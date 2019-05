Scopri dove imparare la fotografia a Vicenza: consigli e corsi

Vi hanno regalato una macchina fotografica ma non sapete da dove partire? Siete indecisi se acquistare o no una fotocamera?

Seguire un corso di formazione in fotografia è un buon modo per imparare le tecniche di base di questa forma d’arte, non occorre essere professionisti in quanto vi sono diverse tipologie di corsi, per principianti e non.

Ecco alcuni consigli utili per chi è alle prime armi con la macchina fotografica

Non serve per forza una fotocamera grossa e costosa

Ve lo sentirete dire milioni di volte: NON è la macchina fotografica a fare la foto ma siete voi!

Non serve acquistare l’ultimissimo modello di una reflex o una super compatta avanzata.

Si ok, con una reflex o una macchina seria e costosa potete fotografare anche in condizioni di luce precaria e la qualità degli scatti sarà sicuramente eccezionale ma ci sarà tempo per questo, ma agli inizi e vi basterà sicuramente partire con una semplicissima macchina compatta.

Imparate le basi della fotografia e le regole di composizione

Anche se la maggior parte delle volte scatterete in modalità automatica, è fondamentale che impariate le basi della fotografia.

Non è così complesso come sembra ma dovete per forza sapere cosa è la profondità di campo, il tempo di esposizione, la sensibiità ISO e l’apertura del diaframma.

Sono basi fondamentali che vi serviranno poi quando inizierete a prendere dimestichezza con la vostra macchina fotografica e inizierete a fare sul serio.

Leggete il manuale della vostra fotocamera

Prendetevi del tempo per leggere il manuale della vostra fotocamera dall’inizio alla fine.

L’oggetto che avete in mano è pieno di bottoni, ghiere e di menù con tante icone.

E’ fondamentale sapere come utilizzare la vostra fotocamera al meglio e sapere a cosa servono i tasti che avete davanti.

Cambiate il modo di guardarvi attorno

Dovete imparare a guardare con gli “occhi di un fotografo” e non più con i vostri occhi.

Guardatevi attorno con calma e curiosità, come fosse la prima volta, il mondo è pieno zeppo d’ispirazioni.

Valutate l’acquisto di un cavalletto

Se siete alle prese con uno scatto in condizioni di luce precarie come all’interno di una chiesa o alle prese con uno scatto notturno, sappiate che è fondamentale che la vostra fotocamera sia fermissima altrimenti le vostre fotografie saranno decisamente mosse.

Sul mercato si trovano cavalletti di ogni genere e prezzo ma per iniziare vanno benissimo anche quelli da pochi euro.

Condividete con altri la vostra passione

Non c’è nulla di più bello di poter condividere la passione della fotografia con altre persone che la pensano come voi.

Frequentate circoli fotografici o, se non ne avete vicino a casa, iscrivetevi a community online e presentate i vostri scatti.

Scattate e sperimentate senza paura

Siamo nell’era delle digitali, non è più come una volta che bisognava spendere dei soldi per stampare il rullino e vedere se le foto che avevamo fatto erano buone.

Ora possiamo scattare migliaia di foto, vederle e rifarle di nuovo senza perdere tempo e soldi quindi…

SCEGLIERE IL CORSO DI FOTOGRAFIA

I corsi di fotografia non sono tutti uguali, riuscire a scegliere quello migliore non è sempre facile.

Per districarsi fra le diverse proposte, la prima cosa da fare è chiedersi cosa è necessario imparare a un corso di fotografia, cosa bisogna sapere e conoscere, cosa ci aspettiamo dagli insegnanti

Un buon corso di base, secondo noi, deve:

spiegare il diaframma, il tempo di scatto e l'ISO, ossia il cosiddetto "triangolo dell'esposizione"

insegnare la differenza tra le varie fotocamere in commercio

come funzionano le fotocamere

quali sono le funzioni e opzioni basilari delle fotocamere

quali sono le regole base per imparare a scattare le fotografie

Corsi di fotografia a Vicenza: dove iscriversi

Ecco alcuni dei migliori corsi di Fotografia a Vicenza

Vicenza Fotografia

L’associazione Vicenza Fotografia offre ai suoi soci e studenti una struttura per la didattica fotografica.Un nuovo polo didattico per la fotografia a Vicenza..

La didattica è coordinata da Marco Monari, docente con più di 20 anni di esperienza nel settore, responsabile di laboratori fotografici per l’Università degli Studi di Padova per 15 anni.

Corsi di Fotografia - Workshop di Fotografia - Viaggi di Fotografia - Lezioni Private - Mostre di Fotografia - Servizi Fotografici - Sala Posa



Il tempo ritrovato

Corso di livello introduttivo dedicato alla fotografia. Corso base di fotografia dedicato a chi parte da zero e a chi vuole approfondire e far proprie le nozioni di base della tecnica e del linguaggio fotografico. Con il nostro corso di fotografia, sotto la guida di un professionista esperto e attraverso un approccio sia teorico che pratico, potrai imparare ad utilizzare con sicurezza la tua macchina fotografica e affronterai i temi che fanno la differenza: la scelta del soggetto e la composizione dell’inquadratura. Un corso fotografico completo per imparare a fotografare da spendere in ogni ambito della tua vita: dai tuoi momenti privati più felici ai paesaggi più indimenticabili, a tutto ciò che conta per te.

Tel. 331 1385283 7 incontri- costo: 1 lezione a 79 €



digitalcameraschool.it

Il nostro intento è quello di insegnare col sorriso, senza pesantezza. Il metodo prevede l’utilizzo di molte immagini, così da rendere l’esperienza il più coinvolgente possibile. Durante le lezioni vengono assegnati dei piccoli ma stimolanti compiti facoltativi da compiere a casa, utili per iniziare a prendere la mano col mezzo fotografico. Molto apprezzata è la possibilità di recuperare le eventuali lezioni saltate, con un video che ti sarà inviato o in aula. Al termine del corso viene rilasciato sia un attestato di partecipazione sia una dispensa riassuntiva.

Per info ed iscrizioni:

393.9242473 (Marco)



Il percorso mira a fornire fondamentali conoscenze tecnico-pratiche di base sull'impiego della macchina fotografica, la composizione, la prospettiva, il paesaggio e il ritratto, basandosi per la maggior parte su esercitazioni pratiche, così da poter applicare subito le conoscenze apprese.

Il percorso fornirà agli allievi conoscenze specifiche su:

1. introduzione alla fotografia, macchine fotografiche, formati e risoluzioni.

2. gli obiettivi e la visione fotografica.

3. i diaframmi e tempi.

4. la sensibilità fotografica e l' esposizione.

5. autofocus e composizione fotografica.

6. come fotografare il paesaggio, il ritratto, la foto notturna e l'architettura.

* Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del docente.

Infoline 340 8671494

Circolo fotografico Vicenza

Periodicamente il Circolo Fotografico Vicenza organizza dei corsi presso la sua sede o in altre location, tra questi i più frequentati sono:

fotografia base

fotografia avanzata (ritratto, paesaggio...) - post-produzione - creazione audiovisivi

Presidente| GianLuca Caputo

Cell. 3482603585

Ossidiana corsi di fotografia

Corsi di fotografia a diversi livelli.

Imparare la tecnica, scattare belle immagini, ma soprattutto foto artistiche.

OSSIDIANA Centro Culturale e di Espressione

Strada di Saviabona 356 - 36100 Vicenza

Tel. 0444301167

Foto:Corso di Fotografia Vicenza