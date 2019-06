Laurearsi dopo i 40 anni: i migliori corsi da seguire

Non è mai troppo tardi per tornare ai libri e per finire l'università, essere più qualificati e retribuiti sul lavoro, approfondire argomenti che ci interessano, tornare a ridarsi delle prospettive nella vita.

La formazione non è un periodo che riguarda solo l'età giovanile, ma è un'attività costante nella vita. Anche per questo, molte persone decidono di rimettersi sui libri dopo i 40 anni. Per migliorare la propria posizione lavorativa, per rimettersi in gioco, per incrementare il proprio bagaglio culturale o per seguire una passione messa da parte negli anni. Le motivazioni possono essere molte, e non si è mai troppo tardi per provarci.

La scelta del corso



Il primo passo, e il più importante, è ovviamente la scelta del corso e dell'università. E’ in generale consigliabile intraprendere un percorso di studi con la formula triennale che permette di ottenere un titolo di studio in tempi relativamente brevi. Per chi è alla ricerca di nuovo lavoro è, inoltre, fondamentale informarsi su quali sono le lauree più richieste sul mercato con profili over 40. Se possibile, evitare corsi con frequenza obbligatoria, fattore che potrebbero rallentare il percorsi di studi, in particolare per gli studenti lavoratori. Inoltre, alcuni atenei prevedono lezioni serali e appelli pensati per gli studenti-lavoratori o per chi ha particolari esigenze. Molte facoltà prevedono, inoltre, l'iscrizione part-time: un regime di tempo parziale che consente di concordare con l'università la durata degli studi, in base alle proprie esigenze di tempo e di impegno. Formula che può consentire anche una riduzione dei costi d’iscrizione all'università.

Laurearsi dopo i 40 anni: atenei telematici

Chi non ha il tempo di seguire i tradizionali corsi di laurea può rivolgersi ai vari atenei telematici presenti nel nostro Paese. Università online che consentono di seguire le lezioni tramite PC, smartphone e tablet, scaricare il materiale di studio da Internet e sostenere gli esami nelle sedi più vicine a casa. Nel nostro paese sono disponibili corsi di laurea via web promossi sia da università tradizionali molto note come il Politecnico di Milano e La Sapienza di Roma, sia atenei completamente virtuali come L’Unipegaso. Atenei su Internet che propongono un’offerta formativa davvero ampia con corsi di laurea come Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze turistiche ed Economia aziendale.

