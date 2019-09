Giornata mondiale Alzheimer: Charity Dinner della Fondazione ricerca biomedica avanzata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

In occasione della Giornata Mondiale Alzheimer di sabato 21 settembre 2019, la splendida cornice di Villa Pisani Ferri detta “La Rocca”, opera dell’architetto Vincenzo Scamozzi, ospiterà la cena di beneficenza a sostegno della della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata Onlus. L’Istituto di Padova rappresenta un centro di eccellenza scientifica a Padova, il luogo dove la ricerca incontra la medicina, il luogo dove nasce la cura. La cena ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere il gruppo di ricerca che all’interno dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM), braccio operativo della Fondazione, si occupa di studiare le cause e di scoprire la cura contro la patologia. Si stima che a livello mondiale conta oltre 9,9 milioni di nuovi casi di demenza all’anno, cioè un nuovo caso ogni 3,2 secondi e che in Italia i malati di Alzheimer siano 600.000, destinati ad aumentare nei prossimi anni a causa dell’invecchiamento della popolazione. Questo il programma della cena: Ore 19.30: Aperitivo di benvenuto Fare ricerca al VIMM: testimonianze dei Principal Investigator Ore 20.30: Cena a buffet Intrattenimento musicale con Sara Robin, cantante X Factor A seguire: Dj set Prenotazioni entro il 16 settembre ai seguenti contatti: Tel. 049.7923288 / 349.1518935 – info@fondbiomed.it / filippo.ciampa@vimm.it ________________________________________ Donazione minima richiesta: 75 € a persona interamente devoluta alla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus. BONIFICO BANCARIO Banca Intesa Sanpaolo – IBAN: IT63 C030 6912 1241 0000 0002 946 Intestato a: Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata Onlus – Via Orus, 2 – 35129 Padova Causale: Charity Dinner VIMM 2019 DONAZIONE ONLINE http://bit.ly/charitydinnervimm19