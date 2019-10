Scuole superiori militari: iscrizione e caratteristiche principali

Se la passione per la vita militare è così forte che vorresti subito le stellette, anche se ti sembra presto per una scelta così impegnativa, se la scuola che frequenti non ti da quello che speravi, le Scuole Militari possono offrirti una formazione culturale e militare di alto profilo.​

Le scuole militari sono istituti superiori che comprendono i percorsi formativi del liceo classico e del liceo scientifico. Ad esse possono accedere studenti a partire dai 15 anni che, dopo aver iniziato il percorso di istruzione secondaria di secondo grado presso un liceo, decidono di continuare i successivi tre anni presso un istituto di formazione militare.

I programmi di studio di questi istituti sono corrispondenti a quelli previsti per le ultime tre classi del liceo classico e del liceo scientifico, oltre all’insegnamento delle materie militari ed altre attività. Ad esempio nelle scuole dell’esercito vengono svolti corsi di karate, judo, nuoto, scherma, equitazione ed inoltre atletica, pallacanestro, pallavolo, vela, sci, roccia, difesa personale, lezioni di tiro, istruzione formale e sanitaria, ed è previsto anche un campo estivo di tre settimane. Non manca, infine, un corso intensivo di inglese, con stage estivo in Inghilterra.

Per entrare nelle Scuole Militari è necessario superare un concorso di selezione, bandito solitamente nei mesi di marzo/aprile. Tale concorso prevede il possesso di determinati requisiti e il superamento di varie prove culturali e fisiche. Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione possono essere trovate nel bando di concorso pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

Concorsi molto selettivi visto l’esiguo numero di posti disponibili; ad esempio per l’anno scolastico 2019-2020 sono stati messi a disposizione solo 297 posti nelle varie scuole italiane.

Terminati i tre anni, l’allievo delle Scuole Militari consegue il diploma e successivamente può iscriversi a qualsiasi corso di laurea o partecipare ai concorsi per i ruoli delle Forze Armate. Inoltre con il diploma, gli allievi della Scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia portano a casa anche la patente nautica, mentre gli allievi della Scuola dell'Aeronautica militare "Giulio Douhet" conseguono il brevetto per ultraleggeri.

Entrerai in un "college" all'avanguardia nell'educazione dei giovani, la cui didattica mira a formare giovani responsabili, completi e forti di solidi strumenti culturali e sociali. Svilupperai lo spirito di gruppo con attività sportive e addestrative che esaltino i valori della solidarietà, dell'amicizia e della sana competizione.

​Le Scuole Militari offrono due​ differenti percorsi di studio: liceo classico, liceo scientifico​. Ti aspettano tre anni intensi, che fanno la differenza: studio, addestramento militare, tanto sport. È anche previsto un corso intensivo di inglese, con stage estivo in Inghilterra.

I Licei Militari mettono a disposizione degli allievi laboratori scientifici, biblioteche, aule di informatica, aule multimediali di lingue, palestre, saloni da ballo e diverse sale per il tempo libero.

In Italia sono presenti 4 istituti militari:

-Scuola militare Nunziatella di Napoli (Esercito)

-Scuola militare "Teulié" di Milano ( Esercito)

-Scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia (Marina Militare)

-Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet" di Firenze (Aeronautica Militare)

Perché frequentare la Scuola Militare?​

apprenderai i valori essenziali del lavoro di squadra: la cooperazione, la competizione, la capacità di agire con e per i compagni, la comprensione delle esigenze altrui;

potrai consolidare le virtù che rendono le persone più forti dentro: il rispetto, la lealtà, la fiducia, il rigore etico;

vivrai una straordinaria esperienza formativa che ti consentirà di vincere ogni sfida, sia che tu intraprenda la carriera militare che una professione civile.

