Fuori mercato in piazza delle Erbe

Centro storico

Sabato 6 e domenica 7 ottobre, dalle 9 alle 19.30, in piazza delle Erbe torna Fuori mercato, mercatino vintage, dell'artigianato e del riciclo creativo, con una sezione dedicata alle tendenze di artigianato artistico e riciclo creativo per la trasformazione di oggetti e materiali in articoli di diverso pregio, con nuovi contenuti di design e originalità e con una nuova forte impronta manuale e creativa. a disposizione anche laboratori creativi per bambini ed adulti.