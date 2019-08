Scopri come diventare fisioterapista: una professione che dà molte soddisfazioni

Essere fisioterapisti richiede capacità, attitudine personale ma soprattutto tanta passione, poiché per conseguire il titolo abilitante, bisogna portare a termine un percorso lungo, che dopo qualche anno di studio e di pratica, spalancherà le porte a una carriera gratificante.

Visto che è una professione anche molto redditizia, l’interesse si fa ancora più forte per tutti coloro che stanno cercando la propria strada lavorativa, ma è importante come in tutti i lavori inerenti alla salute essere adatti.

Il servizio sanitario è un settore che offre molte opportunità in campo della terapia fisica, che da sola è in procinto di crescere del 30% nei prossimi anni.

Un fisioterapista in genere, lavora per un totale di 40 ore settimanali, si può farlo anche a tempo parziale o come libero professionista. Ciò significa che è possibile scegliere l’orario, la posizione e clienti. Dallo sport alle patologie, dai giovani agli anziani, il fisioterapista aiuta i pazienti e gli restituisce la mobilità di articolazioni, arti e la fluidità nei movimenti.

COSA FA IL FISIOTERAPISTA



Il fisioterapista è un operatore sanitario che svolge interventi di cura, riabilitazione e prevenzione delle abilità motorie e delle funzioni cerebrali e viscerali. Lavora sia autonomia sia in collaborazione con altre figure sanitarie.

Nello specifico, in riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico, il fisioterapista elabora il programma di riabilitazione relativo al bisogno di salute del disabile; pratica le terapie per la rieducazione delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive; propone l’utilizzo di protesi aiutando i pazienti al loro utilizzo. Svolge, inoltre, attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari e in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali.

PERCORSO DI FORMAZIONE E ABILITAZIONE



Il numero di esami che lo studente deve sostenere per laurearsi e diventare fisioterapista varia in base ai regolamenti dei corsi di laurea.

Il corso offre una preparazione di base finalizzata a fornire conoscenze essenziali biologiche, biomediche, chinesiologiche, biomeccaniche, neurofisiologiche, cognitive, igienico-preventive di base, quali fondamenti della disciplina e metodologia professionale; competenze necessarie nella riabilitazione delle alterazioni funzionali motorie, cognitive, viscerali, conseguenti a patologie di varia natura dell'adulto e del bambino; capacità di lavorare in team e in contesti organizzativi complessi e di documentare il proprio operato.

Il laureato sarà in grado di instaurare una relazione professionale con la persona assistita, con i familiari e il team multiprofessionale; di eseguire una valutazione funzionale; di individuare i problemi, di pianificare ed eseguire il trattamento.

Durante i tre anni di formazione universitaria i futuri fisioterapisti, oltre a frequentare le lezioni teoriche, effettuano un percorso di tirocinio fondamentale per acquisire sul campo le abilità e le competenze professionali proprie di questo operatore sanitario. Questa tipologia di attività formativa professionalizzante, il cui scopo è formare professionisti capaci di gestire autonomamente i programmi di riabilitazione, si svolge presso strutture convenzionate con le Università.

La prova finale della laurea triennale in Fisioterapia ha valore di esame di stato abilitante all’esercizio professionale.

DOVE POTRA' LAVORARE IL FISIOTERAPISTA



• Ospedali pubblici e cliniche private

• Strutture di riabilitazione

• Strutture sociopsichiatriche

• Società sportive professionistiche/dilettantistiche

• Studi privati e/o come libero professionista

• Organizzazioni di cooperazione internazionale

