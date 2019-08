Qualità dell'aria, sotto la lente il comune di Zermerghedo: posizionata centralina Arpav

Un mezzo mobile Arpav per la rilevazione degli inquinanti atmosferici è stato posizionato a Zermeghedo, in via Marconi e dal 26 luglio registra lo stato dell’aria nel comune.

La campagna, la terza per l’anno in corso, durerà quattro settimane. I parametri monitorati: acido solfidrico, composti organici volatili (toluene, benzene), ammoniaca, ossidi di azoto, polveri sottili PM10.