Toilettatura e igiene amici a 4 zampe: dove andare e quanto costa a Vicenza

Quando accarezziamo un cucciolo di cane o bel gattino proviamo immediatamente un'immedita sensazione di benessere.Non c’è niente di meglio che dare e ricevere affetto, ed è proprio per questo che avere degli animali domestici fa bene alla salute: aumentano i pensieri positivi, ci fanno sentire bene con noi stessi e ci aiutano a ridurre lo stress.

Avere un animale in casa è un impegno che richiede soldi, tempo e lavoro: bisogna assicurarsi che sia vaccinato, sano, educato e ben nutrito. Tuttavia, lo sforzo che comporta avere degli animali domestici non è nulla se paragonato ai benefici per la nostra salute, sia fisica sia mentale. Il benessere però non proviene solo dal semplice fatto di averli in casa ma anche dalle loro condizioni di salute ed igiene. E' quindi responsabilità di chi possiede un cane mantenerlo pulito e profumato. Per questo vi suggeriamo alcuni semplici consigli per una corretta igiene del vostro cane.

Lavaggio in casa

Shampoo a secco

Spazzolate il pelo del cane, eliminando tutti i nodi. In seguito, prendete un asciugamano di cotone, inumiditelo con acqua tiepida e applicate lo shampoo di tipo spray sul panno per passarlo sul corpo del vostro cucciolo, senza tralasciare nessuna area. Se il vostro cane era molto sporco potete applicare il prodotto diverse volte, finché sia necessario. Infine, spazzolate nuovamente il pelo fino a eliminare le tracce di shampoo e di pelo morto.

Lavare il cane senza bagnarlo, gli strumenti necessari

Utilizzate le salviette umide per igienizzarlo. Per una maggiore pulizia, spazzolatelo sia prima che dopo l'utilizzo di questo strumento. Anche se non garantisce un lavaggio profondo e duraturo, può aiutare a contrastare la sporcizia.

Crea un deodorante per cani homemade

In seguito ad un giorno di pioggia o di una lunga passeggiata in un luogo terroso potrete percepire un forte odore proveniente dal vostro cane. In questo caso potrai creare un deodorante fatto in casa in modo semplice e veloce. Gli ingredienti sono l'aceto di mele e dell'acqua. L'aceto di mele aiuterà il suo pelo a mantenere un buono stato e un odore neutro.

Con che frequenza ricorrere alla toelettatura?

Non è semplice rispondere a questa domanda perché la frequenza con la quale sarebbe opportuno lavare il cane dipende da molti fattori:

– Luogo in cui vive il cane: a differenza di ciò che si potrebbe pensare, deve essere fatta una toelettatura più frequente al cane che vive in città rispetto a quello che vive in campagna. Lo smog e le polveri sottili si attaccano al pelo e devono essere rimossi attraverso il lavaggio. Si consiglia, soprattutto in città con molto inquinamento, di portare il cane a fare la toilette almeno una volta al mese.

– Lunghezza del pelo: il pelo lungo richiede una cura più accurata rispetto al cane a pelo corto. Non solo nel pelo viene imprigionata una quantità maggiore di polvere sottili, ma c’è un maggior rischio che si annidino i parassiti. Una toelettatura frequente, inoltre, permette di accorgersi di dermatiti o di irritazioni della cute che altrimenti rimarrebbero nascoste sotto il pelo.

– Razza: ci sono razze che richiedono un trattamento di stripping. Questo tipo particolare di toelettatura permette la rimozione del pelo morto dal sottopelo e permette una crescita più sana del pelo nuovo. Altre razze richiedono, invece, una tosatura periodica.

Lavare il gatto?

I gatti, si sa, sono animali molto puliti, non vanno quindi lavati con la stessa frequenza con cui si lavano i cani. E’ comunque bene ogni tanto fargli un bagno, soprattutto se il micio in questione esce anche fuori casa. Lavare il gatto più del dovuto, può portare alla lunga ad un indebolimento del pelo.

Prima di essere lavato, il gatto va spazzolato, per sciogliere tutti gli eventuali nodi del pelo.

Tenete l’acqua ad una temperatura ben calda, intorno ai 38-39 gradi, che è quella corporea del gatto.

Cercate di limitare tutti i rumori che potrebbero infastidire il vostro gatto, anche quello dell’acqua dal rubinetto.

il muso non deve essere lavato, è pericoloso per la salute se entra acqua negli occhi e/o nelle orecchie.

Va lavato con lo shampoo per gatti e sciacquato accuratamente.

Terminato il lavaggio vero e proprio bisogna pre-asciugare il gatto con almeno due asciugamani caldi.

L’asciugatura definitiva andrebbe effettuata con un termoventilatore silenzioso che emetta aria calda, se non lo avete provate con un fon, ma sicuramente il rumore infastidirà il vostro gatto.

Una volta che il pelo sarà ben asciutto spazzolatelo con delicatezza usando una spazzola a denti larghi.

Quali sono i prezzi medi per la toelettatura del cane e del gatto?

Il prezzo della toelettatura dei gatti può variare a seconda del servizio richiesto: per un bagno a pelo corto il prezzo si aggira intorno ai 30 euro per arrivare ai 50 o 60 euro per bagno e tosatura di un gatto a pelo lungo.

I prezzi di toelettatura dei cani dipendono da molti fattori, grandezza del cane, tipo di pelo, cane calmo o meno ecc. Per il lavaggio cambiano a seconda della dimensione del cane, della lunghezza del pelo e del trattamento a cui devono essere sottoposti, in base al tempo che sarà necessario: per il pelo particolarmente intricato o per cani poco collaborativi. Mediamente i prezzi della solo toelettatura si aggirano tra i 20€ (cane di piccola taglia) e i 60/70€ (cane a pelo lungo di taglia grande). Per la sola tosatura del cane i prezzi medi variano tra i 20€ e i 50€. Alcune razze, come i barboncini, richiedono il taglio a mano del pelo, in questi casi i prezzi sono un po’ più alti rispetto a quelli della tosatura a macchinetta. Spesso il servizio completo, comprendente toelettatura, pulizia orecchie, taglio unghie, tosatura, è più conveniente e ha un costo che si aggira tra i 30€ e i 90€.

Soldi ben spesi, non solo per l’igiene ma per il vero benessere del nostro amico e quattro zampe.

Alcuni indirizzi a cui rivolgersi a Vicenza per la toelettatura degli animali domestici

Giuli-Pet Toelettatura per Grandi e Piccoli Amici

Vicenza - tel. 347 222 7647

"E una una ragazza super professionale e gentile e Peggy, la cocker nera, si è trovata benissimo."

Arcobaleno - Toelettatura a Vicenza per Cani e Gatti

Toelettatura di animali domestici

Vicenza - tel. 0444 547130

"il loro è AMORE per i nostri amici a quattro zampe."

Toelettatura Cani & Gatti

Caldogno-rettorgole-cresole VI

0444 986242

"Gentilissimi e grandi appassionati di cani, accontenta entrambi cani e proprietari."

Cuore a 4 Zampe

Longare VI - 0444 149 6507

"Toelettatura è Un'Arte! Gli amici a 4 zampe vengono curati e seguiti nei minimi dettagli."

Pelosi e Contenti

Toelettatura di animali domestici

Vicenza - tel. 0444 301680

Bagni con i migliori prodotti professionali naturali

Bagni medicati, dermatologici e all’ozono

Bagni e trattamenti antiparassitari

Tagli con tosatrice

Tagli a forbice commerciali ed espositivi

Stripping

Trimming

Slanature e snodature

Spazzolature e pettinature

Taglio unghie

Pulizia orecchi