Vicenza, biciclette elettriche a pedalata assistita, 30 mila euro di contributi

“A seguito della grande crescita della ciclabilità in città abbiamo deciso di premiare sia gli utilizzatori di biciclette elettriche a pedalata assistita sia i produttori dei mezzi stanziando un contributo, per un importo complessivo di 30 mila euro, di cui si potrà beneficiare in fase di acquisto. Si tratta infatti di veicoli ecologici che ci auguriamo aumentino sempre di più in città poiché la mobilità ciclabile ed elettrica ha grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e della congestione causata dal traffico"

Lo ha annunciato martedì l’assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Dalla Pozza.

Nelle prossime settimane verrà pubblicato il bando che consentirà ai cittadini di acquistare a prezzi convenienti la bicicletta elettrica, grazie ad un contributo che erogherà il Comune, "nella convinzione che molte persone troveranno più comodo lasciare a casa l'automobile e spostarsi con una bicicletta a pedalata assistita".

"E’ questo un modo anche per ringraziare le numerose aziende vicentine che negli ultimi anni hanno esposto biciclette elettriche durante le domeniche senz’auto. Il contributo varrà per l’acquisto non solo di biciclette elettriche nuove ma anche per mezzi usati ricondizionati, purché acquistati da rivenditori che abbiano almeno un punto espositivo all'interno della nostra provincia”.

Attraverso la pubblicazione, nelle prossime settimane, dell’avviso pubblico rivolto ai produttori e rivenditori, sarà creata una lista che si potrà consultare nel sito del Comune di Vicenza riportante per ogni bicicletta proposta modello, prezzo di listino, sconto applicato, garanzia, con il link ad una scheda tecnica specifica. I cittadini potranno così prenotare il veicolo prescelto.

Ogni residente avrà diritto ad un solo contributo di massimo 250 euro per l'acquisto di un mezzo nuovo o in alternativa ad un contributo di 150 euro per l'acquisto di un mezzo ricondizionato. I contributi non potranno superare il 50% della spesa di acquisto. Inoltre è consentito l’acquisto al massimo di tre biciclette a pedalata assistita per nucleo familiare.