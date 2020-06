Assicurazione casa: come funziona

La casa è il luogo degli affetti, un porto sicuro dove trovare riparo dalla frenesia della vita quotidiana e condividere bei momenti con i propri cari. Per questi motivi va protetta da eventuali danni prendendo apposite precauzioni e mantenendola in buono stato. A volte, però, eventi al di fuori del nostro controllo possono danneggiare la nostra abitazione e le cose che sono al suo interno. Per limitare le conseguenze di questi eventi e affrontarli con maggiore serenità è consigliabile stipulare un'assicurazione sulla casa che venga in nostro aiuto in caso di incendio, furto o altri episodi dannosi.

Con una polizza casa si avrà la possibilità di ottenere un indennizzo nel caso si presenti un evento dannoso coperto dall'assicurazione, detto "sinistro".

L'assicurazione sulla casa è un vero e proprio universo di garanzie molto specifiche che si possono combinare tra loro in un numero infinito di soluzioni. L'assicurazione per la casa è infatti una "polizza multirischi" che interessa diversi ambiti di copertura. Questa polizza richiede quindi una personalizzazione adeguata: è sempre meglio diffidare delle soluzioni "a pacchetto" uguali per tutti, perché per quanto le condizioni generali possano essere simili, è solo con un'accurata calibrazione di garanzie aggiuntive, massimali, franchigie, esclusioni e inclusioni che possiamo costruire veramente la polizza più giusta per noi.

Cosa copre l'assicurazione sulla casa

Un'assicurazione casa viene stipulata dal proprietario e offre diversi ambiti di copertura.

1 - La Responsabilità Civile verso Terzi dell'assicurazione sull'immobile

Lo scopo di questa copertura è proteggere gli abitanti della casa dalle conseguenze civili di un danno di cui si rendessero eventualmente responsabili, dove "conseguenze civili" significa in buona sostanza "risarcimenti".

La polizza Rc sulla casa risarcisce al posto degli assicurati i danni causati dalla loro condotta o dalla loro proprietà.

Per questo motivo l'assicurazione Rc Casa, chiamata anche Rc Capofamiglia, si suddivide in due sezioni, ovvero abitazione e famiglia.

La Rc Abitazione copre le responsabilità civili dovute ai danni causati dalla casa stessa: allagamenti che rovinano la proprietà di terzi, parti di struttura che cedono, incendi originati nell'appartamento e così via.

La Rc Famiglia copre le responsabilità civili dei comportamenti del nucleo familiare, che occorrano dentro all'abitazione oppure fuori.

Per quanto per comodità ci si riferisca a questa polizza con il nome di "assicurazione immobile" o "assicurazione casa", queste protezioni dimostrano bene come le potenzialità di questa polizza vadano al di là del limitato contesto domestico e si estendano anche ad ambiti come la scuola, il lavoro o il tempo libero.

2 - La polizza incendio e scoppio

Nel gergo assicurativo sotto il rischio "incendio" vengono raggruppati tutti i danni materiali. Tanto per rendere l'idea, il ramo incendio copre anche i danni da acqua, che con il fuoco c'entrano poco.

Anche questa sezione prevede una lunghissima serie di garanzie molto specifiche, a loro volta articolate in diverse casistiche. Per esempio la garanzia "Fenomeno elettrico" è prestata solo se il fenomeno elettrico è originato da alcune cause particolari: è un esempio delle "piccole cose" che rendono una polizza casa adeguata o meno alle esigenze del contraente.

Anche la sezione incendio è suddivisa in due ambiti di competenza: Polizza incendio fabbricato, che copre l'immobile e che ha qualche punto di contatto con la polizza globale fabbricati, e polizza incendio contenuto, che copre i beni presenti all'interno dell'abitazione.

La sezione incendio prevede una somma assicurata, che corrisponde a una stima del valore del costo di ricostruzione dell'immobile.

3 - La polizza Tutela Legale

All'interno dell'assicurazione di un'immobile questa copertura rappresenta la parte complementare della polizza di Responsabilità Civile, la quale non copre l'ambito giuridico penale.

La Tutela Legale si suddivide nei sottorami Famiglia, Abitazione e Veicoli, nei quali sono distribuite le circostanze coperte.

4- Polizza furto

Nonostante le priorità di una famiglia di solito releghino a un'importanza minore le coperture di questa polizza, molti proprietari di casa sono interessati a proteggersi contro i furti domestici.

Anche questa sezione prevede una somma assicurata, che può essere il risultato di una perizia documentata o di una dichiarazione del contraente.

È importante considerare che nel momento in cui dovesse verificarsi il sinistro, ovvero il furto, è compito del contraente documentare il furto e provarlo.

L'assicurazione è obbligatoria?

Non c'è un obbligo di legge che impone di stipulare una polizza sulla casa – anche se era stata presentata questa proposta nel D.L. 59/2012 per i proprietari di abitazioni che si trovavano in zone particolarmente soggette a calamità naturali, come terremoti, alluvioni o frane – ad oggi si può considerare una forma di assicurazione casa obbligatoria solo quella richiesta dalle banche che erogano mutui e prestiti per l'acquisto di immobili.

Cosa copre?

Esistono diverse tipologie di polizze casa che solitamente propongono differenti "pacchetti di copertura" che possono integrarsi tra loro, come ad esempio l'assicurazione furto per la casa, l'assicurazione incendio sulla casa e quelle per danni atmosferici o a terzi.

L'assicurazione furto casa: questa polizza riconosce un indennizzo nel caso in cui l'assicurato subisca un furto di beni mobili dalla sua abitazione.

Cosa copre l'assicurazione furto in casa e come funziona? Le casistiche specifiche variano a seconda dell'ente con cui ci si assicura. Se prendiamo in considerazione la polizza Casa Senza Confini di Groupama Assicurazioni, ad esempio, gli eventi coperti da indennizzo sono: Il Furto contenuto: questa garanzia indennizza, fino alla somma assicurata, i danni ai beni contenuti all'interno dell'abitazione e provocati da furto, rapina o estorsione. Sono inoltre coperti danni legati ad eventuali atti vandalici. Lo scippo, la rapina e il furto con destrezza sull'Assicurato e i suoi familiari e conviventi, avvenuti al di fuori dell'abitazione assicurata.

Il Furto contenuto: questa garanzia indennizza, fino alla somma assicurata, i danni ai beni contenuti all'interno dell'abitazione e provocati da furto, rapina o estorsione. Sono inoltre coperti danni legati ad eventuali atti vandalici. Lo scippo, la rapina e il furto con destrezza sull'Assicurato e i suoi familiari e conviventi, avvenuti al di fuori dell'abitazione assicurata.

A queste garanzie è poi possibile aggiungerne altre, facoltative, a seconda delle singole esigenze di chi è interessato a stipulare l'assicurazione furto sulla casa

L'assicurazione incendio casa: solitamente una polizza incendio casa non indennizza solo i danni materiali e diretti causati da incendi alle cose assicurate, ma si estende anche ad altri casi che vengono sempre elencati nel documento contenente le condizioni di assicurazione.

Cosa copre l'assicurazione incendio sulla casa? Con Casa Senza Confini di Groupama Assicurazioni, ad esempio, altri eventi che danno diritto all'indennizzo sono: fulmini, scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi, implosione, fumo, urto di veicoli stradali o di natanti, onde soniche create da aerei o altri oggetti con moto veloce, caduta di corpi celesti o di aeromobili e satelliti.

In particolare, l'assicurazione incendio offerta da Groupama Assicurazioni comprende: Incendio fabbricato: protegge la casa dai danni causati da incendio o da eventi come scoppio o esplosione e la copertura si estende anche alle eventuali spese sostenute per demolizione, sgombero o per alloggio in albergo. Incendio contenuto: indennizza i danni causati da incendio, scoppio o esplosione ai beni assicurati che si trovano all'interno dell'abitazione coperta da polizza. Ricorso terzi: questo particolare tipo di garanzia risarcisce i danni causati involontariamente a cose di terzi – ad esempio le abitazioni vicine – in seguito a incendio divampato dalla propria abitazione. Assicurazione casa eventi atmosferici: se si desidera proteggere un immobile da danni causati da tempeste, grandine, bufere, uragani o trombe d'aria, si può aggiungere alla polizza incendio anche la garanzia riguardante eventi atmosferici. Assicurazione casa per eventi sociopolitici: la polizza Casa Senza Confini offre la possibilità di aggiungere anche la copertura assicurativa per danni legati ad azioni commesse da terzi durante eventi sociopolitici, come sommosse, tumulti, atti terroristici o vandalici.

Cosa copre l'assicurazione incendio sulla casa? Con Casa Senza Confini di Groupama Assicurazioni, ad esempio, altri eventi che danno diritto all'indennizzo sono: fulmini, scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi, implosione, fumo, urto di veicoli stradali o di natanti, onde soniche create da aerei o altri oggetti con moto veloce, caduta di corpi celesti o di aeromobili e satelliti. In particolare, l'assicurazione incendio offerta da Groupama Assicurazioni comprende: L'assicurazione per responsabilità civile casa: un'altra delle garanzie che vengono solitamente proposte all'interno di una polizza assicurativa per l'abitazione è l'assicurazione sulla casa per danni a terzi, come i vicini di casa o di appartamento.

La responsabilità civile dell'assicurazione casa cosa copre? Questo strumento ha lo scopo di sollevare l'assicurato e i suoi familiari dal risarcimento dovuto a terzi nel caso di danni legati alla conduzione della casa, alla proprietà o causati nell'ambito della vita privata. L'assicurazione per responsabilità civile della polizza Casa Senza Confini di Groupama Assicurazioni comprende ad esempio: RC vita privata: tutela dal risarcimento di danni involontariamente procurati a terzi o a cose di terzi nell'ambito della vita privata. Alcuni esempi sono i danni causati da bambini che giocano, animali domestici, ecc. RC Fabbricato: questa garanzia tutela invece dai danni involontariamente causati a terzi come proprietari dell'immobile. Un esempio è la caduta di una tegola che danneggia un automobile o ferisce un passante.

RC vita privata: tutela dal risarcimento di danni involontariamente procurati a terzi o a cose di terzi nell'ambito della vita privata. Alcuni esempi sono i danni causati da bambini che giocano, animali domestici, ecc. RC Fabbricato: questa garanzia tutela invece dai danni involontariamente causati a terzi come proprietari dell'immobile. Un esempio è la caduta di una tegola che danneggia un automobile o ferisce un passante.

Acqua Condotta: Questa garanzia indennizza i danni alla tua abitazione causati da acqua dovuti alla rottura o occlusione accidentale di impianti idrici, igienici, fognari e pluviali. In tutti questi casi e in caso di dispersione di gas sono coperte anche le spese sostenute per la ricerca e la riparazione dei guasti.

Fenomeno Elettrico: Questa garanzia protegge la tua abitazione dagli effetti di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici che possono danneggiare apparecchi elettrici e/o elettronici, audio ed audiovisivi, computer, nonché pannelli solari e impianti fotovoltaici.

Queste sono le tipologie di garanzie più diffuse nell'ambito delle polizze assicurative per la casa. A seconda della società a cui ci si rivolge è poi possibile selezionare anche altre garanzie facoltative, come l'assicurazione casa per terremoto o l'assicurazione per rottura lastre.

Assicurazione casa in affitto

Assicurazione casa in affitto: l'articolo 1590 del Codice Civile stabilisce che al termine del rapporto di locazione l'inquilino deve restituire "la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto". Questo vuol dire che quando si lascia una casa in affitto l'immobile dev'essere restituito privo di danni che non siano quelli provocati dal naturale deterioramento dovuto all'uso quotidiano di ciò che è al suo interno.

L'assicurazione casa in affitto non è obbligatoria, ma è uno strumento utile all'inquilino per tutelarsi da spese in caso di sinistro.