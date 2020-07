Amazon Prime student: sconti per tutti gli studenti universitari

Il periodo dell’università è il più bello, ma anche il più stressante. Lezioni, esami ed esoneri mettono alla prova le abilità degli studenti. Per questo motivo Amazon arricchisce ancora di più il servizio Prime Student. Ai ragazzi che si iscriveranno per tutto il mese di luglio ad Amazon Prime Student verranno regalati 10 euro di sconto.

Amazon Prime Student è la nuova promozione pensata appositamente per gli studenti universitari. Il servizio prevede consegne veloci illimitate e molti altri servizi a prezzi agevolati: attivandolo, si gode di 90 giorni d’uso senza costi aggiuntivi. Quando termina il periodo di prova, il programma si rinnova al prezzo di 18 euro.

Si tratta sicuramente di uno dei programmi più vantaggiosi per gli studenti, che hanno già attivato il tradizionale Amazon Prime, pagando però circa il doppio per i medesimi servizi.

Amazon Prime Student: i vantaggi

Consegna in 1 giorno. A chi non è capitato di non avere il tempo di uscire per negozi ad acquistare un prodotto o a comprare un regalo? Succede soprattutto agli studenti universitari, che sono soliti dividersi tra gli esami e le lezioni; ecco perché con Amazon Prime Student è possibile ricevere ciò che si ordina in 1 giorno per 2 milioni di prodotti e 2-3 giorni per molti altri. Inoltre, è possibile sapere quali prodotti prevedono la consegna in un 1 giorno grazie alla verifica della copertura mentre si acquista.

Prime Reading. Non potevano mancare vantaggi anche per gli appassionati della lettura. Amazon Prime Student dispone infatti di centinaia di eBook, dei quali si può usufruire grazie a un'app gratuita. Non occorre un eReader Kindle per leggerli, basta solo abbonarsi alla nuova promozione lanciata per gli studenti universitari.

Come ottenere lo sconto

La procedura è semplice e veloce basta iscriversi per la prima volta ad Amazon Prime Student, selezionate gli articoli desiderati e aggiungerli al carrello. Prima di pagare, non dovete fare altro che inserire nell’apposito riquadro dedicato agli sconti: STUDENT10 e attendere il corriere con il vostro attesissimo pacco!

Le condizioni per utilizzare il bonus

Una volta iscritti potrete utilizzare il buono fino alle 23:59 del 31/08/2020, e acquistare su www.amazon.it qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon tranne libri, prodotti digitali come ebook ed MP3, alimenti per neonati, buoni regalo, e-reader Kindle e tablet Fire.

L'offerta non è trasferibile né convertibile in denaro e in caso di cancellazione anche parziale dell'ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionali, Amazon potrebbe trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.

Cos’è Amazon Prime Student

Prime Student è la versione per studenti di Amazon Prime. La differenza? Il servizio offre 90 giorni d prova con consegne veloci illimitate, streaming di film e serie TV con Prime Video, 2 milioni di canzoni e playlist su Prime Music e spazio di archiviazione per foto illimitato. Al termine del periodo di prova, gli studenti pagheranno 18 euro l’anno.

Amazon Prime Student è rinnovabile fino alla laurea per un massimo di 4 anni.

Per poter attivare l’abbonamento bisogna provare di essere iscritto ad un corso universitario in Italia e la documentazione, contenente il certificato di iscrizione, il libretto universitario e la carta identificativa dello studente rilasciata dall’Università, dovrà essere inviata per email a amazon-student-verification@amazon.it dall’indirizzo email associato al vostro account amazon.it.