Laboratori occupazionali, centri diurni per over 60: indirizzi in città

Si sente sempre più spesso parlare di laboratori occupazionali: luoghi in cui gli over 60 sono accolti per alcune ore al giorno, in fasce orarie diversificate, per attività di socializzazione e di sostegno nella vita quotidiana. Presso i laboratori occupazionali gli anziani vengono aiutati e guidati alla riscoperta delle capacità personali che pensavano perdute, si riappropriano del ruolo nel sociale e del proprio scopo di vita.

Università per Anziani a Vicenza e provincia

L’Università è una scuola per adulti, senza interrogazioni o esami, un progetto di attività creative per stimolare la mente e far crescere le curiosità, un luogo per fare nuove amicizie e sviluppare il proprio interesse alla vita sociale.

Centri diurni a Vicenza

Sono più di 2.500 le persone con età superiore ai 65 anni che frequentano i diversi centri di aggregazione sociale per anziani sparsi nel territorio comunale, di cui sette gestiti da associazioni affidatarie del servizio dal Comune di Vicenza.

In considerazione del fatto che sono ancora molte le attività che non possono essere fatte come, ad esempio, il gioco delle carte, la lettura di quotidiani o i corsi di ballo, alcuni centri stanno aprendo in orario ridotto e comunque garantendo tutte le prescrizioni previste.

I centri di aggregazione per anziani sono strutture pubbliche comunali aperte alle persone autosufficienti appartenenti alla terza età.

Circoscrizione 1

Centro Diurno Ricreativo Culturale “Proti”

Via G. De Proti 3, tel. 335 5820524

Responsabile: Valentino Cattelan

Servizi erogati: attività ricreative

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18

Circoscrizione 2

Gruppo Pensionati Riviera Berica - attualmente chiuso

Via Salvemini 2

Responsabile: Antonio Miotello (tel. 0444530119)

Locali comunali in concessione gratuita

Servizi erogati: attività ricreative

Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17 e mercoledì dalle 9 alle 11

Centro di aggregazione Campedello - attualmente chiuso

Strada Pergoletta 24

Responsabile: Dal Lago Rigotto Adelaide (tel. 0444533824)

Locali in affitto

Servizi erogati: attività ricreative

Orario di apertura: giovedì dalle 14 alle 17.30

Centro di aggregazione di Debba - attualmente chiuso

Viale Riviera Berica 790

Locali della Parrocchia di Debba

Responsabile: Valeria Cingano

Servizi erogati: attività ricreative

Orari di apertura: martedì e giovedì dalle 14 alle 17

Circoscrizione 3

“Gruppo Pensionati La Rondine” - attualmente chiuso

Via Calvi 56, tel. 0444504924, email: rondine_192@libero.it

Presidente: Laura Albanese (tel. 3471018427)

Locali comunali per i quali viene versato un affitto

Servizi erogati: attività creative; misurazione pressione (martedì dalle 15 alle 16)

Orario di apertura:

periodo invernale (dall'1/10 al 30/04) dal lunedì alla domenica dalle 14.30 alle 18.30

periodo estivo (dall'1/05 al 30/09) dalle 15 alle 19

Circoscrizione 4

“Club I Sempreverdi”

Via Istria 39, tel. 0444510795, email club.isempreverdi@alice.it

Presidente: Maran Luigino

Sede all’interno del parco giochi di via Istria

Servizi erogati: attività ricreative - ginnastica - tombola – lotteria – pomeriggi conviviali

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18.30

“Amici Pensionati di Ospedaletto” - attualmente chiuso (riapertura prevista per settembre)

Via Ghirotto 6, tel. 0444510795, email e.mail frigog@alice.it

Presidente: Frigo Giuseppe

Sede all’interno opere Parrocchiali di Ospedaletto

Servizi erogati: attività ricreative ginnastica - tombola – lotteria – pomeriggi conviviali

Orario di apertura invernale: mercoledì dalle 14.30 alle 18

Orario di apertura estivo (dall'1/04 al 30/08): mercoledì dalle 14.30 alle 18

“Mini Centro Sociale Saviabona” - attualmente chiuso (riapertura prevista per settembre)

Via Cricoli 2, tel. 0444507216, email cattelan.luciano@libero.it

Presidente: Cattelan Luciano

Sede all’interno opere parrocchiali Parrocchia S. Maria Ausiliatrice

Servizi erogati: attività ricreative ginnastica - tombola – lotteria – pomeriggi conviviali

Orario di apertura invernale: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30

Orario di apertura estivo (dall'1/04 al 31/10): martedì e giovedì dalle 15 alle 18

"Gruppo Anni D'Argento Anconetta" - attualmente chiuso (riapertura prevista per settembre)

Viale Anconetta 147, tel. 0444506599, email walterdal.cortivo@alice.it

Presidente: Dal Cortivo Lisetta

Sede all’interno opere parrocchiali Parrocchia Immacolata di Lourdes Anconetta

Servizi erogati: Servizi erogati: laboratorio e raccolta vestiti usati e attività motoria per anziani, pomeriggi conviviali.

Orario di apertura mercoledì dalle 15.00 alle 17.00. Chiuso in agosto.

Circoscrizione 5

“Associazione Pro Loco Laghetto”

Via Lago di Iseo, 25 (all’interno del parco giochi), tel. 0444920270, e.mail giorgioandriolo1951@libero.it

Presidente: Cesaro Anna 3473225621

Servizi erogati: attività culturali/ricreative per gli iscritti (tutte le età) concessione spazi per feste compleanni

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30, giovedì e venerdì anche dalle 20 alle 23.30

"Centro di San Bortolo" - attualmente chiuso (riapertura prevista per settembre)

Via Medici 91, tel. 0444924303 , email centroanziani.sanbortolo@gmail.com

Presidente: Salvarese Ivano

Sede all'interno opere parrocchiali della Parrocchia San Bortolo

Servizi erogati: attività ricreative gioco carte – il mercoledì ballo e pressione – cucito - pomeriggi conviviali – gite

Orario di apertura: mercoledi, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 17.30 (chiuso nei mesi di luglio ed agosto)

Associazione Pensionati "La Speranza" – Polegge - attualmente chiuso (riapertura prevista per settembre)

Strada Comunale di Polegge, 82, e.mail zarantonellopaolo@gmail.com

Presidente: Zarantonello Paolo 0444596088

Sede all'interno Opere parrocchiali Parrocchia di Polegge

Servizi erogati: attività ricreative gioco carte - pomeriggi conviviali

Orario di apertura invernale: giovedì dalle 15.00 alle 17.00 (chiuso nei mesi di luglio ed agosto) Sospesa

Circoscrizione 6

Centro di aggregazione di via Colombo

Via Colombo 7/9, tel. 0444961837

Gestore: associazione " Senior Veneto"

Presidente:Vincenzo Gigli ( cell. 3429195958)

Servizi erogati: mensa, attività creative/culturali, ambulatorio infermieristico, visita audiometrica e pranoterapia su appuntamento

Orario di apertura del centro: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18; sabato dalle 14 alle 18

Orario di apertura dell'ambulatorio: mercoledì dalle 9 alle 11

Il servizio mensa ha un costo di 7,50 euro e deve essere prenotato con un giorno di anticipo telefonando allo 0444 961837

Centro di aggregazione di viale San Lazzaro

Viale San Lazzaro 112, tel. e fax. 0444 963068

Gestore: Associazione Senza Frontiere

Presidente: Tiziano Andriolo (cell. 3343348490)

Servizi erogati: attività creative/culturali; assistenza infermieristica (misurazione pressione, glicemia): mercoledì dalle 9 alle 11; sportello informativo per anziani: mercoledì dalle 16 alle 18Orario di apertura del centro anziani: dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 18.30

Orario area esterna - bocce: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30

Orario di apertura della segreteria: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11

Circoscrizione 7

Sede Gruppo Alpini Ferrovieri - “A. Giuriolo” - attualmente chiuso

Centro civico circoscrizione 7, via Vaccari 107

Capogruppo: Fincato Mariano

Servizi erogati: centro di incontro e aggregazione, ristoro per soci anziani e non

Prevenzione sanitaria in collaborazione con CISOM (Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta), in base alla disponibilità della stessa Associazione

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 12

Solo per il mese di dicembre aperto anche il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.