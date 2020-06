Tutte le Case di Riposo per anziani a Vicenza e provincia

Le Case di Riposo sono residenze che offrono prevalentemente a persone anziane e non autosufficienti assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare e alberghiera. Vi sono diversi tipi di centri, differenziati in base alle situazioni socio-sanitarie degli assistiti e alla maggiore o minore intensità dell'assistenza. Le persone anziane autonome e autosufficienti che desiderano trasferirsi in un ambiente sicuro dove stare in compagnia di altre persone. In questo caso la retta è totalmente a carico dell'ospite, che si accorda direttamente con la struttura di accoglienza.

le persone non autosufficienti: in questo caso si deve presentare domanda presso il proprio Distretto secondo le modalità qui di seguito descritte. È previsto il pagamento di una retta a carico della famiglia per la parte alberghiera, mentre gli aspetti sanitari e assistenziali sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.



Chi può fare domanda:

La persona interessata

Oppure un familiare dell'interessato

Il tutore o l'amministratore di sostegno

Un operatore a conoscenza del bisogno (Medico curante, Assistente sociale...)

Con il consenso informato dell'interessato e la sua autorizzazione al trattamento dei dati personali

COME:

Presentando domanda. È necessario compilare il "modulo di richiesta di valutazione UVMD". In questa domanda è obbligatorio indicare la propria preferenza per uno o più Centri di Servizio, specificando se si desidera essere contattati solo dai Centri prescelti o se si vuole comunque essere contattati anche dagli altri Centri.

DOVE:

Il modulo compilato va presentato alla segreteria della Centrale Operativa ADI del proprio Distretto Socio Sanitario.

Ecco tutte le case di riposo per anziani della provincia di Vicenza. Per disabili e non.



Posti non disponibili

ELENCO DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E RELATIVI CONTATTI