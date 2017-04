"Monte Ortigara e Caldiera: Fronti Contrapposti" tra trincee e camminamenti

Domenica 30 aprile alle 8.45 Guide Altopiano organizza l'escursione storico-naturalistica "Monte Ortigara e Caldiera: Fronti Contrapposti" nell'Altopiano di Asiago per il ciclo di passeggiate dello speciale "Centenario Monte Ortigara" negli stessi luoghi 100 anni dopo. Cima Caldiera è un complesso logistico della Grande Guerra a ridosso dell'Ortigara (2124 metri) con numerose testimonianze del conflitto bellico. Il Monte Ortigara (2105 metri), chiamato anche il "Calvario degli Alpini", porta ancora oggi i segni della famosa "Battaglia dell'Ortigara", che fu combattuta dal 10 al 29 giugno del 1917 tra l'esercito italiano e quello austro-ungarico. L'itinerario farà scoprire camminamenti, basamenti di baracche, gallerie, postazioni e trincee, che permettono di leggere lo svolgersi degli scontri bellici, dove morirono migliaia di soldati italiani. Rimangono lassù le loro anime che "come nelle antiche leggende si sono trasformate in mille e mille splendidi fiori".

(nella foto in alto un camminamento bellico sul complesso dell'Ortigara nell'Altopiano di Asiago)

Ritrovo al Bar "Alla Vecchia Stazione" di Asiago in viale Stazione vicino al piazzale dello Stadio del Ghiaccio. Spostamento con mezzi propri fino al punto di partenza al piazzale Lozze. Durata: 5 ore. Dislivello: 250 metri. Difficoltà: impegnativa per la lunghezza. Si consiglia di portare acqua e di indossare un abbigliamento idoneo con scarponcini da montagna, pantaloni lunghi, k-way e felpe. Accessori: bastoncini da trekking. Pranzo al sacco. Il percorso è adatto per ragazzi dai 10 anni in sù. Costo dell'escursione con la guida alpina e assicurazione: 15 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi fino ai 15 anni. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di sabato 29 aprile al numero telefonico 340.7347864 o alla e-mail info@guidealtoipiano.com.

(nella foto sopra una trincea sul Monte Caldiera nell'Altopiano di Asiago)

