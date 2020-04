Coronavirus: i guanti come vanno usati e perchè non devono essere gettati ovunque

In piena emergenza Coronavirus si stanno moltiplicando, in tutta la provincia di Vicenza, foto e segnalazioni di guanti monouso gettati fuori dagli appositi cestini per la raccolta dei rifiuti, questo è stato buttato via così in piazzetta Palladio. Da quando il Veneto ha reso obbligatorio l'utilizzo di mascherine e guanti nei supermercati o nei negozi di alimentari, si sono visti sempre più dispositivi di protezione gettati a terra dopo il loro utilizzo. Il ministero della Salute chiarisce che l’uso dei guanti - come quello delle mascherine - aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio. L’Istituto superiore di sanità (Iss) ci fornisce le indicazioni per un loro utilizzo corretto, eccole.

Sì ai guanti, a patto che:

non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per 60 secondi;

siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;

come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;

siano eliminati al termine dell’uso, per esempio, al supermercato;

non siano riutilizzati.

Come si indossano correttamente?

I guanti sterili dovrebbero essere indossati e tolti evitando il più possibile di toccare la parte esterna con le mani, altrimenti è inutile.

Per indossarli prendiamoli dal risvolto , con il pollice e l'indice, in modo da toccare sempre e solo la parte interna.

, con il pollice e l'indice, in modo da toccare sempre e solo la parte interna. Per toglierli, afferrare il primo guanto con l'altra mano, sfilarlo e accartocciarlo nella mano ancora coperta, stringendola a pugno. Per togliere anche il secondo guanto, inserire due dita nel risvolto e sfilarlo girandolo al contrario, in modo che il primo guanto rimanga "intrappolato" e che con le mani si possa toccare solo la parte interna, ora rovesciata verso l'esterno.

L'importanza di indossare i dispositivi di protezione in maniera corretta è sottolineato anche dalla Fondazione Umberto Veronesi. "Usare guanti e mascherina nella maniera più corretta possibile è estremamente importante perché se li utilizziamo nella maniera scorretta rischiamo di contaminarci anche più facilmente di quanto non potrebbe essere senza questi dispositivi". È inoltre cruciale tenere a mente e rispettare tutte le altre raccomandazioni: lavare le mani e mantenere la distanza interpersonale, "che è la cosa più importante, perché sia guanti che mascherine non hanno un’efficacia del 100 per cento. Mai".

Perchè non vanno gettati per strada

Alla prima pioggia, attraverso il reticolo idrografico minore, finiscono con l'alimentare l'enorme problema dell'inquinamento marino. Plasmix, lattice, poliestere, polipropilene: una caterva di materiali "sporchi" che finiranno col deturpare in modo per lo più irreversibile l'ecosistema.

Gettare per terra questi presidi sanitari è scorretto e indecente, ma, in caso di contaminazione indiretta, persino pericoloso per il prossimo.

A fine uso, raccomandiamo pertanto di sigillare accuratamente in sacchetti, per poi smaltirli correttamente nell'indifferenziato".