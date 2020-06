Come fare la Carta d'identità a Vicenza

La carta d'identità è un documento di riconoscimento rilasciato, su richiesta, a tutti i cittadini residenti a Vicenza. Il rilascio è immediato ed è valida per l'espatrio.

La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune di dimora per i cittadini residenti in Italia e presso il Consolato di riferimento per i cittadini residenti all’Estero. Per questi ultimi le modalità di rilascio sono indicate sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La durata del documento varia secondo le fasce d’età di appartenenza.

Nel dettaglio:

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;

5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;

10 anni per i maggiorenni.

Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di fototessera, in formato cartaceo o elettronico, su un supporto USB. La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto. Le indicazioni su come effettuare correttamente la foto sono disponibili nella sezione “Modalità di acquisizione foto”.

È consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione (non è necessario presentare altri documenti).

Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica bisognerà versare, presso le casse del Comune, la somma di € 16,79 oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, quale corrispettivo per il rilascio della CIE. Bisognerà inoltre conservare il numero della ricevuta di pagamento.

La carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento personale e un titolo di viaggio che consente l'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi (maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno)

In futuro il documento potrà essere utilizzato anche per accedere ad ulteriori servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Realizzata in materiale plastico (policarbonato), la CIE ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture, ecc.) e di un microchip a radio frequenza che memorizza i dati del titolare. La foto in bianco e nero è stampata al laser per garantire una elevata resistenza alla contraffazione..

È possibile prenotare un appuntamento solo in caso di rinnovo di una carta d'identità scaduta o che scadrà nei successivi sei mesi, primo rilascio, smarrimento, furto o deterioramento.

Chi può richiedere la carta d'identità elettronica

A partire dal 3 luglio 2017 la CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Vicenza, nei seguenti casi:

prima richiesta di carta d'identità;

precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato;

precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza).

Carta d'identità elettronica: durata

La durata del documento varia a seconda della fascia d’età di appartenenza, come indicato di seguito:

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni

5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni

10 anni per i maggiorenni

Come fare la carta d'identità

Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento online selezionando uno dei seguenti sportelli anagrafici:

Ufficio anagrafe, a Palazzo degli Uffici in piazza Biade 26;

Villa Tacchi, in viale della Pace 89 (ex circoscrizione 3).

Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:

la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;

la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);

una fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri), scattata da non più di sei mesi ( assolutamente senza occhiali ; lo sfondo della foto deve essere bianco);

; lo sfondo della foto deve essere bianco); in caso di furto, smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta) del vecchio documento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia fatta alle forze dell’ordine italiane (stazione dei Carabinieri, Comando di polizia locale, Questura etc).

Cittadini comunitari

I cittadini dell'Unione Europea non italiani oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche il proprio documento di viaggio in corso di validità (passaporto, carta d'identità) rilasciato dallo Stato di appartenenza.

Cittadini non comunitari

I cittadini non comunitari oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:

il passaporto in corso di validità (in originale);

il permesso di soggiorno valido in originale, oppure la copia del permesso di soggiorno scaduto con l’originale delle ricevute attestant i l’avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.

Minorenni

I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai dodici anni, firma il documento e deposita le impronte digitali.

Sono necessari inoltre:

un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);

in caso di documento valido per l'estero, la presenza di entrambi i genitori (muniti di valido documento d’identità personale), per rendere l'assenso scritto all'espatrio o dell'unico esercente la potestà o del tutore (munito di atto di nomina).

Cittadini minorenni extracomunitari

I cittadini minorenni extracomunitari devono presentarsi allo sportello, accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, muniti di passaporto valido e di permesso o carta di soggiorno in regola o, se privi, con le ricevute del kit postale. Se scaduto, con il permesso stesso e con le ricevute della Questura o dell'ufficio postale che attestano la richiesta di rinnovo. Tutti questi documenti devono essere esibiti in originale.

Tempi per il rilascio della carta d'identità elettronica

Al termine delle operazioni di inserimento e verifica dei dati, lo sportello anagrafe rilascia al cittadino la ricevuta della richiesta della CIE, che è utilizzabile come documento di identificazione o riconoscimento solo fino al ricevimento della CIE, ma non come titolo valido all'espatrio (Circ. Min. 9/2019 Ministero Dell'Interno).

La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà tramite posta entro circa dieci giorni lavorativi all'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta.

Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della propria carta di identità per evitare di trovarsi sprovvisti del documento.

In caso di gravi emergenze, reali e documentate, i cittadini possono contattare l’ufficio anagrafe allo 0444221411, dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, o inviare un'email all’indirizzo uffanagrafe@comune.vicenza.it specificando i propri dati personali e un recapito telefonico.

Se il cittadino non venisse trovato all'indirizzo precedentemente indicato, la CIE rimarrà in giacenza all'ufficio postale per quindici giorni solari (a partire dal quarto giorno solare successivo al rilascio dell'avviso). Il documento verrà successivamente inviato all'ufficio anagrafe del Comune in piazza Biade.

La CIE potrà essere ritirata dall’interessato o da altra persona da lui delegata al momento della richiesta di rilascio.

Costi per il rilascio della carta d'identità elettronica

Il costo della CIE è di 22 euro. In caso di smarrimento, furto o deterioramento il prezzo del duplicato è di 27 euro.

Furto, smarrimento o deterioramento

Chi deve rifare la carta d'identità in seguito a furto o smarrimento deve presentare anche la denuncia in originale resa davanti alle forze dell'ordine (carabinieri, polizia, vigili urbani, etc.).

Chi deve rifare la carta di identità in seguito a deterioramento del documento deve presentare quello che resta della carta d'identità rovinata (sempre che siano ancora visibili i dati identificativi uniti alla fotografia) o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti alle forze dell'ordine (carabinieri, polizia, vigili urbani).

Carta d’identità cartacea

La carta d’identità cartacea sarà rilasciata solo nel caso di reale e documentata urgenza di espatrio e per i cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire).

Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le fototossere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,20 euro per rilascio o rinnovo alla scadenza; 10,40 euro per rilascio in caso di furto, smarrimento o deterioramento prima della naturale scadenza del documento).

La carta d’identità cartacea può essere prenotata presentandosi all'ufficio Anagrafe in piazza Biade.

L'ufficiale d'anagrafe verificata tutta la documentazione presentata fissa un appuntamento in accordo con l'interessato. La richiesta della carta d’identità cartacea può essere fatta anche via email inviando la documentazione all'indirizzo: uffanagrafe@comune.vicenza.it.

Progetto "Una scelta in Comune, per la donazione di organi e tessuti"

I cittadini maggiorenni residenti a Vicenza possono esprimere la propria volontà alla donazione di organi e tessuti direttamente agli sportelli dell’anagrafe comunale in occasione del rilascio o del rinnovo della carta d'identità elettronica.