Consegne alimentari a domicilio: l'elenco dei negozi che effettuano il servizio

Ecco un elenco di negozi di Vicenza e provincia, che offrono ai propri clienti la possibilità di ordinare la spesa al telefono, o via mail, e di riceverla direttamente a casa, senza passare per il punto vendita. Lla lista dei punti vendita che hanno questo servizio sono consultabili sul sito www.vishopping.it, il portale di Confcommercio Vicenza dedicato ai negozi di città e provincia.

Per chi fosse interessato alla spesa a casa un primo servizio da non sottovalutare è quello di Supermercato24, collegato con i principali brand della grande distribuzione in Italia e che consente di mettersi in contatto diretto con loro.

Inoltre gli stessi supermercati hanno messo a disposizione dei clienti servizi di spesa online appositi per aiutare il cliente a fare la spesa online. In particolare:

Esselunga

Con il servizio Esselunga a Casa il noto marchio della grande distribuzione propone la consegna a domicilio di oltre 15mila prodotti, previa registrazione. Il primo store Esselunga ha aperto a Brescia più di 60 anni fa: ad oggi sono tre gli ipermercati a marchio, in Via della Volta, Via Milano e Via Triumplina, quest’ultimo inaugurato nel 2019. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800 666555.

Carrefour

Anche il Carrefour propone un servizio di consegna a domicilio (ma anche di ritiro della spesa direttamente al punto vendita): basta un clic sul portale di Spesa Online per impostare metodo e indirizzo di consegna. A Brescia città sono due i supermercati a marchio Carrefour, tra l’altro aperti 24 ore su 24 e sette giorni su sette: in Via Crocifissa di Rosa e in Via Ragazzi del ’99. Per informazioni è possibile telefonare (da telefono fisso) al numero 800 650650.

Coop

Nell’elenco non può mancare anche il marchio Coop, con servizi di acquisto online di generi alimentari e altri prodotti, con due opzioni: la possibilità di ritirare la spesa direttamente in negozio con il servizio Coop Drive, oppure la consegna a domicilio, in entrambi i casi scegliendo l’orario di ritiro o di consegna.

Emisfero Vicenza

CosìComodo è un servizio di spesa online che raccoglie alcune tra le più importanti insegne di supermercati. CosìComodo ti permette di ordinare la spesa direttamente presso il tuo supermercato di fiducia, comodamente da casa o ovunque tu sia, a qualunque ora e in qualunque giorno della settimana e passare a ritirarla o richiedere la consegna a domicilio. L’utilizzo del servizio Emisfero CosìComodo Drive è gratuito. E' richiesto un importo minimo di spesa di 20€. Il servizio Emisfero CosìComodo A CASA prevede un contributo spese di 5,90€. L’importo minimo di spesa per ottenere la consegna gratuita è 80€ al netto delle promozioni. Emisfero applica sconti sui costi di consegna su specifiche fasce orarie o promozioni di azzeramento totale dei costi di consegna. Puoi verificare in ogni momento la fascia oraria di consegna più conveniente cliccando sul link di prenotazione fasce oraria di consegna presente nella parte alta del sito o, in alternativa, durante la fase di conclusione ordine dove potrai scegliere l’orario per te migliore per farti consegnare la spesa.

Conad "Al Tuo Servizio

NaturaSì