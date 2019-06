Test d’ingresso all’università: i nostri consigli per prepararsi al meglio

Vuoi iscriverti all’università ma non sai come prepararti al test di ammissione?

Hai paura di non raggiungere un punteggio sufficiente e rimanere tagliato fuori dalla graduatoria?

Mettiti comodo, in questo articolo troverai idee, consigli e linee guida su come, cosa e dove studiare per affrontare il test di ammissione con una marcia in più.

Da dove si comincia?

Iniziamo con il dire che è del tutto normale sentire la preoccupazione che sale ogni giorno di più, man mano che la data del fatidico test si avvicina. Devi sapere che la preparazione ai test d’ammissione all’università rappresenta uno degli spauracchi maggiori per le aspiranti matricole.

La prima cosa che devi fare, prima ancora di iniziare a studiare, è rilassarti.

A mente lucida, prenditi il tuo tempo per capire di quanti mesi, giorni o ore hai bisogno per studiare o ripassare determinati argomenti. Organizza i tuoi impegni e stabilisci degli orari di studio quotidiani.

Scrivi una tabella di marcia e vai avanti come un treno all’inseguimento dei tuoi obiettivi. Se è una pratica che non hai mai usato fino ad ora, rimarrai sbalordito dalla sua efficacia.

Libri specifici, corsi, esercitazioni online e una buona organizzazione del tempo: ecco come prepararsi ai test di ammissione all’università

La preparazione ai test d'ingresso all’università è una delle maggiori preoccupazioni dei neodiplomati. Per prepararsi al meglio, la prima cosa da fare è informarsi per conoscere le date, la procedura per iscriversi alla prova di ammissione e tutte le sue caratteristiche.

Una volta raccolte queste informazioni si può passare all’organizzazione ottimale dei tempi di studio durante il periodo estivo. E’ consigliabile, quindi, stabilire degli orari di studio quotidiani con una chiara tabella di marcia e obiettivi ben definiti.



Superare il test d’ingresso all’università è il primo scoglio che si trova davanti chi prova ad intraprendere una carriera universitaria in una facoltà a numero chiuso. Test medicina. test fisioterapia, test professioni sanitarie, test odontoiatria, test veterinaria ecc.: sono questi i principali ostacoli da superare per iniziare a costruire la professione dei propri sogni.

Essere promossi al test d’ingresso a medicina, al test per la facoltà di veterinaria, al test di odontoiatria o al test di professioni sanitarie non è mai semplice: è richiesto tanto impegno, ed è richiesta soprattutto un’ottima preparazione.

Il test di ammissione previsto per queste facoltà è particolarmente selettivo; necessita di essere preparato con la massima attenzione e nei minimi dettagli.

Prepararsi al test d'ingresso all'università: manuali dedicati ed esercitazioni online

Passiamo ora al materiale di studio. Innanzitutto è bene non disfarsi subito dopo la maturità dei libri della scuola superiore. Questi infatti possono rivelarsi ancora utili per prepararsi al test d'ingresso all'università. Questi testi, in genere, non sono però sufficiente ad ottenere una preparazione adeguata ai test.

Per completare la propria preparazione, è consigliabile acquistare dei libri specifici sui test di ingresso. Esistono infatti molte case editrici che si dedicano esclusivamente alla pubblicazione di manuali ad hoc e che realizzano dei veri e propri kit che comprendono il manuale con tutta la teoria, un eserciziario con centinaia di domande risolte e commentate, le prove di verifica ed una raccolta di migliaia di domande ufficiali con tutte le soluzioni.

All’interno di questi kit troviamo inoltre informazioni dettagliate sui test e sui criteri di selezione, con utili suggerimenti pratici su come affrontare con successo la prova (uso ragionato del tempo a disposizione, strategie risolutive, gestione delle domande più difficili e altro ancora).

Oltre ai libri, esistono anche dei corsi di preparazione dedicati ai test di ammissione. Corsi organizzati sia dagli atenei stessi, sia da alcuni istituti privati.

E’, infine, consigliabile esercitarsi con i test di ammissione degli anni precedenti e fare molta pratica con le varie simulazioni disponibili online.

ALCUNI INDIRIZZI UTILI A VICENZA



LIBRI

La libreria Libraccio è la più fornita per gli universitari.

Libraccio: Corso Andrea Palladio, 12, Vicenza

Telefono: 0444 225225

UNIVERSITA’ DI VICENZA

Ufficio Servizi agli studenti

Segreteria Studenti Economia

Viale Margherita, 87 - Vicenza - Tel. 0444/393911 - fax 0444/393921 - e-mail: segreteriastudenti@univi.it

lun-ven: 9.00 - 12.30 e 14.00 - 16.00

Segreteria Studenti Ingegneria

Viale Margherita, 87 - Vicenza - Tel. 0444/393911 - fax 0444/393921 - e-mail: segreteria@gest.unipd.it

lun-ven: 9.00 - 12.30 e 14.00 - 16.00



Segreteria Studenti Sicurezza Alimentare

Viale Margherita, 87 - Vicenza - Tel. 0444/393911 - fax 0444/393921 - e-mail: segreteria@univi.it

lun-ven: 9.00 - 12.30 e 14.00 - 16.00

Nella piattaforma e-learning del Settore Orientamento e Tutorato è a disposizione una sezione dedicata alle future matricole dove consultare le numerose iniziative proposte durante l'anno.

L'iscrizione alla piattaforma è facile e gratuita; per eventuali chiarimenti scrivere a flash.orienta@unipd.it

All'interno dell'area Prepararsi alle prove d'ingresso è consultabile il materiale utile a prepararsi alle prove. L'iscrizione alla piattaforma è facile e gratuita; per eventuali chiarimenti scrivere a flash.orienta@unipd.it

Per familiarizzare con le prove di ammissione è possibile partecipare ai Corsi per comprendere le domande dei test d’ingresso organizzati dal Settore Orientamento e tutorato. Tali corsi, gratuiti con prenotazione obbligatoria, aiutano lo sviluppo di alcune strategie finalizzate a creare un approccio equilibrato alla prova, con attenzione all'auto-valutazione.

Test d’ingresso all’università: i manuali più venduti sul web

Alpha Test. Medicina. Kit completo di preparazione

Alpha Test. Cultura generale. Manuale di preparazione. Per l'ammissione a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Professioni sanitarie

Alpha Test. Ragionamento logico. Per l'ammissione a medicina, odontoiatria, veterinaria, professioni sanitarie

Alpha Test. Professioni sanitarie. Kit completo di preparazione