Ecco come diventare la nuova Chiara Ferragni: parte un corso per diventare influencer

I social media sono un mezzo di comunicazione molto importante per condividere esperienze e cercare opinioni, ma ospitano anche degli utenti un po’ speciali: gli influencer, persone che hanno la capacità di plasmare le attitudini di un pubblico attraverso la creazione di contenuti.

La professione di influencer si è presentata nel momento in cui le persone hanno cominciato a dedicarsi esclusivamente a questa attività postando online immagine di sé e della propria vita quotidiana. In questo modo, tra l’altro, le aziende, approfittando della visibilità dei post, hanno visto in loro un modo per conquistare più clienti.

Oggi vogliono tutti diventare influencer

Un po’ come quelli che volevano fare i cantanti dopo la prima stagione di XFactor, o quelli che dopo Masterchef scoprivano la loro vena di chef.

L’influencer è una figura in grande ascesa: basti pensare che negli ultimi 3 anni le ricerche su Google con la parola chiave “influencer marketing” sono aumentate del 1500%.

Gli influencer (quelli veri) fanno una vita che, vista da fuori, sembra quella di una fiaba, o di un film: sempre in viaggio, alberghi di lusso, esperienze inarrivabili ai “comuni mortali". Ma l'influencer è una professione che non si improvvisa e che richiede tanti talenti: scrittura, fotografia, capacità comunicativa, competenze informatiche, creatività.

Voler diventare influencer perché “lo fanno tutti” o peggio perché “è la moda del momento” è il più classico dei bisogni indotti, che non ti porterà da nessuna parte.

Il corso di Laurea

Il nuovo percorso Influencer del corso di laurea in Scienze della Comunicazione fornisce le competenze e gli strumenti necessari per affrontare adeguatamente quello che potremmo definire il nuovo marketing, quello social, “influenzale”, che sta progressivamente scalzando il marketing tradizionale. La figura dell’influencer, pur non risultando una professione attualmente regolamentata, è sempre più richiesta da aziende, marchi commerciali e agenzie pubblicitarie, proprio per la capacità di veicolare messaggi al proprio pubblico che la riconosce come “opinion leader” credibile e affidabile.

Corso triennale svolto dall’Università telematica eCampus che prevede al primo anno temi come Semiotica e filosofia dei linguaggi, Estetica della comunicazione, Informatica e Tecnica, storia, e linguaggio dei mezzi audiovisivi. Il secondo anno sono previsti, invece, corsi di Psicologia e Sociologia della moda, Diritto dell’informazione e della comunicazione e Sociologia della comunicazione e dell’informazione. L’ultimo anno prevede, infine, la partecipazione a laboratori tematici, che vanno dalla scrittura istituzionale e pubblicitaria alla lettura dell’immagine, e non mancano tirocini formativi e di orientamento.

Gli ultimi due anni prevedono poi esami a scelta dello studente con varie tipologie di corsi disponibili come Gestione delle imprese e marketing, Strategia d’impresa e gestione della comunicazione e Web content marketing.

Lezioni che possono essere seguite direttamente da casa tramite il PC, con gli esami da sostenere presso una delle varie sedi di eCampus distribuite su tutto il territorio nazionale.

Ricordiamo, infine, che è possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno e non è previsto un test d’ingresso.

Se cercate invece un corso universitario da fare vicino a casa ecco l'offerta dell'Università di Vicenza

Facoltà INGEGNERIA - Università degli Studi di Padova - Sede di Vicenza

Corsi attivati:

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e Meccatronica

Corso di Laurea in Ingegneria dell'Innovazione del Prodotto (attivo dall'A.A. 2017/18)

Corso di Laurea in Ingegneria Meccatronica (attivo dall'A.A. 2017/18)

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Innovazione del Prodotto

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica



ECONOMIA - Università degli Studi di Verona - Sede di Vicenza

Corsi attivati:

Corso di Laurea in Economia Aziendale

Corso di Laurea in Economia e Commercio

Corso di Laurea Magistrale in International Economics and Business Management

Corso di Laurea Magistrale in Direzione Aziendale

SICUREZZA ALIMENTARE - Università degli Studi di Padova - Sede di Vicenza

Corso attivato: Corso di laurea in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti (SIA)

