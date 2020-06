Centri anziani: la mappa completa a Vicenza

Una delle problematiche più influenti che si abbattono su una persona anziana e per di più disabile è proprio il senso di solitudine e isolamento. Arrivati a una certa età è più probabile che il cerchio di amicizie sia inevitabilmente estinto o in condizioni fisicamente non agevoli. Inoltre, la perdita del partner dopo una vita passata assieme, l’improvvisa mancanza di autonomia, il bisogno di assistenza per svolgere le comuni attività quotidiane, sono motivi che una persona anziana subisce in silenzio, nella propria solitudine. La solitudine non va confusa con il vivere da soli, molte persone mantengono uno stato da “single” ma non per questo ne soffrono. Qui parliamo di solitudine emotiva, di senso di isolamento, di impossibilità di socializzare per i motivi legati allo stato di salute dell’anziano. E questo stato può portare gravi conseguenze sulla salute a livello emotivo, fisico e mentale.

Un modo per combattere la solitudine è unirsi ad un gruppo di persone che condividono gli stessi interessi, che si riuniscono per trascorrere il tempo assieme condividendo piacevolmente il tempo tra chiacchiere e attività ricreative.

l centro diurno è una struttura semi-residenziale destinata ad accogliere anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti nell'arco della giornata; fornisce un sostegno alle famiglie impegnate nel lavoro di cura, così da permettere agli anziani di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambiente sociale. I centri per anziani, a differenza delle case di riposo, e delle RSA sono strutture territoriali che si rivolgono ai cittadini per favorire l’incontro sociale e iniziative di tipo culturale e ricreativo. Chiamati anche centri diurni, o centri sociali per anziani, sorgono in vari punti della città di Vicenza e rappresentano un valido strumento di integrazione e aggregazione.

Attività dei centri sociali per anziani

Ogni centro per anziani propone alla sua utenza una serie di attività, quali:

attività di impegno sociale;

attività ricreative;

attività culturali;

attività associative;

attività di interesse interno e/o esterno al centro

Il servizio offerto dal centro diurno ha le seguenti finalità:

offrire un sostegno e un aiuto all'anziano e alla sua famiglia;

mantenere e/o recuperare abilità e competenze relative all’autonomia, alla relazione interpersonale e alla socializzazione;

assicurare interventi di carattere socio-assistenzial

Centri diurni per Disabili

Sono strutture socio-sanitarie che effettuano accoglienza durante il giorno. Sono rivolte a persone con disabilità con diversi gradi di autosufficienza, e forniscono interventi a carattere educativo, riabilitativo e assistenziale. Hanno anche finalità di socializzazione e di aumento e/o mantenimento delle abilità residue.

Quì l'elenco e le modalità di fruizione nell'Ulss 8

Centri diurni comune di Vicenza

I centri di aggregazione per anziani sono strutture pubbliche comunali aperte alle persone autosufficienti appartenenti alla terza età.

Circoscrizione 1

Centro Diurno Ricreativo Culturale “Proti”

Via G. De Proti 3, tel. 335 5820524

Responsabile: Valentino Cattelan

Servizi erogati: attività ricreative

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18

Circoscrizione 2

Gruppo Pensionati Riviera Berica

Via Salvemini 2

Responsabile: Antonio Miotello (tel. 0444530119)

Locali comunali in concessione gratuita

Servizi erogati: attività ricreative

Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17 e mercoledì dalle 9 alle 11

Centro di aggregazione Campedello

Strada Pergoletta 24

Responsabile: Dal Lago Rigotto Adelaide (tel. 0444533824)

Locali in affitto

Servizi erogati: attività ricreative

Orario di apertura: giovedì dalle 14 alle 17.30

Centro di aggregazione di Debba

Viale Riviera Berica 790

Locali della Parrocchia di Debba

Responsabile: Valeria Cingano

Servizi erogati: attività ricreative

Orari di apertura: martedì e giovedì dalle 14 alle 17

Circoscrizione 3

“Gruppo Pensionati La Rondine”

Via Calvi 56, tel. 0444504924,

Presidente: Laura Albanese (tel. 3471018427)

Locali comunali per i quali viene versato un affitto

Servizi erogati: attività creative; misurazione pressione (martedì dalle 15 alle 16)

Orario di apertura:

periodo invernale (dall'1/10 al 30/04) dal lunedì alla domenica dalle 14.30 alle 18.30

periodo estivo (dall'1/05 al 30/09) dalle 15 alle 19

Circoscrizione 4

“Club I Sempreverdi”

Via Istria 39, tel. 0444510795,

Presidente: Maran Luigino

Sede all’interno del parco giochi di via Istria

Servizi erogati: attività ricreative - ginnastica - tombola – lotteria – pomeriggi conviviali

Orario di apertura invernale: dal lunedì al sabato dalle 14 alle 18.30

Orario di apertura estivo (dall'1/04 al 30/09): dal lunedì al sabato dalle 14 alle 19

“Amici Pensionati di Ospedaletto”

Via Ghirotto 6, tel. 0444510795,

Presidente: Frigo Giuseppe

Sede all’interno opere Parrocchiali di Ospedaletto

Servizi erogati: attività ricreative ginnastica - tombola – lotteria – pomeriggi conviviali

Orario di apertura invernale: mercoledì dalle 14.30 alle 18

Orario di apertura estivo (dall'1/04 al 30/08): mercoledì dalle 14.30 alle 18

“Mini Centro Sociale Saviabona”

Via Cricoli 2, tel. 0444507216,

Presidente: Cattelan Luciano

Sede all’interno opere parrocchiali Parrocchia S. Maria Ausiliatrice

Servizi erogati: attività ricreative ginnastica - tombola – lotteria – pomeriggi conviviali

Orario di apertura invernale: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30

Orario di apertura estivo (dall'1/04 al 31/10): martedì e giovedì dalle 15 alle 18

"Gruppo Anni D'Argento Anconetta"

Viale Anconetta 147, tel. 0444506599,

Presidente: Dal Cortivo Lisetta

Sede all’interno opere parrocchiali Parrocchia Immacolata di Lourdes Anconetta

Servizi erogati: Servizi erogati: laboratorio e raccolta vestiti usati e attività motoria per anziani, pomeriggi conviviali.

Orario di apertura mercoledì dalle 15.00 alle 17.00. Chiuso in agosto.

Circoscrizione 5

“Associazione Pro Loco Laghetto”

Via Lago di Iseo, 25 (all’interno del parco giochi), tel. 0444920270,

Presidente: Cesaro Anna 3473225621

Servizi erogati: attività culturali/ricreative per gli iscritti (tutte le età) concessione spazi per feste compleanni

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30

"Centro di San Bortolo"

Via Medici 91, tel. 0444924303 ,

Presidente: Salvarese Ivano

Sede all'interno opere parrocchiali della Parrocchia San Bortolo

Servizi erogati: attività ricreative gioco carte – il mercoledì ballo e pressione – cucito - pomeriggi conviviali – gite

Orario di apertura: mercoledi, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 17.30 (chiuso nei mesi di luglio ed agosto)

Associazione Pensionati "La Speranza" – Polegge

Strada Comunale di Polegge, 82,

Presidente: Zarantonello Paolo 0444596088

Sede all'interno Opere parrocchiali Parrocchia di Polegge

Servizi erogati: attività ricreative gioco carte - pomeriggi conviviali

Orario di apertura invernale: giovedì dalle 15.00 alle 17.00 (chiuso nei mesi di luglio ed agosto) Sospesa

Circoscrizione 6

Centro di aggregazione di via Colombo

Via Colombo 7/9, tel. 0444961837

Gestore: associazione " Senior Veneto"

Presidente:Vincenzo Gigli ( cell. 3429195958)

Servizi erogati: mensa, attività creative/culturali, ambulatorio infermieristico, visita audiometrica e pranoterapia su appuntamento

Orario di apertura del centro: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18; sabato dalle 14 alle 18

Orario di apertura dell'ambulatorio: mercoledì dalle 9 alle 11

Il servizio mensa ha un costo di 7,50 euro e deve essere prenotato con un giorno di anticipo telefonando allo 0444 961837

Centro di aggregazione di viale San Lazzaro

Viale San Lazzaro 112, tel. e fax. 0444 963068

Gestore: Associazione Senza Frontiere

Presidente: Tiziano Andriolo (cell. 3343348490)

Servizi erogati: attività creative/culturali; assistenza infermieristica (misurazione pressione, glicemia): mercoledì dalle 9 alle 11; sportello informativo per anziani: mercoledì dalle 16 alle 18Orario di apertura del centro anziani: dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 18.30

Orario area esterna - bocce: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30

Orario di apertura della segreteria: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11

Circoscrizione 7

Sede Gruppo Alpini Ferrovieri - “A. Giuriolo”

Centro civico circoscrizione 7, via Vaccari 107

Capogruppo: Fincato Mariano

Servizi erogati: centro di incontro e aggregazione, ristoro per soci anziani e non

Prevenzione sanitaria in collaborazione con CISOM (Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta), in base alla disponibilità della stessa Associazione

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 12

Solo per il mese di dicembre aperto anche il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18