Quali sono le lauree migliori per trovare lavoro

Prima di fare la scelta bisognerebbe conoscere quali sono le lauree per trovare lavoro più facilmente. Un aspetto da non sottovalutare, proprio perché non tutte le lauree hanno lo stesso peso. Infatti il mondo del lavoro muta costantemente, e di conseguenza cambiano anche i profili professionali richiesti dalle aziende.

L'offerta universitaria in Italia ormai è vastissima con ben 4.854 lauree attive (+2% rispetto al 2018/19 in base ai dati raccolti da il Sole 24 Ore) di cui 2.293 di primo livello, 2.221 di secondo livello e 340 a ciclo unico.

Aumentano, inoltre, i corsi in inglese e anche le facoltà a numero programmato che ormai rappresentano il 44% del totale dei corsi di laurea.

Per quanto riguarda le varie aree, i corsi più numerosi sono quelli dedicati alle professioni sanitarie (circa 600), seguono quelli di scienze economico-aziendali (163) e ingegneria industriale (137).

Vicenza ha molti indirizzi tra i più richiesti:

Facoltà INGEGNERIA - Università degli Studi di Padova - Sede di Vicenza

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e Meccatronica

Corso di Laurea in Ingegneria dell'Innovazione del Prodotto (attivo dall'A.A. 2017/18)

Corso di Laurea in Ingegneria Meccatronica (attivo dall'A.A. 2017/18)

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Innovazione del Prodotto

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica

ECONOMIA - Università degli Studi di Verona - Sede di Vicenza

Corso di Laurea in Economia Aziendale

Corso di Laurea in Economia e Commercio

Corso di Laurea Magistrale in International Economics and Business Management

Corso di Laurea Magistrale in Direzione Aziendale

SICUREZZA ALIMENTARE - Università degli Studi di Padova - Sede di Vicenza

Corso di laurea in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti (SIA)

DOTTORATO

2 sono i corsi di Dottorato di Ingegneria dell’Università di Padova con sede a Vicenza :

- Corso di Dottorato in INGEGNERIA ECONOMICO GESTIONALE.

- Corso di Dottorato in INGEGNERIA MECCATRONICA E DELL'INNOVAZIONE MECCANICA DEL PRODOTTO.

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, da AlmaLaurea arrivano dati interessanti sulla condizione occupazionale dei laureati. Innanzitutto i laureati lavorano di più dei diplomati, 78,7% contro 65,7%, guadagnando anche il 38,5% in più.

Inoltre secondo i dati di AlmaLaurea tra i laureati del 2013 fotografati a 5 anni dal titolo, quelli meglio occupati sono i laureati in ingegneria, economia-statistica e professioni sanitarie; tutti sopra all'89%.

I laureati in discipline giuridiche, letterarie, psicologiche hanno, invece, una percentuale di occupazione al di sotto dell'80%.

Infine se analizziamo i laureati magistrali a ciclo unico troviamo in testa i medici con il 92,4%.

Altro dato importante riguarda l'esperienza lavorativa durante gli studi. Svolgere un'attività lavorativa, anche occasionale, durante l'università aumenta infatti, secondo AlmaLaurea, le probabilità di trovare lavoro del 39%.

I laureati più pagati

Sulla base di quello che è il livello retributivo garantito all’ingresso nel mondo del lavoro, le facoltà che premiano maggiormente sono Scienze Biologiche, Scienze Giuridiche e Scienze Fisiche.

La laurea che promette guadagni maggiori va alla facoltà di Scienze Biologiche: la retribuzione annua media prevista per un giovane appena laureato di età compresa tra i 25 e i 34 anni è pari a 35.782 euro lordi. Subito dietro i laureati in Scienze Giuridiche, con un guadagno di 34.656 euro e in Scienze Fisiche, con 34.425 euro.

