un'estate all'insegna dello sport (tennis, ping pong, tiro con l'arco, pallacanestro, mountain bike) e del divertimento con istruttori preparati e simpatici

Summer Art Academy

Organizzatore: Associazione Culturale Theama

Sede di svolgimento: Teatro Spazio Bixio, via Mameli 4

Destinatari: bambini scuola primaria da 6 a 10 anni

Periodo: dal 6 al 31 luglio, dalle 8.30 alle 12.30 (solo mattino, no mensa)

Costi settimanali: 80 euro

Referente per informazioni: Anna Farinello, tel. 0444 322525.

Breve descrizione: Summer Art Academy offre un’esperienza divertente e unica: ogni settimana i bambini vivranno l'emozione che sta dietro alla realizzazione di un vero e proprio spettacolo in tutte le sue parti, si occuperanno di realizzare i costumi, gli oggetti, la scenografia e soprattutto recitare i ruoli di fantastici personaggi, segliendone e provandone tra tantissimi e diversissimi

R...Estate con noi

Organizzatore: A.P.S. Terra di Mezzo

Sede di svolgimento: scuola primaria Fraccon, Via Mameli 168

Destinatari: bambini e ragazzi da 6 a 14 anni

Periodo: dal 15 giugno al 7 agosto, dalle 7.30 alle 16.30

Costi settimanali: 55 euro solo mattina, 80 euro giornata intera, pranzo al sacco

Referente per informazioni: Michela Pilastro, cell. 3420082954.

Breve descrizione: si svolgeranno attività ludiche in piccoli gruppi, all'esterno e, in caso di mal tempo in ambienti idonei e ben distanziati. Sono previste uscite didattiche e ludiche in centro città, andremo a piedi o in tram. Faremo dei bellissimi lavori con materiale di riciclo. Se volete i compiti li facciamo insieme

Centri estivi Pantarhei

Organizzatore: PantaRhei srl

Sede di svolgimento: via Btg. Val Leogra, 44

Destinatari: bambini a partire dai 4 anni

Periodo: dal 15 giugno al 31 luglio e dal 31 agosto alla riaperura della scuola dell'obbligo

Costi settimanali: in base alle attività richieste 58 euro - 77 euro - 97 euro,

Referente per informazioni: Elisabeth Reginato 0444/320217.

Breve descrizione: la struttura propone attività prevalentemente musicali (laboratori strumentali, costruzione di strumenti vari anche con materiale di recupero), body percussion.

CIRCOSCRIZIONE 7

Alla conquista del quartiere

Organizzatore: Associazione Genitori I.C.S.

Sede di svolgimento: scuola dell'infanzia Marco Polo, via Viola 23/25 e scuola primaria Loschi, via Carta 3

Destinatari: bambini e ragazzi da 4 a 12 anni

Periodo: dal 15 giugno al 31 luglio, dalle 8 alle 13

Costi settimanali: 40 euro

Referente per informazioni: Michela Zaggia, cell. 3284748878.

Breve descrizione: saranno proposte prevalentemente attività all'aria aperta, centrate sull'esperienza naturalistica e la relazione tra il corpo e l'ambiente, sia naturale che urbano. Si incentiverà l'esplorazione del quartiere con attività di documentazione e di narrazione strutturate in base alle fasce di età.

Centri estivi in natura Terrabase

Organizzatore: Soc Coop. Soc. Terrabase

Sede di svolgimento: viale Fusinato 115

Destinatari: bambini e ragazzi da 4 a 13 anni

Periodo: dal 1 luglio al 2 agosto, dalle 7.30 alle 13

Costi settimanali: 40 euro

Referente per informazioni: Laura Ferrian - Elisa Ziggiotti, cell. 3458169727.

Breve descrizione: una divertente estate all'aria aperta nella natura, nelle tradizioni e nell'arte scandita da tempi rilassanti e vita di gruppo; un team di professionisti animerà cacce al tesoro, esplorazioni, giochi, laboratori artistici e culinari per far divertire bambini e ragazzi.