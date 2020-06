Prezzi case a Vicenza e provincia: quotazioni per zona

Se si vuole comprare casa a Vicenza, prima di acquistare l'immobile e accendere un mutuo, è bene anche sapere i prezzi delle case nelle diverse zone: centro, periferia, quartieri.

Vicenza, con una popolazione di 111.500 abitanti, è il capoluogo dell'omonima provincia. Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti, in temini di numero di immobili in vendita, sono le seguenti: Centro Storico, San Bortolo/San Paolo, San Lazzaro/Pomari, Sant'Andrea, Pio X, San Felice, Borgo Berga, Anconetta. In assoluto la zona più presente negli annunci immobilari è il Centro Storico.

Secondo i dati dell' OMI, il prezzo degli appartamenti nelle diverse (13) zone a Vicenza è compreso in tutta la città tra 1.100 €/m² e 2.650 €/m² per la compravendita e tra 5,6 €/m² mese e 10 €/m² mese per quanto riguarda le locazioni.

Il prezzo medio degli appartamenti in vendita (1.450 €/m²) è di circa il 18% inferiore alla quotazione media regionale, pari a 1.800 €/m² ed è invece di circa il 10% superiore alla quotazione media provinciale (1.300 €/m²).

La quotazione dei singoli appartamenti in tutta la città a Vicenza è più disomogenea della media: nel 60% dei casi è comunque compresa tra 900 €/m² e 1.900 €/m².

Vicenza ha un prezzo medio degli appartamenti in vendita di circa 1.450 €/m², quindi circa il 60% in meno rispetto ai prezzi medi a Firenze e circa il 56% in più rispetto ai prezzi medi a Reggio di Calabria, che hanno, rispettivamente, i prezzi più alti e più bassi in Italia, tra le città con una popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti.

Comune di Vicenza - prezzi al metro quadro

A Maggio 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.287 al metro quadro, con un aumento del 2,20% rispetto a Maggio 2019 (1.259 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio nella provincia di Vicenza ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2015, con un valore di € 1.373 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Ottobre 2018: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.253 al metro quadro.

Provincia di Vicenza

A Maggio 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.380 al metro quadro, con un aumento del 2,01% rispetto a Maggio 2019 (1.353 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Vicenza ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2015, con un valore di € 1.449 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2018: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.334 al metro quadro.